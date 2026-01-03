Connect with us

¡1-2 para el Avinal! Salomé Vargas, la nueva campeona nacional de ruta en la categoría juvenil

Salomé Vargas, del Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, ganó la prueba de ruta en la categoría juvenil. (Foto © Anderson Bonilla)
Campeonatos Nacionales de Ruta 2026: Juan Esteban Sánchez se corona campeón juvenil y sucede a Óscar Restrepo

el

6 febrero, 2026

El antioqueño Juan Esteban Sánchez se coronó campeón juvenil tras ganar la prueba de fondo de los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026. (Foto © Anderson Bonilla)
Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026: Andrew August gana la tercera etapa y consigue su primera victoria como profesional

el

6 febrero, 2026

El estadounidense Andrew August ganó la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. (Foto Ineos Grenadiers © Getty Images Sport)
Mauro Schmid gana la Muscat Classic con Adam Yates 2°; Diego Pescador el mejor latinoamericano

el

6 febrero, 2026

El suizo Mauro Schmid ganó la Muscat Classic 2026. (Foto © GreenEDGE Cycling)
