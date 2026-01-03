Ruta
¡1-2 para el Avinal! Salomé Vargas, la nueva campeona nacional de ruta en la categoría juvenil
En una vibrante jornada vivida en la Pista del Autódromo de Tocancipá, Salomé Vargas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) se hizo acreedora a la presea dorada este viernes en la prueba de fondo de la categoría juvenil en el marco del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026.
En un final a pura velocidad, la hija del seleccionador nacional David Vargas se proclamó campeón nacional de ruta en la categoría juvenil, al imponerse de forma brillante en un sprint grupal, después de recorrer 67,5 kilómetros,
La medalla de plata fue a parar a manos de Ana María Cifuentes (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), ya que Emelith Rodríguez (Liga de Antioquia) fue relegada por los jueces al 6° puesto. El podio final lo completó Nicoll Sanabria (Ciclismo Capital).
Podio Ruta Damas Juveniles
🏆 Salomé Vargas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) 1:40:27
🥈 Ana María Cifuentes (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) m.t.
🥉 Nicoll Sanabria (Ciclismo Capital) m.t.
RESULTADOS
|1
|Salomé Vargas
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:40:27
|2
|Ana María Sánchez
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|3
|Nicoll Sanabria
|Ciclismo Capital
|m.t.
|4
|Ainara Serrano
|Santander Orgullo Comunero
|m.t.
|5
|Daniela Quintero
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|6
|Emelith Rodríguez
|Liga de Antioquia
|m.t.
|7
|Luciana Medina
|Team Sistecrédito
|0:01
|8
|Estefanía Castillo
|Team Sistecrédito
|0:01
|9
|Lineth Valentina García
|Liga de Cundinamarca
|0:01
|10
|Steffany Fernández
|Team Sistecrédito
|0:01
Ruta
Campeonatos Nacionales de Ruta 2026: Juan Esteban Sánchez se corona campeón juvenil y sucede a Óscar Restrepo
Con un circuito de 81 kilómetros en el Autódromo de Tocancipá, se cumplió la prueba de fondo del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026 para las varones. El nuevo portador de la camiseta tricolor será Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia), quien cruzó la meta en primer lugar superando por poco a sus rivales.
Sánchez un antioqueño de 17 años formado en el Club CICO Rionegro, que ya había mostrado sus grandes dotes de embalador en carreras del calendario nacional en la temporada 2025, registró un tiempo de 1 hora 38 minutos 10 segundos para alcanzar su presea dorada.
Los antioqueñas que hicieron una excepcional prueba, además se quedaron con la presea de plata con Andrés Talero (Threshold Team Milosafer), quien cruzó la meta en segunda posición, superando en el sprint al campeón del año pasado Óscar Restrepo (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), que finalmente ocupó el tercer escalón del podio.
Podio Ruta Varones Juveniles
🏆 Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia) 1:38:10
🥈 Andrés Talero (Threshold Team Milosafer) m.t.
🥉 Óscar Restrepo (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) m.t.
RESULTADOS
|1
|Juan Esteban Sánchez
|Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia
|1:40:27
|2
|Andrés Talero
|Threshold Team Milosafer
|m.t.
|3
|Óscar Restrepo
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|4
|Simón Loaiza
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|5
|Emiliano Álvarez
|Liga de Antioquia
|m.t.
|6
|Santiago Ruiz
|Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia
|m.t.
|7
|Jairo valencia
|Avinal- Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|8
|Juan José Cárdenas
|Liga de Boyacá
|m.t.
|9
|Ricardo Cruz
|Watersley R+D Cycling
|m.t.
|10
|Juan Esteban Canchón
|Ciclistica Trevigliese AS
|m.t.
Ruta
Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026: Andrew August gana la tercera etapa y consigue su primera victoria como profesional
En un final lleno de emociones, Andrew August ganó la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. El joven norteamericano del Ineos Grenadiers cambió de ritmo en los últimos kilómetros para superar a sus compañeros de aventura, luego de recorrer 158 kilómetros entre Orihuela y San Vicente del Raspeig.
El grupo de favoritos entró 4 segundos después del ganador, comandado por el líder, el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team), quien se quedó con el 6° puesto de la fracción y logró salvar el liderato.
En cuanto a los suramericanos, el mejor fue el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) en el puesto 42° a 13 segundos de August, mientras que el único colombiano Alejandro Callejas (Petrolike) abandonó la carrera.
La ronda valenciana continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas de 172 kilómetros con salida en La Nucía y final en Teulada Moraira, que incluye cinco puertos categorizados.
Volta Comunitat Valenciana (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Orihuela – San Vicente del Raspeig (158 km)
|1
|Andrew August
|INEOS Grenadiers
|3:20:54
|2
|Ådne Holter
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Florian Vermeersch
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|4
|Jonathan Vervenne
|Soudal Quick-Step
|0:02
|5
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|0:04
|6
|Biniam Girmay
|NSN Cycling Team
|0:04
|7
|Magnus Cort
|Uno-X Mobility
|0:04
|8
|Mathias Vacek
|Lidl-Trek
|0:04
|9
|Mirco Maestri
|Team Polti VisitMalta
|0:04
|10
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|11
|Matevz Govekar
|Bahrain Victorious
|0:04
|12
|Remco Evenepoel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|13
|Mikel Retegi
|Equipo Kern Pharma
|0:04
|14
|Yves Lampaert
|Soudal Quick-Step
|0:04
|DNF
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Biniam Girmay
|NSN Cycling Team
|6:24:29
|2
|Ådne Holter
|Uno-X Mobility
|,,
|3
|Florian Vermeersch
|UAE Team Emirates – XRG
|0:02
|4
|Mats Wenzel
|Equipo Kern Pharma
|0:06
|5
|Mattia Bais
|Team Polti VisitMalta
|0:07
|6
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:09
|7
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:10
|8
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|,,
|9
|Mathias Vacek
|Lidl – Trek
|,,
|10
|Mikel Retegi
|Equipo Kern Pharma
|,,
Ruta
Mauro Schmid gana la Muscat Classic con Adam Yates 2°; Diego Pescador el mejor latinoamericano
En un final muy movido y lleno de emociones, Mauro Schmid ganó la Muscat Classic 2026. El suizo del Team Jayco AlUla aprovechó la ventaja numérica de su equipo en la definición y derrotó al británico Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG), luego de recorrer 170,3 kilómetros entre las localidades de Al Mouj y Al Bustan, en la península arábiga.
El podio lo cerró el australiano Luke Plapp, compañero de equipo del ganador, mientras que el top 5 lo completaron el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) y el neerlandés Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike).
En cuanto a los colombianos en competencia, el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) fue el mejor latinoamericano en la casilla 30° a 15 segundos Schmid. Por otro lado, Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) no terminaron la competencia.
Mañana el mismo grupo de pedalistas dará apertura al Tour de Omán, que contará con la participación de cinco colombianos. La jornada inaugural será de 170,9 kilómetros, en un final propicio para los sprinters.
Resultados Muscat Classic (1.Pro)
Al Mouj – Al Bustan (176,2 km)
|1
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|4:14:36
|2
|Adam Yates
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|3
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|0:04
|4
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:13
|5
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|6
|Rasmus Tiller
|Uno-X Mobility
|0:15
|7
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|8
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|,,
|9
|Mauri Vansevenant
|Soudal Quick-Step
|,,
|10
|Natnael Tesfatsion
|Movistar Team
|,,
|30
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:15
|53
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:47
|54
|Sergio Chumil *Guatemala
|Burgos Burpellet BH
|1:47
|73
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|3:53
|75
|Harold Martín López *Ecuador
|XDS Astana Team
|3:53
|83
|Jefferson Cepeda *Ecuador
|EF Education – EasyPost
|7:56
|DNF
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|No finalizó
|DNF
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|No finalizó