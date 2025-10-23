Ruta
Vuelta del Porvenir 2025: Jerónimo Calderón gana el primer duelo de escaladores y se adueña del liderato
El segundo capítulo de la Vuelta del Porvenir 2025 quedó en manos de Jerónimo Calderón. El corredor del Team Sistecredito resultó ser el más fuerte en la subida final, luego de recorrer 113,1 kilómetros en las inmediaciones de Florencia.
Calderón cruzó la línea de meta en primer lugar, superando por 11 segundos a William Quintero (GW Erco Shimano) y por 22 segundos a Camilo Monroy (Chery-SHC Team -Motiv), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, se presentó cambio de líder y el pedalista Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) le arrebató la camisa amarilla a Felipe Bravo (Indeportes-Hidratao).
La ronda juvenil continuará este viernes con una contrarreloj individual de 14,5 kilómetros por los alrededores de la capital del departamento de Caquetá.
RESULTADOS SEGUNDA ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL
Stefanía Sánchez se queda con la primera batalla montañosa del Tour Femenino Sistecrédito y es la nueva líder
En el primer final en alto, la antioqueña Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito) se llevó la victoria de la segunda etapa del Tour Femenino 2025, ganando en solitario una jornada de 113,1 kilómetros por los alrededores de la capital del departamento de Caquetá.
La ciclista antioqueña salió victoriosa por delante de su compañera de equipo Diana Peñuela (Team Sistecrédito) y de su coterránea Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia – Orgullo Paisa), quien llegó en el Top 3 de la etapa.
En cuanto a la general, la líder pasó a ser la paisa Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito), que con su poderoso equipo Team Sistecrédito lograron adueñarse de las dos primeras posiciones, dejando a Diana Peñuela en el 2° puesto.
El giro femenino continuará este viernes con la tercera etapa, una contrarreloj individual de 14,5 kilómetros, que se disputará por los alrededores de Florencia.
RESULTADOS SEGUNDA ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL
Nu Colombia a cerrar su histórica temporada 2025 en la Vuelta a Guatemala
El equipo de ciclismo Nu Colombia calienta motores para la disputa de la Vuelta a Guatemala, último objetivo de la temporada 2025 para la formación morada que pondrá lo mejor de su nómina en la histórica ronda centroamericana, encabezada por su jefe de filas, Rodrigo Contreras, triple campeón de la Vuelta a Colombia.
Contreras capitaneará una potente nómina que completan: Juan Diego Alba, Cristian Rico, Cristian Muñoz, Jhonatan Chaves y el bogotano Javier Jamaica, campeón de la Vuelta al Tolima y tercero en el podio del Clásico RCN, bajo la dirección técnica de Gabriel Jaime Mesa.
La ronda guatemalteca disputará su 64ª edición entre el viernes 24 de octubre y el domingo 2 de noviembre en un recorrido de diez etapas. El ciclismo colombiano encabezado por el Nu Colombia buscará su victoria general número 27 en la Vuelta a Guatemala, bastión histórico para el pedalismo nacional que ha visto sensacionales actuaciones de los escarabajos en una de las pruebas más prestigiosas y tradicionales del calendario UCI del continente americano.
“Vamos a la Vuelta a Guatemala con la firme intención de cerrar con broche de oro nuestra exitosa segunda temporada con el Nu Colombia. Las victorias internacionales que conseguimos en Jamaica y en Guadalupe son un gran aliciente para saber qué podemos hacer una muy buena carrera donde como siempre vamos con el objetivo de conseguir la victoria para nuestros patrocinadores y para el ciclismo colombiano” apuntó el DT antioqueño, Gabriel Jaime Mesa.
El Nu Colombia buscará añadir la victoria en la ronda chapina a su palmarés del 2025 donde se alzó con los títulos de: Clásica de Rionegro, Vuelta al Tolima, Jamaica International Cycling Classic, Clásica de Anapoima, Vuelta al Valle, Vuelta a Colombia, Tour de Guadalupe, Clásica del Carmen de Viboral y Vuelta a Boyacá.
La ronda chapina iniciará este viernes 24 de octubre con un recorrido de 172 kilómetros entre Teculután y Puerto Barrios.
Presentado el recorrido montañoso del Tour de Francia 2026; el Alpe d’Huez recupera su papel protagónico
El Palacio del Congreso de París albergó este jueves la presentación oficial de la 113ª edición del Tour de Francia, que empezará en Barcelona con una contrarreloj por equipos de 19 kilómetros. Las tres primeras etapas de la ronda gala se disputarán en territorio español, antes de que la tercera toque suelo francés, en un final en la estación de esquí de Les Angles.
La prestigiosa carrera francesa como siempre constará de 21 etapas y esta vez tendrá como Grand Départ el 4 de julio en la capital catalana, siendo la tercera vez que la ‘Grande Bouclé’ arranque de España tras las ediciones de San Sebastián (1992) y Bilbao (2003).
La ronda gala contará con dos jornadas al cronómetro, una por equipos de 19 kilómetros y otra individual de 26 km, siete capítulos llanos, cuatro etapas de media montaña y 8 de alta montaña con finales en alto. En total serán 3.333 kilómetros de recorrido y un desnivel de 54.450 metros en los 21 días de competencia.
La carrera más importante del calendario World Tour del año pasará el próximo año por las cinco cordilleras francesas. Los Pirineos, el Macizo Central, el Jura, los Vosgos, además de los Alpes con dos finales en el Alpe d’Huez, incluyendo un ascenso sin precedentes desde el Col de Sarenne a la víspera de la llegada a París, en el tradicional final de los Campos Elíseos
En la edición 2026, el Alpe d’Huez recupera su rol protagónico con dos finales en dos versiones diferentes, en las etapas 19ª y 20ª, y en el que el punto más alto de la carrera será el Galibier, con sus 2.642 metros de altitud.
Etapas del Tour de Francia 2026
Etapa 1 – 04/09 Barcelona – Barcelona (CRE) 19 km
Etapa 2 – 05/07 Tarragona – Barcelona 182 km
Etapa 3 – 06/07 Granollers – Les Angles 196 km
Etapa 4 – 07/07 Carcasona – Foix 182 km
Etapa 5 – 08/07 Lannemezan – Pau 158 km
Etapa 6 – 09/07 Pau – Gavernie-Gèdre 186 km
Etapa 7- 10/07 Hagetmau – Burdeos 175 km
Etapa 8 – 11/07 Périgueux – Bergerac 182 km
Etapa 9 – 12/07 Malemort – Ussel 185 km
Lunes 13/07 | Descanso en Cantal
Etapa 10 – 14/07 Aurillac – Le Lioran 167 km
Etapa 11 – 15/07 Vichy – Nevers 161 km
Etapa 12 – 16/07 Magny-Cours – Chalon-sur-Saône 181 km
Etapa 13 – 17/07 Dole – Belfort 205 km
Etapa 14 – 18/07 Mulhouse – Le Markstein 155 km
Etapa 15 – 19/07 Champagnole – Plateau de Solaison 184 km
Lunes 20/07 | Descanso en Alta Saboya
Etapa 16 – 21/07 Évian – Thonon-les-Bains (CRI) 26 km
Etapa 17 – 22/07 Chambéry – Voiron 175 km
Etapa 18 – 23/07 Voiron – Orcières-Merlette 185 km
Etapa 19 – 24/07 Gap – Alpe d’Huez 128 km
Etapa 20 – 25/07 Bourg d’Oisans – Alpe d’Huez 171 km
Etapa 21 – 26/07 Thoiry – París 130 km