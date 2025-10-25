Ruta
Vuelta del Porvenir 2025: Emanuel Restrepo triunfa en Florencia y Jerónimo Calderón manda en la general
En un final ideal para los hombres rápidos, Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito) ganó la cuarta y penútima etapa de la Vuelta del Porvenir 2025, un circuito en la capital caqueteña de 8,2 kilómetros, al que le dieron 10 vueltas.
Restrepo cruzó la línea de meta sacando una buena ventaja sobre sus más inmediatos rivales. En la 2° posición entró Juan Camilo Charris (LCM Bogotá Ciclismo Capital) a 43 segundos y tercero llegó Óscar Iván Restrepo (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), a más de un minuto.
En lo referente a la clasificación general, siguió el dominio del Team Sistecrédito con el pedalista antioqueño Jerónimo Calderón, quien se mantuvo al comando, escoltado por sus compañeros de equipo José Manuel Ortiz y José Manuel Posada.
La ronda colombiana para juveniles concluirá este domingo con la quinta y última etapa, una jornada montañosa de 77,7 kilómetros entre La Montañita y El Pórtico, donde conoceremos al sucesor de Miguel Ángel Marín, campeón del año pasado.
Vuelta del Porvenir 2025
Resultados Etapa 4 | Circuito – Florencia (82 km)
|1
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|2:15:00″
|2
|Juan Camilo Charris
|LCM Bogotá Ciclismo Capital
|0:43
|3
|Óscar Iván Restrepo
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:02
|4
|Felipe Bravo
|Indeportes-Hidratao
|1:28
|5
|Julián Manrique
|Boyacá es para Vivirla
|1:28
Clásificación General Individual
|1
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|9:01:22″
|2
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|1:21
|3
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|1:32
|4
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecrédito
|1:44
|5
|Camilo Monroy
|Chery – SHC Team
|2:01
Vuelta a Guatemala: Cristián Camilo Muñoz entra con los favoritos en la segunda jornada y se apodera del liderato
El ciclista boyacense Cristián Camilo Muñoz mostró su gran condición de escalador para entrar 6° en la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 y apoderarse del liderato de la carrera. El pedalista del Nu Colombia es escoltado por su compatriota Carlos Gutiérrez (Movistar Best PC), ambos con el mismo tiempo.
La jornada, que presentó un recorrido montañoso de 160,6 kilómetros, dejó como ganador al pedalista costarricense Sebastián Calderón (7C – Economy – Hyundai), quien fue escoltado por Róbinson López (GW Erco Shimano) a 12 segundos. Tercero entró Rodrigo Contreras (Nu Colombia).
El guatemalteco Mardoqueo Vásquez (Hino-One-La red-Suzuki) se reportó 4° y top 5 lo cerró el santandereano Carlos Gutiérrez (Movistar Best PC), quien subió al segundo lugar de la clasificación general.
Desde la fase incial, un fuerte grupo se escapó con los escarabajos Juan Pablo Rendón (Orgullo Paisa) y Nicolás Paredes (Hino-One-La Red-Suzuki), sin embargo, en el ascenso final todos los escapados fueron neutralizados por los favoritos.
La ronda chapina continuará este domingo con una etapa rompe-piernas de 126 kilómetros entre Progreso y Fraijanes, que incluye ocho puertos montañosos categorizados.
Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 2 | El Rancho – Jalapa (160,6 km)
|1
|Sebastián Calderón
|7C-Economy Rent a Car
|4:06:43
|2
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|0:12
|3
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:13
|4
|Mardoqueo Vásquez
|Hino-One-La Red
|+ 13
|5
|Carlos Gutiérrez
|Movistar-Best PC
|0:13
|6
|Cristian Camilo Munoz
|Nu Colombia
|0:13
|7
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red
|0:13
|8
|Danny Osorio
|Cerámicas Castelli-Ópticas de Luxe
|0:18
|9
|Edgar Torres
|Hino-One-La Red
|0:22
|10
|Santiago Montenegro
|Movistar-Best PC
|0:22
|11
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|0:26
|12
|Bernardo Suaza
|Orgullo Paisa
|0:26
|13
|Dylan Jiménez
|7C-Economy Rent a Car
|0:26
|14
|Melvin Torres
|Hino-One-La Red
|0:26
|15
|Nicolás Paredes
|Hino-One-La Red
|0:26
Clasificación General Individual
|1
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|7:53:54
|2
|Carlos Gutierrez
|Movistar Best PC
|,,
|3
|Edgar Torres
|Hino-One-La red-Suzuki
|0:09
|4
|Bernardo Suaza
|Orgullo Paisa
|0:10
|5
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|0:13
|6
|Dylan Jiménez
|7C – Economy – Hyundai
|,,
|7
|Melvin Torres
|Hino-One-La red-Suzuki
|,,
|8
|Luis Daniel Oses
|7C – Economy – Hyundai
|0:32
|9
|Bryan Obando
|Movistar Best PC
|2:12
|10
|Fredy Toc
|Eca Electricidad Ciclismo
|4:05
|11
|Edwin Sam
|Decorabaños – Bantrab – Quetzaltenango
|4:48
|12
|Juan Felipe Osorio
|Orgullo Paisa
|5:03
|13
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|5:15
|14
|Sebastián Calderón
|7C – Economy – Hyundai
|5:27
|15
|Carlos MacPherson
|Olinka Specialized
|5:28
Una contrarreloj en Mónaco dará el banderazo de salida a la Vuelta a España 2026
A diez meses del comienzo de la Vuelta a España 2026, el Principado de Mónaco y Unipublic presentaron el recorrido de la primera etapa de ronda ibérica, una contrarreloj de 9,6 kilómetros por las calles monegascas.
“Mónaco es sinónimo de excelencia deportiva y de capacidad organizativa. Aquí se celebran algunos de los eventos más prestigiosos del mundo, con el Gran Premio de Fórmula 1 como joya de la corona. Iniciar La Vuelta en este escenario es un honor y una garantía de éxito para todos”, destacó Javier Guillén, director de La Vuelta 26.
El trazado de la crono inaugural, disputada íntegramente en territorio monegasco, pondrá valor a los lugares emblemáticos del Principado: la Plaza del Casino con el Hotel París y su Café París, el puerto de Fontvieille, el Chapiteau du Cirque (que será atravesado por los ciclistas), el Estadio Louis II y la llegada sobre la línea de salida y meta del Gran Premio de Fórmula 1.
Luego le tocará el turno de la salida de la segunda etapa desde Mónaco. En esta jornada, el arco de salida estará situado en la Plaza del Palacio Princier. Tras uno recorrido neutralizado por las calles del Principado, la salida real se dará junto al Jardín Exotique para que los ciclistas abandonen Mónaco camino de Francia en la primera jornada en línea de La Vuelta 26.
La presentación de estas primeras etapas sirvió también como pretexto para celebrar el tradicional paso de testigo entre Piemonte, que acogió la Salida Oficial en La Vuelta 25, y Mónaco.
*Con Información Prensa de la Vuelta España
Tour Femenino Sistecrédito: Stefanía Sánchez gana la penúltima etapa y amplía su ventaja
En un final a pura velocidad, Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito) se quedó con la victoria en la cuarta etapa del Tour Femenino Sistecrédito 2025, un circuito de 8,2 kilómetros en la capital caqueteña, al que le dieron nueve vueltas.
La pedalista antioqueña fue la más rapida en la definición para llevarse otro triunfo, esta vez por delante de su compañera de equipo María Paula Latriglia y de Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa), las tres con el mismo tiempo.
En cuanto a la clasificación general, todo se mantuvo igual en las primeras posiciones con Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito) en los más alto del podio con 19 segundos de ventaja sobre su compañera de equipo Diana Peñuela. El podio lo completa Jessenia Meneses (Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa).
La ronda femenina del calendario nacional finalizará este domingo con la quinta y última etapa, una jornada montañosa de 77 kilómetros entre La Montañita y El Pórtico, donde conoceremos a la sucesora de Laura Daniela Rojas, campeona del año pasado.
Tour Femenino Sistecrédito 2025
Resultados Etapa 4 | Circuito – Florencia (73,8 km)
|1
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|2:14:05
|2
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Jessenia Meneses
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|m.t.
|4
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:05
|5
|Estefanía Herrera
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|0:06
|6
|Jennifer Sánchez
|Ciclismo Capital
|0:06
|7
|Lesly Aguirre
|Team Bacx
|0:06
|8
|Milena Salcedo
|Liga Bogotá
|0:06
|9
|Natalia Franco
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|0:06
|10
|Natalia Grazón
|Team Sistecrédito
|0:06
Clasificación General Individual
|1
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|10:24:01
|2
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:19
|3
|Jessenia Meneses
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|0:44
|4
|Laura Daniela Rojas
|Team Boyacá es Para Vivirla
|1:52
|5
|Karen Virviescas
|Team Bacx
|1:55
|6
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|3:39
|7
|Elvia Cárdenas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|4:13
|8
|Sorley Quesada
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|4:28
|9
|Natalia Franco
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|5:06
|10
|Andrea Alzate
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|5:10