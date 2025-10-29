Ruta
Yeison Reyes le gana el duelo a Juan Carlos López en la etapa reina de la Vuelta a Guatemala; Cristián Camilo Muñoz sigue líder
Concluyó la etapa reina de la Vuelta a Guatemala 2025 y los escarabajos se hicieron volver a sentir como lo esperado. Esta vez el triunfo le correspondió al Orgullo Paisa con Yeison Reyes. El de Boyacá respondió a las expectativas y fue el mejor en el sexto día de competencias, una jornada súper montañosa de 90,5 kilómetros, que se llevó a cabo entre Catarina y San Juan Ostuncalco.
El escalador boyacense, le ganó con lo justo el duelo a su coterráneo Juan Carlos López (GW Erco Shimano), que estuvo cerca de la victoria. En el tercer lugar llegó el guatemalteco Julio Ispache (Decorabaños-Bantrab), a 20 segundos de los colombianos.
En cuanto a la clasificación general individual, el boyacense Cristián Camilo Muñoz salvó el liderato. El pedalista del Nu Colombia supera por un segundo a Óscar Santiago Garzón (GW Erco Shimano) y por 5 segundos a Carlos Gutiérrez (Movistar – Best PC).
La ronda chapina continuará este jueves con la séptima etapa, una jornada ondulada de 137 kilómetros entre San Francisco El Alto y San Pedro Sacatepéquez, que incluye tres puertos categorizados en la parte final.
Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 6 | Catarina – San Juan Ostuncalco (90,5 km)
|1
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|2:53:46
|2
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|m.t.
|3
|Julio Ispache
|Decorabaños – Bantrab – Quetzaltenango
|0:20
|4
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red-Suzuki
|,,
|5
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|,,
|6
|Carlos Gutierrez
|Movistar Best PC
|0:35
|7
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|0:36
|8
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:45
|9
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|,,
|10
|José Ramón Muñiz
|Olinka Specialized
|0:50
|11
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|2:22
|12
|Gerson Toc
|Eca Electricidad Ciclismo
|,,
|13
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|,,
|14
|Bryan Obando
|Movistar Best PC
|,,
|15
|Heiner Parra
|Canel’s – Java
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|21:36:55
|2
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|0:01
|3
|Carlos Gutiérrez
|Movistar Best PC
|0:05
|4
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red-Suzuki
|4:17
|5
|Bryan Obando
|Movistar Best PC
|5:12
|6
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|5:23
|7
|José Ramón Muñiz
|Olinka Specialized
|5:48
|8
|Julio Ispache
|Decorabaños – Bantrab – Quetzaltenango
|6:07
|9
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|6:23
|10
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|6:34
|11
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|6:59
|12
|Daniel Oses Luis
|7C – Economy – Hyundai
|7:42
|13
|Mardoqueo Vásquez
|Hino-One-La red-Suzuki
|8:24
|14
|Fredy Orlando Toc
|Eca Electricidad Ciclismo
|8:41
|15
|Gerson Toc
|Eca Electricidad Ciclismo
|8:51
Vuelta a Guatemala 2025: así quedó la apretada general con tres escarabajos en un margen de cinco segundos
La Vuelta a Guatemala 2025, en la que siguen en competencia 26 escarabajos, vivió su sexta jornada, la catalogada etapa reina de 90,5 kilómetros disputada entre Catarina y San Juan Ostuncalco, que fue ganada por el escarabajo Yeison Reyes (Orgullo Paisa).
Transcurridas seis etapas de la carrera guatemalteca, el boyacense Cristián Camilo Muñoz sigue en la primera posición con una ventaja mínima de un segundo, en un podio netamente colombiano con Óscar Santiago Garzón (GW Erco Shimano) 2° y Carlos Gutiérrez (Movistar – Best PC) 3°.
A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de los pedalistas nacionales en la ronda chapina, carrera del calendario UCI de América, luego de seis días de competencia.
Vuelta a Guatemala 2025 – Clasificación General de los Colombianos
|1
|1
|–
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|21:36:55
|2
|3
|▲1
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|0:01
|3
|2
|▼1
|Carlos Gutiérrez
|Movistar Best PC
|0:05
|4
|9
|▲5
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red-Suzuki
|4:17
|6
|12
|▲6
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|5:23
|9
|11
|▲2
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|6:23
|10
|21
|▲11
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|6:34
|11
|19
|▲8
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|6:59
Las últimas ‘movidas’ de los latinoamericanos en el mercado ciclístico
En las últimas temporadas el ciclismo latinoamericano viene cogiendo fuerza, muestra de ello es el interés de los equipos europeos, que cada vez más se fijan en los pedalistas de la región.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de los fichajes confirmados que involucran a Colombia, México, Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico y Argentina para la temporada 2026.
El colombiano Jonathan Guatibonza – 21 años * Sale del Nu Colombia y llega al Movistar Team Academy
El colombiano Jesús David Peña – 25 años * Sale del APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense y llega al Efapel Cycling
El puertorriqueño Abner González – 25 años * Sale del Caja Rural – Seguros RGA y llega al Illes Balears Arabay
El argentino Fabrizio Crozzolo – 20 años * Sale del Technosylva Maglia Bembibre Team y llega al Polti VisitMalta
El mexicano César Macías – 22 años *Sale del Petrolike y llega al Burgos Burpellet BH
El uruguayo Ciro Pérez – 20 años *Sale del Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente y llega al AVC Aix Provence Dole
El costarricense Sebastián Caro – 18 años *Sale del Team General System AWC y llega al Movistar Team Academy
El Team Polti VisitMalta le amplia el contrato a cinco de sus referentes; Germán Darío Gómez motivado por la renovación
Cinco de los referentes del equipo seguirán vistiendo la próxima temporada los colores del Team Polti VisitMalta. Se trata del colombiano el colombiano Germán Darío Gómez, el experimentado Diego Pablo Sevilla y de corredores jóvenes como Fernando Tercero, Javi Serrano y Fran Muñoz, quienes seguirán vinculados a la formación de Alberto Contador hasta 2027.
“Ya he cumplido dos años con el equipo y ahora tengo la motivación de que todo ese aprendizaje se convierta en resultados, pero también en trabajo para los objetivos del equipo que serán muy ambiciosos la próxima temporada”, dijo Gómez, quien tuvo un buen rendimiento en el Tour de Turquía y en la etapa reina de la Vuelta a Burgos.
Calidad en diferentes terrenos, corredores de equipo, artífices de algunos de los grandes resultados de las últimas temporadas. El repóker de renovaciones que anunció el Team Polti VisitMalta garantiza que el corazón de la plantilla se mantiene, al igual que los objetivos y las ambiciones de cara a 2026.
“En su inmensa mayoría, estas renovaciones coinciden con ciclistas que vienen de crecer en nuestras categorías inferiores. Pero son perfiles muy diferentes, con el peso dentro del equipo que año tras año gana Diego Pablo Sevilla; con la labor fundamental de Fran Muñoz que debe seguir creciendo; con la explosividad y velocidad de Javi Serrano que nos ayudará a sumar muchos puntos; con el talento de Fernando Tercero que si fue capaz de pelear al nivel de Davide Piganzoli en su etapa sub-23, sabemos que tiene dentro la capacidad de liderar al equipo; y con los dotes en las jornadas de montaña de Germán Darío Gómez y su gran encaje dentro de la filosofía del Team Polti VisitMalta”, indicó Fran Contador, mánager general del Polti VisitMalta.
*Con Información Prensa Team Polti VisitMalta