Vuelta del Porvenir 2025: Jerónimo Calderón gana el primer duelo de escaladores y se adueña del liderato

El equipo de ciclismo Nu Colombia calienta motores para la disputa de la Vuelta a Guatemala, último objetivo de la temporada 2025 para la formación morada que pondrá lo mejor de su nómina en la histórica ronda centroamericana, encabezada por su jefe de filas, Rodrigo Contreras, triple campeón de la Vuelta a Colombia.

Contreras capitaneará una potente nómina que completan: Juan Diego Alba, Cristian Rico, Cristian Muñoz, Jhonatan Chaves y el bogotano Javier Jamaica, campeón de la Vuelta al Tolima y tercero en el podio del Clásico RCN, bajo la dirección técnica de Gabriel Jaime Mesa.

La ronda guatemalteca disputará su 64ª edición entre el viernes 24 de octubre y el domingo 2 de noviembre en un recorrido de diez etapas. El ciclismo colombiano encabezado por el Nu Colombia buscará su victoria general número 27 en la Vuelta a Guatemala, bastión histórico para el pedalismo nacional que ha visto sensacionales actuaciones de los escarabajos en una de las pruebas más prestigiosas y tradicionales del calendario UCI del continente americano.

“Vamos a la Vuelta a Guatemala con la firme intención de cerrar con broche de oro nuestra exitosa segunda temporada con el Nu Colombia. Las victorias internacionales que conseguimos en Jamaica y en Guadalupe son un gran aliciente para saber qué podemos hacer una muy buena carrera donde como siempre vamos con el objetivo de conseguir la victoria para nuestros patrocinadores y para el ciclismo colombiano” apuntó el DT antioqueño, Gabriel Jaime Mesa.

El Nu Colombia buscará añadir la victoria en la ronda chapina a su palmarés del 2025 donde se alzó con los títulos de: Clásica de Rionegro, Vuelta al Tolima, Jamaica International Cycling Classic, Clásica de Anapoima, Vuelta al Valle, Vuelta a Colombia, Tour de Guadalupe, Clásica del Carmen de Viboral y Vuelta a Boyacá.

La ronda chapina iniciará este viernes 24 de octubre con un recorrido de 172 kilómetros entre Teculután y Puerto Barrios.