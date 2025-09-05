Ruta
Yesid Pira continúa dominando la Vuelta a Honduras y Sebastián Moya gana la tercera etapa
Este viernes se disputó la tercera etapa de la Vuelta a Honduras 2025, y el colombiano Yesid Pira (Team Hino-One-La Red-Suzuki) continúa liderando la clasificación general, por segundo día consecutivo.
La jornada que presentó un recorrido ondulado de 116 kilómetros, dejó como ganador al pedalista costarricense Sebastián Moya (Team Probikes Cemplus) escoltado por el santandereano Óscar Pachón (Edasa) a 9 segundos.
La carrera centroamericana continuará este sábado con el cuarto y penúltimo capítulo de 110 kilómetros, que se disputará por los alrededores de la ciudad de Puerto Cortés, principal puerto en la costa atlántica hondureña.
El sucesor del pedalista bogotano Nicolás Paredes, campeón de la última edición, se conocerá el domingo en San Pedro Sula (Honduras).
Vuelta a Honduras 2025
Resultados Etapa 3 | Villanueva -> Concepción del Sur (116 kilómetros)
Vuelta a España: João Almeida domina al monstruo de Asturias; Harold Tejada 11° y Juan Guillermo Martínez 15° en el Angliru
En un final durísimo, João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) salió victorioso en la etapa 13 de la Vuelta a España 2025 con final en el Alto del Angliru. Después de un exigente recorrido de 202,7 kilómetros, el portugués dominó al monstruo de Asturias y se acerca al líder.
En la subida de fuera de categoría Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se reportó 2° escoltando al ganador. A 28 segundos entró el australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), quien se quedó con el tercer lugar. El top 5 lo completaron el estadounidense Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) y el austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team).
El huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) fue el mejor colombiano de la jornada montañosa, finalizando en puesto 11° a 3:43 del ganador. El boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) ingresó en la casilla 15° y el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se clasificó 16° a 4:32.
En cuanto a la clasificación general, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se defendió y salvó el liderato de la carrera. El escandinavo ahora aventaja a João Almeida por 46 segundos. El podio parcial lo completa el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2:18, mientras que Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se mantuvo en la posición 12°.
La ronda española continuará este sábado con la etapa catorce, otra fracción montañosa de 135,9 kilómetros entre Avilés y La Farrapona, que incluye tres puertos categorizados y un final en alto en Lagos de Somiedo (16,8 km à 6 %).
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 13 | Cabezón de la Sal – L’Angliru (202,7 km)
|1
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|4:54:15
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|3
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:28
|4
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|0:30
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:52
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:11
|7
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|1:16
|8
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|1:16
|9
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|2:15
|10
|Abel Balderstone
|Caja Rural-Seguros RGA
|3:06
|11
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|3:43
|12
|Felix Großschartner
|UAE Team Emirates-XRG
|3:43
|13
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|3:43
|14
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|4:09
|15
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|4:26
|16
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|4:32
|57
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|20:05
|81
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|25:50
|112
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|29:17
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|49:30:54
|2
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:46
|3
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|2:18
|4
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:00
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|3:15
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:01
|7
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|4:33
|8
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|4:54
|9
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|5:21
|10
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|5:26
|11
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|7:04
|12
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|8:01
|13
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|8:23
|14
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|10:00
|15
|Bruno Armirail
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|12:04
|21
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|31:49
|51
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:12:25
|52
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|1:14:01
|85
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:46:34
Vuelta a Venezuela, el próximo objetivo del GW Erco Shimano
El mánager general Luis Alfonso Cely y el entrenador Cristian Carmona definieron la nómina del equipo GW Erco Shimano que participará en la Vuelta a Venezuela del 7 al 14 de septiembre.
Para este nuevo reto internacional, la escuadra continental ya viajó a territorio venezolano, donde la nómina estará encabezada por los velocistas Nicolás Gómez y Cristian Vélez (campeón de los sprints en la Vuelta a Colombia).
La plantilla la completan Juan Carlos López, Jonathan Cañaveral, Freddy Ávila y Camilo Gómez, un equipo bastante competitivo donde esperan figurar en todos los terrenos.
Posterior a estas competencia, el equipo estará afrontando la Vuelta a Boyacá y el Clásico RCN, las últimas carreras de la temporada.
Recorrido Vuelta a Venezuela (7 al 14 de septiembre)
Etapa 1: Circuito San Cristóbal – 128,7 kilómetros
Etapa 2: La Fría – Mérida – 179,1 kilómetros
Etapa 3: Lagunillas – Santa Elena de Arenales – 141 kilómetros
Etapa 4: Circuito Valera – 126 kilómetros
Etapa 5: Carora – Araure – 211,4 kilómetros
Etapa 6A: CRI Araure 8,5 kilómetros – Etapa 6B: Araure – San Felipe 148,5 kilómetros
Etapa 7: Maracay – Cagua – 106,2 kilómetros
Etapa 8: Circuito Miranda – 120 kilómetros
*Con Información Prensa GW Erco Shimano
Cristián David Pita gana la jornada inaugural del Tour de Shanghai y suma su segunda victoria en la temporada
En un final adaptado a sus condiciones de velocista, el ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng-Vonoa-Taishan Sport Team) se adjudicó al sprint la primera etapa del Tour de Shanghai 2025, luego de recorrer 95,3 kilómetros en terreno llano.
El pelotón controló la carrera en el tramo final, dejando todo al embalaje, en el que Pita fue el más rápido por delante del serbio Dušan Rajović (Team Solution Tech – Vini Fantini) y del neerlandés Jesper Rasch (Parkhotel Valkenbur), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El unico colombiano en competencia, el cordobés Juan Manuel Barboza, quien se estrenó con el equipo asiático China Anta – Mentech Cycling Team, llegó en el pelotón, clasificándose en el puesto 81° con el mismo tiempo de Pita.
Con este triunfo el sprinter suramericano, de 30 años, sumó su segunda victoria en la temporada, recientemente logró un triunfo en el Tour del Río Amarillo, carrera qué terminó ganando.
La segunda etapa de la carrera asiática se correrá este sábado con un recorrido totalmente plano de 94,8 kilómetros entre Qingpu y Songjiang.
Tour of Shanghai (2.2)
Resultados Etapa 1 | Jiading – Jiading (95,3 km)
|1
|Pita Cristian
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|1:56:27
|2
|Rajovic Dusan
|Solution Tech-Vini Fantini
|m.t.
|3
|Rasch Jesper
|Parkhotel Valkenburg
|m.t.
|4
|Scott Cameron
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|5
|Weemaes Sasha
|Wagner Bazin WB
|m.t.
|6
|van der Meer Nick
|Universe Cycling Team
|m.t.
|7
|Laas Martin
|Quick Pro Team
|m.t.
|8
|Quick Blake
|Roojai Insurance
|m.t.
|9
|Zarakovskiy Daniil
|Pingtan International Tourism Island Cycling Team
|m.t.
|10
|Vahtra Norman
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|81
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.