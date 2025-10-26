Vuelta del Porvenir 2025: Jerónimo Calderón renueva el título para Antioquia y Felipe Bravo triunfa en la jornada final

Los antioqueños mantuvieron su dominio en la Vuelta del Porvenir. Tras el título de Miguel Ángel Marín el año pasado su coterráneo Jerónimo Calderón tomó el relevo y se consagró campeón de la edición 41 de la carrera para juveniles tras defender el liderato en la última etapa de 77,7 kilómetros, disputada este domingo en el departamento de Caquetá.

Este talentoso antioqueño, que representó a Colombia en el Mundial de Ruta de Ruanda, terminó en lo más alto del podio de la ronda juvenil. Al paisa lo acompañaron en el podio sus compañeros de quipo José Manuel Ortiz y Emanuel Restrepo.



Podio final de la Vuelta del Porvenir 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La última victoria de etapa se la llevó Felipe Bravo (Indeportes-Hidratao) en el sitio conocido como El Pórtico que divide al Caquetá con el Huila. Segundo entró José Manuel Ortíz (Team Sistecrédito) y tercero se reportó William Quintero (GW Erco Shimano), los tres con el mismo tiempo.

El Team Sistecrédito fue el gran dominador de la carrera más importante del calendario nacional en la categoría juvenil con las victorias de Emanuel Restrepo, José Manuel Posada y Jerónimo Calderón, racha que solo se vio interrumpida con los dos triunfos de Felipe Bravo en la jornada inaugural y en el final.