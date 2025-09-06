Ruta
Yesid Pira sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Honduras con Nicolás Paredes 2°; Julián Alarcón gana el penúltimo capítulo
El pedalista boyacense Yesid Pira, del Team Hino-One-La Red-Suzuki, sigue líder de la Vuelta a Honduras 2025, luego de defender el liderato en la cuarta y penúltima etapa, de 110 kilómetros, que se disputó por los alrededores de la ciudad de Puerto Cortés, principal puerto en la costa atlántica hondureña.
Pira, de 26 años, supera por más de un minuto a su compatriota y compañero de equipo Nicolás Paredes. En el tercer cajón del podio se encuentra el costarricense Joseph Ramírez (Esparza Training) y el top 5 lo completan el tico Daniel Bonilla (Team Probike Cemplus) y el hondureño Luis López (LL Coaching Bikemart).
La cuarta fracción quedó en manos del escarabajo Julián Alarcón (Edasa), que le ganó el duelo al costarricense Donovan Ramírez (Team Probike Cemplus). En el tercer lugar se reportó el estadounidense Anderson Cassius (Momentum-GCS Racing Team) a 4 segundos.
La ronda hondureña finalizará este domingo con un circuito de 50 kilómetros en San Pedro Sula, donde conoceremos al sucesor del pedalista bogotano Nicolás Paredes, campeón de la última edición.
Resultados Cuarta Etapa Vuelta a Honduras 2025
Clasificación General Individual
Vuelta a España edición 80: así quedaron los colombianos en la general tras 14 días de competencia
La Vuelta a España 2025, en la que siguen en competencia 5 escarabajos, vivió su etapa catorce, que contó de 135,9 kilómetros y se disputó entre Avilés y La Farrapona con el español Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) de ganador.
Transcurridas 14 jornadas de la ronda ibérica, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) se convirtió en el mejor colombiano en la casilla 11° de la general, que es liderada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, luego de catorce días de competencia.
Vuelta a España 2025 – Clasificación General de los Colombianos
|11
|14
|▲3
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:48
|18
|12
|▼6
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|29:13
|20
|21
|▲1
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|42:23
|55
|51
|▼4
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:42:51
|56
|52
|▼4
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|1:44:25
Gabriel Baptista triunfa en la octava etapa del GP Jornal de Noticias con Adrián Bustamante 7°
El ciclista portugués Gabriel Baptista (Technosylva Maglia Rower Bembibre) ganó este sábado la octava etapa de la 34ª edición del Gran Premio JN, que sigue liderado por el argentino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), a un día del final.
Baptista completó la etapa de 141 kilómetros, con salida y llegada en Viana do Castelo, en 3 horas, 14 minutos y 44 segundos, superando en la definición a sus coterráneos del Feirense-Beeceler: Antonio Carvalho y Diogo Gonçalves, segundo y tercero, respectivamente, ambos con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a los colombianos, el mejor fue el boyacense Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes – UDO) en el 7° puesto con el mismo tiempo del ganador, mientras que el zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) también llegó en el grupo de los favoritos, reportándose en la casilla 19°.
El gaucho Tivani, quien ha ganado cuatro etapas, sigue mandando la general, 42 segundos por delante del español Raúl Rota (RP-Paredes-Boavista) y 44 segundos por delante del portugués Pedro Silva (Anicolor-Tien21). El escarabajo Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes -UDO) se mantuvo 8° a 54 segundos del suramericano.
La carrera portuguesa, en la que siguen en competencia 5 escarabajos, finalizará este domingo con la novena y última etapa, una jornada ondulada de 147,5 kilómetros con salida y llegada en Vila Nova de Famalicão, donde conoceremos al sucesor del luso Frederico Figueiredo, campeón del año pasado.
Vuelta a España 2025: Marc Soler amplia la racha de triunfos del UAE y gana en La Farrapona con Harold Tejada 13°
En otro final picando hacia arriba, Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) se llevó una gran victoria este sábado en la etapa 14 de la Vuelta a España 2025, jornada de alta montaña de 135,9 kilómetros que terminó en La Farrapona y donde los grandes favoritos a la victoria final no se sacaron grandes diferencias con el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) firme en el liderato.
Con la gran ambición de disputar el triunfo parcial, un combativo Soler se fue en la escapada, marcando la pauta en la fuga en la última subida y llevándose otro gran triunfo para los de Mauro Gianetti, el séptimo del equipo árabe en la ronda española.
A 39 segundos llegó Vingegaard, que terminó 2°, aprovechándose del gran desgaste hecho por su máximo rival João Almeida (UAE Team Emirates-XRG), que se vio superado por el escandinavo en el último envión, terminando relegado al tercer lugar, pero con bonificación de tiempo.
El huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) de nuevo fue el mejor colombiano en la jornada montañosa, finalizando en el puesto 13° a 2:21 del ganador, lo que lo metió en la lucha por el top 10 de la general. El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ingresó en la casilla 29° y el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se clasificó en la posición 51° a 21:45.
Con relación a la clasificación general, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) mantuvo el liderato de la carrera. El escandinavo ahora aventaja a João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) por 48 segundos. El podio parcial lo completa el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2:38, mientras que Tejada pasó a ser el mejor de los nuestros en la casilla 11° a menos de 3 minutos del top 10.
La ronda española continuará este domingo con la etapa quince, una jornada rompe-piernas de 167,8 kilómetros entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, que incluye dos puertos categorizados y varios repechos.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 14 | Avilés – La Farrapona. Lagos de Somiedo (135,9 km)
|1
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|3:48:22
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:39
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:39
|4
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:43
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:48
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:53
|7
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|0:53
|8
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:53
|9
|Seppm Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|0:53
|10
|Finlay Pickering
|Bahrain Victorious
|1:25
|11
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|1:45
|12
|Kevin Vermaerke
|Team Picnic PostNL
|2:05
|13
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:21
|29
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|11:07
|51
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|21:45
|124
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|30:57
|130
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|30:59
|DNS
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|Abandonó
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|53:19:49
|2
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:48
|3
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|2:38
|4
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:10
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|3:30
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:21
|7
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|4:53
|8
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|5:46
|9
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|6:33
|10
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|8:52
|11
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:48
|18
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|29:13
|20
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|42:23
|55
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:42:51
|56
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|1:44:25