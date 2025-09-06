Yesid Pira sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Honduras con Nicolás Paredes 2°; Julián Alarcón gana el penúltimo capítulo

El pedalista boyacense Yesid Pira, del Team Hino-One-La Red-Suzuki, sigue líder de la Vuelta a Honduras 2025, luego de defender el liderato en la cuarta y penúltima etapa, de 110 kilómetros, que se disputó por los alrededores de la ciudad de Puerto Cortés, principal puerto en la costa atlántica hondureña.

Pira, de 26 años, supera por más de un minuto a su compatriota y compañero de equipo Nicolás Paredes. En el tercer cajón del podio se encuentra el costarricense Joseph Ramírez (Esparza Training) y el top 5 lo completan el tico Daniel Bonilla (Team Probike Cemplus) y el hondureño Luis López (LL Coaching Bikemart).

La cuarta fracción quedó en manos del escarabajo Julián Alarcón (Edasa), que le ganó el duelo al costarricense Donovan Ramírez (Team Probike Cemplus). En el tercer lugar se reportó el estadounidense Anderson Cassius (Momentum-GCS Racing Team) a 4 segundos.

La ronda hondureña finalizará este domingo con un circuito de 50 kilómetros en San Pedro Sula, donde conoceremos al sucesor del pedalista bogotano Nicolás Paredes, campeón de la última edición.

Resultados Cuarta Etapa Vuelta a Honduras 2025

Clasificación General Individual