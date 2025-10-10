Ruta
Walter Vargas sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Santa Catarina tras la tercera etapa
El experimentado pedalista antioqueño Walter Vargas del Team Medellín-EPM, sigue líder de la Vuelta a Santa Catarina 2025, luego de defender el liderato en la tercera etapa, de 139,4 kilómetros, que se disputó entre los municipios de Urubici y Urupema.
Vargas, de 33 años, supera en la general por cuatro segundos a su compatriota y compañero de equipo Diego Camargo. En el tercer cajón del podio se encuentra otro escarabajo del Team Medellín, se trata de Víctor Ocampo, pero a más de 5 minutos.
La cuarta fracción quedó en manos del francés Stéfan Bennett (EuroCyclingTrips – CCN), que le ganó en el embalaje al brasileño João Pedro Rossi (Swift Pro Cycling), mientras que el mejor colombiano del día fue el boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) cerrando el top 10.
La carrera brasileña vivirá este sábado la disputa de la cuarta etapa, una jornada ondulada de 95,9 kilómetros con salida en Balneário Camboriú y llegada a Nova Trento, que incluye dos puertos categorizados y un final en alto.
Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)
Resultados Etapa 3 | Urubici – Urupema (139,4 km)
|1
|Stéfan Bennett
|EuroCyclingTrips – CCN
|3:44:20
|2
|João Pedro Rossi
|Swift Pro Cycling
|,,
|3
|Vinicius Da Silva
|São José Ciclismo
|2:13
|4
|Cristóbal Baeza
|Plus Performance – ZEO Sport
|2:14
|5
|Héctor Quintana
|Plus Performance – ZEO Sport
|,,
|6
|Euller Rabelo
|Pindamonhangaba Cycling Team
|,,
|7
|Cristian Lazzari
|AVAI Florianópolis
|,,
|8
|Pedro Miguel Freitas
|Taubaté Cycling Team
|,,
|9
|José Gabriel Marques
|Soul Cycles – Santos
|,,
|10
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|13
|Victor Ocampo
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|16
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|m.t.
|28
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|12:11:09
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:04
|3
|Víctor Ocampo
|Team Medellín – EPM
|5:37
|4
|Bruno Martins
|São José Ciclismo
|6:39
|5
|Eduardo Moyata
|Pío Rico Cycling Team
|6:50
|6
|João Pedro Rossi
|Swift Pro Cycling
|6:57
|7
|Stéfan Bennett
|EuroCyclingTrips – CCN
|7:37
|8
|Gabriel Metzger
|ACRS Cycling Team – Audax Bike – Royal Ciclo
|8:59
|9
|Vinicius Da Silva
|São José Ciclismo
|9:42
|10
|Euller Rabelo
|Pindamonhangaba Cycling Team
|9:44
|11
|Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|9:44
Alejandro Osorio campeón de la Clásica de Marinilla y Cristián Camilo Muñoz celebra en la jornada de cierre
El carmelitano Alejandro Osorio, del Orgullo Paisa, se consagró campeón general de la Clásica de Marinilla 2025, sumando este título a su victoria en la Vuelta a Goias. El talentoso corredor paisa defendió sin contratiempos el liderato en el circuito final.
Dos hombres del NU Colombia completaron los puestos de honor: Jhonatan Chaves se quedó con el subcampeonato, y Juan Pablo Ortega, el mejor sub-23 de la carrera, cerró el podio en el tercer lugar, mientras que Cristián Camilo Muñoz (NU Colombia) se llevó el título de la montaña.
La última jornada fue intensa con el paso de las vueltas, a pesar del piso mojado. Al final, la etapa fue para Cristián Camilo Muñoz del NU Colombia, quien se escapó en los últimos kilómetros para entrar 20 segundos por delante de Jeisson Casallas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral).
El portador de la camiseta amarilla, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa), entró en la cuarta posición por detrás de Jhonatan Chaves (NU Colombia). El top 5 del día lo cerró Juan Diego Alba (NU Colombia). El ‘Pony’ Osorio sucedió a Sergio Luis Henao, campeón del año pasado.
Clásica de Marinilla 2025
Resultados Circuito Final
|1
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|37:04″
|2
|Jeisson Casallas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:20
|3
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|0:22
|4
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|0:24
|5
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:24
Clasificación General Final
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|4:22:52″
|2
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|0:36
|3
|Juan Pablo Ortega
|Nu Colombia
|0:37
|4
|Jaider Muñoz
|Team Girardota-Ciclorades
|0:57
|5
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|0:59
Clásica de Marinilla 2025: José Manuel Posada se queda con el título y José Miguel Aristizábal gana la lluviosa última etapa
La tercera y última etapa de la Clásica de Ciclismo Ramón Emilio Ardila de Marinilla cerró con una emocionante jornada en la categoría juvenil, donde los habitantes del municipio del oriente antioqueño disfrutaron de un circuito plagado de emociones en cada vuelta.
Entre los juveniles, José Manuel Posada (Team Sistecrédito) se quedó con el título tras ser el corredor más regular durante los cuatro días de competencia. El podio lo completaron su compañero de equipo José Manuel Ortiz (Team Sistecrédito) y Felipe Bravo (Indeportes-Hidratao).
En el circuito final que recorrió seis vueltas, José Miguel Aristizábal culminó con éxito la estrategia de su equipo Indeportes-Hidratao y terminó como el vencedor del día tras llegar escoltado por su compañero Felipe Bravo y por José Manuel Ortiz (Team Sistecrédito), los tres primeros llegaron con el mismo tiempo.
El líder José Manuel Posada (Team Sistecrédito) entró en la quinta posición a 12 segundos de los escapados y se aseguró otro título más en la temporada, sucediendo en el palmarés de la carrera a Juan Sebastián Alfonso, campeón del año pasado.
Clásica de Marinilla 2025
Resultados Circuito Final
|1
|José Miguel Aristizábal
|Indeportes-Hidratao
|30:06″
|2
|Felipe Bravo
|Indeportes-Hidratao
|m.t.
|3
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|0:10
|5
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|0:12
Clásificación General Final
|1
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|3:16:21″
|2
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|0:42
|3
|Felipe Bravo
|Indeportes-Hidratao
|1:14
|4
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|1:28
|5
|David Espitia
|Indeportes-Hidratao
|1:44
Aranza Villalón campeona de la Clásica de Marinilla en la rama femenina tras ganar el circuito final
La Clásica de Marinilla 2025 en la rama femenina quedó en manos de la chilena Aranza Villalón. La corredora austral del Team Sistecredito, que ganó dos etapas en la carrera antioqueña, dio cátedra en el circuito final, que estuvo acompañado por la lluvia.
Su equipo completó el podio de la Clásica Nacional “Ramón Emilio Arcila” con un destacado 1-2-3, con Stefanía Sánchez y Diana Carolina Peñuela escoltando a la chilena Villalón, ocupando el segundo y tercer puesto, respectivamente.
La jornada final la ganó Aranza Villalón, quien atacó en los primeros giros del circuito y entró solitaria a la meta, logrando otra victoria en la carrera del oriente antioqueño. El pelotón entró a más de un minuto comandado por Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa).
Villalón, que consiguió su segundo título de la temporada tras ganar la Clásica El Carmen de Viboral, sucedió en el palmarés de la Clásica de Marinilla a Elizabeth Castaño, campeona del año pasado.
Clásica de Marinilla 2025
Resultados Circuito Final
|1
|Aranza Villalón
|Team Sistecrédito
|27:40″
|2
|Jessenia Meneses
|Team Sistecrédito
|1:15
|3
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|1:15
|4
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|1:15
|5
|Erika Milena Botero
|Team Sistecrédito
|1:15
Clasificación General Final
|1
|Aranza Villalón
|Team Sistecrédito
|3:45:40″
|2
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:40
|3
|Diana Carolina Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:42
|4
|Jessenia Meneses
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|1:10
|5
|Estefanía Herrera
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|4:31