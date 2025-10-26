Connect with us

Vuelta del Porvenir 2025: Jerónimo Calderón renueva el título para Antioquia y Felipe Bravo triunfa en la jornada final

Hace 4 horas

Jerónimo Calderón, gran campeón de la Vuelta del Porvenir 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Dominio del Sistecrédito de principio a fin en el Tour Femenino 2025; Stefanía Sánchez campeona y Natalia Garzón gana etapa final

Hace 1 hora

26 octubre, 2025

El Team Sistecredito, en el podio final del Tour Femenino 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Nicolás Paredes gana la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala y Cristián Camilo Muñoz sigue líder

Hace 2 horas

26 octubre, 2025

El bogotano Nicolás Paredes ganó la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2025. (Foto © HINO Cycling Team)
Una contrarreloj en Mónaco dará el banderazo de salida a la Vuelta a España 2026

Hace 5 horas

26 octubre, 2025

Poster oficial de la salida de la Vuelta a España 2026. (Foto © La Vuelta /Unipublic)
