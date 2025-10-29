Yeison Reyes le gana el duelo a Juan Carlos López en la etapa reina de la Vuelta a Guatemala; Cristián Camilo Muñoz sigue líder

Concluyó la etapa reina de la Vuelta a Guatemala 2025 y los escarabajos se hicieron volver a sentir como lo esperado. Esta vez el triunfo le correspondió al Orgullo Paisa con Yeison Reyes. El de Boyacá respondió a las expectativas y fue el mejor en el sexto día de competencias, una jornada súper montañosa de 90,5 kilómetros, que se llevó a cabo entre Catarina y San Juan Ostuncalco.

El escalador boyacense, le ganó con lo justo el duelo a su coterráneo Juan Carlos López (GW Erco Shimano), que estuvo cerca de la victoria. En el tercer lugar llegó el guatemalteco Julio Ispache (Decorabaños-Bantrab), a 20 segundos de los colombianos.

En cuanto a la clasificación general individual, el boyacense Cristián Camilo Muñoz salvó el liderato. El pedalista del Nu Colombia supera por un segundo a Óscar Santiago Garzón (GW Erco Shimano) y por 5 segundos a Carlos Gutiérrez (Movistar – Best PC).

La ronda chapina continuará este jueves con la séptima etapa, una jornada ondulada de 137 kilómetros entre San Francisco El Alto y San Pedro Sacatepéquez, que incluye tres puertos categorizados en la parte final.

Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 6 | Catarina – San Juan Ostuncalco (90,5 km)

1 Yeison Reyes Orgullo Paisa 2:53:46 2 Juan Carlos López GW Erco Shimano m.t. 3 Julio Ispache Decorabaños – Bantrab – Quetzaltenango 0:20 4 Yesid Pira Hino-One-La Red-Suzuki ,, 5 Óscar Santiago Garzón GW Erco Shimano ,, 6 Carlos Gutierrez Movistar Best PC 0:35 7 Robinson López GW Erco Shimano 0:36 8 Rodrigo Contreras Nu Colombia 0:45 9 Cristián Camilo Muñoz Nu Colombia ,, 10 José Ramón Muñiz Olinka Specialized 0:50 11 Juan Diego Alba Nu Colombia 2:22 12 Gerson Toc Eca Electricidad Ciclismo ,, 13 Javier Jamaica Nu Colombia ,, 14 Bryan Obando Movistar Best PC ,, 15 Heiner Parra Canel’s – Java ,,



El boyacense Cristián Camilo Muñoz sigue liderando la Vuelta a Guatemala 2025. (Foto © Marco Tulio Ipuerto)

Clasificación General Individual