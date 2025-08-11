Ruta
William Colorado se unirá a la concentración del Q36.5 Pro Cycling como stagiaire
Una de las grandes promesas del ciclismo colombiano y un joven talento del Team GW Erco Shimano, William Colorado, se desplazará en los próximos día a Europa para unirse a la concentración del equipo suizo, Q36.5 Pro Cycling, en calidad de stagiaire (aprendiz). La formación Pro Team también anunció la llegada del neerlandés Martijn Rasenberg.
“El Q36.5 Pro Cycling se complace en anunciar la incorporación de dos nuevos stagiaires para lo que resta de la temporada. Martijn Rasenberg (Países Bajos) y William Colorado (Colombia) tendrán la oportunidad de competir con nuestro equipo en diversas carreras. William y Martijn son dos ciclistas muy diferentes que encajarán a la perfección en el variado programa que ofrecemos para agosto, septiembre y octubre”, indicó la escuadra suiza en la que milita Thomas Pidcock, su gran referente.
El risaraldense de 21 años, que venía cumpliendo su temporada con el GW Erco Shimano fue el mejor escarabajo en el Giro Next Gen 2025. Con el profe Luis Alfonso Cely, empezó en el equipo Talentos Colombia, donde se formó no solo como ciclista sino también como persona. Luego, se convirtió en campeón nacional de ruta juvenil y viajó a Europa por primera vez. Ahí ganó una de las tres carreras de las que participó. Incluso llegó a alcanzar un podio. Colorado también ya ha participado en el Tour de l’Avenir.
“Me siento muy feliz de formar parte del equipo Q36.5 Pro Cycling. Podría decir que esta es la oportunidad que siempre he deseado. Estoy sumamente motivado y con muchas ganas de hacer un excelente trabajo y contribuir al máximo para alcanzar el éxito como equipo. Como ciclista, diría que soy bastante completo, con buenas habilidades para escalar y un buen rendimiento contrarreloj”, dijo Colorado en declaraciones recogidas por el Q36.5 Pro Cycling.
El pedalista risaraldense poco a poco va recuperando su mejor nivel tras superar el accidente sufrido en marzo del año pasado en la Clásica de Rionegro. Fue hospitalizado y despertó cuatro días después tras un coma inducido. Aunque inicialmente le habían dicho que se tenía que someter a cuatro cirugías, ya que se le dañó el hígado, el intestino y el páncreas se le desprendió, finalmente le hicieron solamente dos y el resto es historia.
“Sé qué tengo que sacar tiempo en las etapas montañosas”: Jesús David Peña, quien busca ganar la Vuelta a Portugal
Después de tres años en el World Tour, al servicio de la formación australiana Jayco AlUla, el escarabajo Jesús David Peña resurge en el ciclismo portugués de la mano del el equipo luso APHotels & Resorts-Tavira-SC Farense con buenos resultados en la Vuelta a Portugal 2025 y durante la temporada.
Tras cinco etapa el zipaquireño ocupa el tercer puesto en la general en la ronda lusa. “La verdad que todo el año escuchaba hablar de la Vuelta a Portugal, no me imaginaba que fuera así, todo gira en torno a esta carrera. Contento de estar en la disputa y en el podio parcial, estoy haciendo una bonita carrera”, dijo Peña, en declaraciones recogidas por el canal RTP.
Una inoportuna lesión en 2024 truncó su desarrollo deportivo, sin embargo, desde su nuevo equipo siempre han confiado en sus dotes de escalador para alcanzar nuevas victorias en lo que queda de la ronda portuguesa y del año.
“Venía de una año muy difícil, con muchas lesiones que me afectó bastante y me dejó mal la cabeza. La verdad, no quería volver a correr a Colombia y al final el Tavira me abrió las puertas para esta temporada. Hice muchas cambios al inicio del año, uno de ellos fue mi entrenador y las cosas están saliendo mejor”, agregó el colombiano.
El talentoso corredor cundinamarqués, formado en las huestes del equipo del Ministerio del Deporte, en su momento conocido como el Colombia Tierra de Atletas-GW Shimano, tiene en la mira el título de la Vuelta a Portugal.
“Tengo dos grandes rivales al frente y se que son muy fuertes en la crono. Sé qué tengo que sacar tiempo en las etapas montañosas para llegar con un buen margen a la contrarreloj final en Lisboa”, concluyó Peña.
Brady Gilmore gana la quinta etapa de la Vuelta a Portugal con Santiago Mesa 2°; Jesús David Peña sigue en el top 3 de la general
La quinta etapa de la Vuelta a Portugal 2025 quedó en manos de Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy). El australiano fue el más rápido en el embalaje, luego de recorrer 155,5 kilómetros entre Lamego y Viseu.
El corredor oceánico, de 24 años, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, superó en el final en un ligero repecho al sprinter antioqueño Santiago Mesa (Efapel Cycling) y al portugués Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al resto de los colombianos, Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) entró en la casilla 16°, mientras que César David Guavita (GI Group Holding – Simoldes – UDO) se reportó en el puesto 21°, Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en la posición 43° y Alejandro Callejas (Petrolike) se clasificó 64°.
Con relación a la clasificación general, el ruso Artem Nych (Anicolor / Tien 21) mantuvo el liderato. El zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) conservó su tercer puesto a 12 segundos del líder.
La carrera lusa tendrá jornada de descanso este martes y retornará el miércoles con la sexta fracción, una etapa rompe-piernas de 175,2 kilómetros Águeda y Guarda, que incluye cinco puertos categorizados y un final en ascenso.
Volta a Portugal en Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 5 | Lamego – Viseu (155,5 km)
|1
|Brady Gilmore
|Israel Premier Tech Academy
|3:37:13
|2
|Santiago Mesa
|Efapel Cycling
|m.t.
|3
|Iúri Leitão
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|4
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
|5
|Francisco Campos
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|m.t.
|6
|Raúl Rota
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|m.t.
|7
|Diogo Gonçalves
|Feirense – Beeceler
|m.t.
|8
|Edgar Cadena
|Petrolike
|m.t.
|9
|Daniel Dias
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|m.t.
|10
|Tomas Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
|11
|Oliver Bleddyn
|Atom 6 Bikes-Decca Continental Team
|0:03
|12
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|0:03
|13
|Samuel Boardman
|Project Echelon Racing
|0:03
|14
|Rotem Tene
|Israel Premier Tech Academy
|0:03
|15
|Bruno Silva
|Tavfer – Ovos Matinados – Mortágua
|0:03
|16
|Jesús David Peña
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|0:03
|21
|César David Guavita
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:03
|43
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:12
|64
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|3:33
Clasificación General Individual
|1
|Artem Nych
|Anicolor / Tien 21
|20:46:28
|2
|Byron Munton
|FEIRENSE – BEECELER
|0:08
|3
|Jesús David Peña
|APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense
|0:12
|4
|Alexis Guerin
|Anicolor / Tien 21
|0:26
|5
|Lucas Lopes
|Rádio Popular – Paredes – Boavista
|0:43
|6
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|1:15
|7
|Edgar David Cadena
|Petrolike
|,,
|8
|Zac Marriage
|Israel Premier Tech Academy
|1:23
|9
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|1:24
|10
|Pedro Pinto
|Efapel Cycling
|1:40
|16
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:30
|39
|César David Guavita
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|15:20
|49
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|31:14
|66
|Santiago Mesa
|Efapel Cycling
|49:32
¡Se cumplió su sueño! Kevin Castillo es recibido en España por Eusebio Unzué
El “Cafeterito de Marsella” Kevin Castillo terminó su paso por el Team Sistecrédito corriendo la Vuelta a Colombia 2025 y le llegó el momento de dar al salto al World Tour, que es lo que todo corredor joven anhela, esto de la mano del Movistar Team, tal como lo adelantó en días anteriores la Revista Mundo Ciclístico.
Pues bien, en la mañana de este lunes ya circulan fotos del ciclista risaraldense con el director general del escuadra telefónica, Eusebio Unzué en territorio español.
El joven escarabajo es reconocido por ganar el campeonato nacional Sub-23, el Tour de Guadalupe 2024, el Clásico RCN 2024 y el campeonato nacional de pista del mismo año, triunfos que lo llevaron a realizar el training camp con el Movistar Team el año pasado.
Castillo, de 23 años, llega a las filas del conjunto español donde se encontrará con sus compatriotas: Einer Rubio, Diego Pescador, Fernando Gaviria y Nairo Quintana.