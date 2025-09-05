Yesid Pira continúa dominando la Vuelta a Honduras y Sebastián Moya gana la tercera etapa

Este viernes se disputó la tercera etapa de la Vuelta a Honduras 2025, y el colombiano Yesid Pira (Team Hino-One-La Red-Suzuki) continúa liderando la clasificación general, por segundo día consecutivo.

La jornada que presentó un recorrido ondulado de 116 kilómetros, dejó como ganador al pedalista costarricense Sebastián Moya (Team Probikes Cemplus) escoltado por el santandereano Óscar Pachón (Edasa) a 9 segundos.



Yesid Pira, en el podio como líder en la Vuelta a Honduras 2025. (Foto © HINO Cycling Team)

La carrera centroamericana continuará este sábado con el cuarto y penúltimo capítulo de 110 kilómetros, que se disputará por los alrededores de la ciudad de Puerto Cortés, principal puerto en la costa atlántica hondureña.

El sucesor del pedalista bogotano Nicolás Paredes, campeón de la última edición, se conocerá el domingo en San Pedro Sula (Honduras).

Vuelta a Honduras 2025

Resultados Etapa 3 | Villanueva -> Concepción del Sur (116 kilómetros)