William Colorado se unirá a la concentración del Q36.5 Pro Cycling como stagiaire

Una de las grandes promesas del ciclismo colombiano y un joven talento del Team GW Erco Shimano, William Colorado, se desplazará en los próximos día a Europa para unirse a la concentración del equipo suizo, Q36.5 Pro Cycling, en calidad de stagiaire (aprendiz). La formación Pro Team también anunció la llegada del neerlandés Martijn Rasenberg.

“El Q36.5 Pro Cycling se complace en anunciar la incorporación de dos nuevos stagiaires para lo que resta de la temporada. Martijn Rasenberg (Países Bajos) y William Colorado (Colombia) tendrán la oportunidad de competir con nuestro equipo en diversas carreras. William y Martijn son dos ciclistas muy diferentes que encajarán a la perfección en el variado programa que ofrecemos para agosto, septiembre y octubre”, indicó la escuadra suiza en la que milita Thomas Pidcock, su gran referente.

El risaraldense de 21 años, que venía cumpliendo su temporada con el GW Erco Shimano fue el mejor escarabajo en el Giro Next Gen 2025. Con el profe Luis Alfonso Cely, empezó en el equipo Talentos Colombia, donde se formó no solo como ciclista sino también como persona. Luego, se convirtió en campeón nacional de ruta juvenil y viajó a Europa por primera vez. Ahí ganó una de las tres carreras de las que participó. Incluso llegó a alcanzar un podio. Colorado también ya ha participado en el Tour de l’Avenir.

“Me siento muy feliz de formar parte del equipo Q36.5 Pro Cycling. Podría decir que esta es la oportunidad que siempre he deseado. Estoy sumamente motivado y con muchas ganas de hacer un excelente trabajo y contribuir al máximo para alcanzar el éxito como equipo. Como ciclista, diría que soy bastante completo, con buenas habilidades para escalar y un buen rendimiento contrarreloj”, dijo Colorado en declaraciones recogidas por el Q36.5 Pro Cycling.

El pedalista risaraldense poco a poco va recuperando su mejor nivel tras superar el accidente sufrido en marzo del año pasado en la Clásica de Rionegro. Fue hospitalizado y despertó cuatro días después tras un coma inducido. Aunque inicialmente le habían dicho que se tenía que someter a cuatro cirugías, ya que se le dañó el hígado, el intestino y el páncreas se le desprendió, finalmente le hicieron solamente dos y el resto es historia.