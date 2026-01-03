¡1-2 para el Avinal! Salomé Vargas, la nueva campeona nacional de ruta en la categoría juvenil

En una vibrante jornada vivida en la Pista del Autódromo de Tocancipá, Salomé Vargas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) se hizo acreedora a la presea dorada este viernes en la prueba de fondo de la categoría juvenil en el marco del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026.

En un final a pura velocidad, la hija del seleccionador nacional David Vargas se proclamó campeón nacional de ruta en la categoría juvenil, al imponerse de forma brillante en un sprint grupal, después de recorrer 67,5 kilómetros,

La medalla de plata fue a parar a manos de Ana María Cifuentes (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), ya que Emelith Rodríguez (Liga de Antioquia) fue relegada por los jueces al 6° puesto. El podio final lo completó Nicoll Sanabria (Ciclismo Capital).

Podio Ruta Damas Juveniles

🏆 Salomé Vargas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) 1:40:27

🥈 Ana María Cifuentes (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) m.t.

🥉 Nicoll Sanabria (Ciclismo Capital) m.t.

