Walter Vargas sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Santa Catarina tras la tercera etapa

El experimentado pedalista antioqueño Walter Vargas del Team Medellín-EPM, sigue líder de la Vuelta a Santa Catarina 2025, luego de defender el liderato en la tercera etapa, de 139,4 kilómetros, que se disputó entre los municipios de Urubici y Urupema.

Vargas, de 33 años, supera en la general por cuatro segundos a su compatriota y compañero de equipo Diego Camargo. En el tercer cajón del podio se encuentra otro escarabajo del Team Medellín, se trata de Víctor Ocampo, pero a más de 5 minutos.

La cuarta fracción quedó en manos del francés Stéfan Bennett (EuroCyclingTrips – CCN), que le ganó en el embalaje al brasileño João Pedro Rossi (Swift Pro Cycling), mientras que el mejor colombiano del día fue el boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) cerrando el top 10.

La carrera brasileña vivirá este sábado la disputa de la cuarta etapa, una jornada ondulada de 95,9 kilómetros con salida en Balneário Camboriú y llegada a Nova Trento, que incluye dos puertos categorizados y un final en alto.

Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)

Resultados Etapa 3 | Urubici – Urupema (139,4 km)

1 Stéfan Bennett EuroCyclingTrips – CCN 3:44:20 2 João Pedro Rossi Swift Pro Cycling ,, 3 Vinicius Da Silva São José Ciclismo 2:13 4 Cristóbal Baeza Plus Performance – ZEO Sport 2:14 5 Héctor Quintana Plus Performance – ZEO Sport ,, 6 Euller Rabelo Pindamonhangaba Cycling Team ,, 7 Cristian Lazzari AVAI Florianópolis ,, 8 Pedro Miguel Freitas Taubaté Cycling Team ,, 9 José Gabriel Marques Soul Cycles – Santos ,, 10 Diego Camargo Team Medellín – EPM m.t.

13 Victor Ocampo Team Medellín – EPM m.t. 16 Camilo Castiblanco Pío Rico Cycling Team m.t. 28 Walter Vargas Team Medellín – EPM m.t.

Clasificación General Individual

1 Walter Vargas Team Medellín – EPM 12:11:09 2 Diego Camargo Team Medellín – EPM 0:04 3 Víctor Ocampo Team Medellín – EPM 5:37 4 Bruno Martins São José Ciclismo 6:39 5 Eduardo Moyata Pío Rico Cycling Team 6:50 6 João Pedro Rossi Swift Pro Cycling 6:57 7 Stéfan Bennett EuroCyclingTrips – CCN 7:37 8 Gabriel Metzger ACRS Cycling Team – Audax Bike – Royal Ciclo 8:59 9 Vinicius Da Silva São José Ciclismo 9:42 10 Euller Rabelo Pindamonhangaba Cycling Team 9:44