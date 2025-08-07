Ruta
Wilmar Paredes, el más fuerte de la fuga en la llegada a Cali; Rodrigo Contreras sigue líder de la Vuelta a Colombia
En un sprint explosivo, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) fue el más fuerte, llevándose la séptima etapa de la Vuelta a Colombia con un tiempo de 3 horas, 39 minutos y 43 segundos. La jornada llana fue disputada sobre 185, kilómetros entre Armenia y Cali.
El antioqueño, que alcanzó su segunda victora en la ronda colombiana, le ganó en el embalaje a Cristián Vélez (GW Erco Shimano) y a Kevin Castillo (Team Sistecrédito), quienes entraron 2° y 3° respectivamente, con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la calsificación general individual, Rodrigo Contreras (NU Colombia) mantuvo la camiseta amarilla, seguido de Diego Camargo (Team Medellín-EPM) a 1:04 y completa el podio parcial el venezolano Yonathan Eugenio (EBSA), quien le arrebató el tercer lugar al boyacense Yeison Reyes (Orgullo Paisa).
Muy temprano se armó la escapada, a pocos kilómetros de haber tomado la salida en Armenia. El primer sprint especial lo ganó el caucano Leison Maca (CRICA Nacional), uno de los protagonistas de la fuga en la primera parte de la jornada.
Entre los aventureros se alejaron del pelotón: el venezolano Yonathan Eugenio (EBSA), el ecuatoriano Bayrón Guama (Movistar PC), el irlandés Cormac Mcgeough (Canel’s Java) en compañía de Julián Cardona (Team Medellín-EPM), Jorge Castiblanco (Pío Rico), Leison Maca (CRIC Nacional), José Tobasia (EBSA), Róbinson López (GW Erco Shimano) y Brandon Vega (GW Erco Shimano). La diferencia máxima alcanzada por los escapados pasó de los siete minutos.
Los fugados no cedieron terreno y mantuvieron su ventaja con el pelotón liderado por el Nu Colombia. Al final, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM), fue el más fuerte de la escaramuza del día alcanzando su segunda victoria en la presente edición.
Mañana viernes se correrá la octava etapa, una jornada llana, que saldrá de Cali para terminar en La Tebaida con 168,2 kilómetros. El trayecto incluye un premio de montaña de cuarta categoría.
Vuelta a Colombia (2.2)
Resultados Etapa 7 | Armenia – Cali (185,2 km)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|3:39:53
|2
|Cristián Vélez
|GW Erco Shimano
|m.t.
|3
|Kevin Castillo
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|Jhonatan Restrepo
|Orgullo Paisa
|m.t.
|5
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|m.t.
|6
|Leison Maca
|CRIC Nacional
|m.t.
|7
|Santiago Montenegro
|Movistar-Best PC
|m.t.
|8
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|9
|Bart Buijk
|Universe Cycling Team
|m.t.
|10
|Nicolás Paredes
|Hino-One-La Red-Susuki
|m.t.
|11
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|m.t.
|12
|Santiago Gómez
|Team Sistecrédito
|m.t.
|13
|Brayan Sánchez
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|14
|Jonathan Pasquel
|Team Orígenes Coffee
|m.t.
|15
|Edwin Patiño
|Boyacá es para Vivirla
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|22:15:22
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|1:04
|3
|Yonathan Eugenio
|EBSA
|1:20
|4
|Yeison Reyes
|Orgullo Paisa
|1:50
|5
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|6:34
|6
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|7:13
|7
|Juan Diego Alba
|NU Colombia
|8:25
|8
|Yesid Pira
|Hino-One-La red-Suzuki
|10:10
|9
|Edgar Andrés Pinzón
|GW Erco Shimano
|11:06
|10
|Daniel Méndez
|Orgullo Paisa
|11:50
|11
|Mauricio Zapata
|GW Erco Shimano
|12:23
|12
|Nicolás Paredes
|Hino-One-La red-Suzuki
|12:45
|13
|Óscar Fernandez
|Team Medellín – EPM
|13:18
|14
|Brayan Obando
|Movistar Best PC
|13:21
|15
|Julian David Alarcón
|Fundecom – Tour Nativa
|13:33
Paul Magnier se queda con el duelo de velocistas en el cuarto capítulo del Tour de Polonia
La cuarta etapa del Tour de Polonia 2025 quedó en manos de Paul Magnier. El corredor del Soudal Quick-Step fue el más rápido en el sprint final y logró la victoria, luego de recorrer 201,4 kilómetros entre Rybnik y Cieszyn.
El sprinter francés, de 21 años, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, superó con suficiencia en el embalaje al británico Ben Turner (Ineos Grenadiers) y al alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl – Trek), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los tres colombianos en competencia todos llegaron rezagados; Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) fue el mejor de los nuestros en la casilla 103°, luego le siguieron Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en el puesto 104° y Fernando Gaviria (Movistar Team) en la posición 110°, los tres a más de 5 minutos.
En cuanto a la clasificación general,el francés Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) conservó la camiseta amarilla de líder con una ventaja de 8 segundos sobre el monegasco Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), segundo clasificado.
La quinta fracción de la carrera polaca se correrá este viernes con un recorrido montañoso de 206,1 kilómetros entre las ciudades de Katowice y Zakopane, que incluye dos puertos de montaña de primera categoría y un final en alto.
Tour de Polonia (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Rybnik – Cieszyn (201,4 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|4:36:09
|2
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|3
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Thibaud Gruel
|Groupama-FDJ
|m.t.
|5
|Madis Mihkels
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|6
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|m.t.
|7
|Tim van Dijke
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|8
|Jensen Plowright
|Alpecin-Deceuninck
|m.t.
|9
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|10
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|103
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|5:34
|104
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|5:34
|110
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|5:34
Clasificación General Individual
|1
|Paul Lapeira
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|16:33:19
|2
|Victor Langellotti
|INEOS Grenadiers
|0:08
|3
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:12
|4
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:12
|5
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:14
|6
|Quinten Hermans
|Alpecin-Deceuninck
|0:14
|7
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:14
|8
|Rafal Majka
|UAE Team Emirates-XRG
|0:14
|9
|Mikkel Honore
|EF Education-EasyPost
|0:18
|10
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:18
Léo Bisiaux gana en Valpuesta la tercera etapa de la Vuelta a Burgos con Isaac del Toro 4° y Egan Bernal 13°
En un final lleno de emociones, Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ganó de forma espectacular la tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025, luego de recorrer 184,1 kilómetros entre el Monasterio de San Pedro de Cardeña y Valpuesta.
Al francés, que se apoderó del liderato, lo escoltaron a 9 segundos los italianos Giulio Ciccone (Lidl – Trek) y Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, mientras que el mexicano Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG) se tuvo que conformar con el 4° puesto.
En cuanto a los colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) fue el mejor de los nuestros, ubicándose en la casilla 13° a 40 segundos del ganador, mientras que el resto de los nacionales llegaron rezagados en posiciones intermedias.
La fuga del día la protagonizaron el belga Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale Team), quien estuvo acompañado por los españoles Gorka Sorarrain (Caja Rural – Seguros RGA), Iker Mintegi (Euskaltel – Euskadi), Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH) y Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma), pero antes de la fase montañosa final todos fueron neutralizados por el grupo de favoritos.
En la última subida del día, el Puerto de Orduña (8.1 km à 7.4%), se presentaron múltiples ataques, el primero en moverse fue el español Mikel Landa, sin embargo, su intento fue rápidamente contrarrestado por el italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek) y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG).
Al final, el corredor galo Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team) sorpendió a sus compañeros de fuga para llevarse su primera victoria de la temporada.
La Vuelta a Burgos continuará este viernes con la cuarta etapa, una jornada ondulada de 162,7 kilómetros entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra, que incluye dos puertos tercera categoría y un final picando ligeramente hacia arriba.
Vuelta a Burgos (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Monasterio de San Pedro de Cardeña – Valpuesta (184,1 km)
|1
|Léo Bisiaux
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|4:19:44
|2
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:09
|3
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:09
|4
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:09
|5
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:09
|6
|Giovanni Aleotti
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:23
|7
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:23
|8
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|0:23
|9
|Andrew August
|INEOS Grenadiers
|0:23
|10
|Fabio Christen
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:39
|13
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:40
|23
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:53
|29
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|,,
|30
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|,,
|55
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|7:03
|72
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|12:33
|126
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|27:30
Clasificación General Individual
|1
|Léo Bisiaux
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|12:46:29
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:22
|3
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:26
|4
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:26
|5
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:40
|6
|Giovanni Aleotti
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:40
|7
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|0:40
|8
|Andrew August
|INEOS Grenadiers
|0:40
|9
|Fabio Christen
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:52
|10
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:53
|23
|Diego Pescador
|Movistar Team
|2:10
|29
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|,,
|31
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|,,
|53
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|7:48
|69
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|13:18
|126
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|41:26
Ciclo-Retro: los ciclistas con más victorias de etapa en la historia de la Vuelta a Colombia
Las 74 ediciones de la Vuelta a Colombia han sido suficientes para ver a las mejores generaciones de escarabajos y velocistas colombianos. El 5 de enero de 1951 se dio el primer pedalazo de la carrera más importante del calendario nacional y de Suramérica.
Años más tarde, el antioqueño Martín Emilio «Cochise» Rodríguez, una de las leyendas vivas del ciclismo colombiano, se convertiriá en el ciclista con más victorias de etapa en la historia de la ronda colombiana, con un total de 39 triunfos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recorrido por la historia de la carrera más emblemática del ciclismo colombiano, recordando a los legendarios pedalistas que más han ganado etapas en más de 7 décadas de competencia.
*39 victorias – Martín «Cochise» Rodríguez
*38 victorias – Ramón Hoyos Vallejo
*16 victorias – Rubén Darío Gómez
*14 victorias – José Jaime Galeano Rúa
*13 victorias – Rafael Antonio Niño
*13 victorias – Hernán Buenahora
*12 victorias – Carlos Montoya Arias
*12 victorias – Luis Alberto Herrera
*11 victorias – Libardo Niño
*11 victorias – Félix Cárdenas