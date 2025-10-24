Vuelta del Porvenir 2025: José Manuel Posada vuela en la contrarreloj y Jerónimo Calderón sigue vestido de amarillo

Cumpliendo con los pronósticos que lo catalogaban como el gran favorito a la victoria, el antioqueño José Manuel Posada ganó la tercera etapa de la Vuelta del Porvenir 2025, una contrarreloj individual de 14,5 kilómetros por los alrededores del municipio de Florencia.

Rodando a una velocidad promedio de 41.63 Km/h, el joven corredor del Team Sistecrédito encabezó el dominio de su equipo, superando a dos de sus compañeros: Jerónimo Calderón 2° y a José Manuel Ortiz 3°.



Jerónimo Calderón sigue líder de la Vuelta del Porvenir 2025. (Foto © FCC)

En cuanto a la clasificación general no se presentaron cambios importantes y el antioqueño Jerónimo Calderón mantuvo el liderato de la carrera. El segundo puesto ahora lo ocupa su compañero José Manuel Ortiz, a más de un minuto del sólido líder.

La ronda colombiana para juveniles continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada montañosa de 77,7 kilómetros entre La Montañita y El Pórtico, en un final picando hacía arriba.