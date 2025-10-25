Vuelta del Porvenir 2025: Emanuel Restrepo triunfa en Florencia y Jerónimo Calderón manda en la general

En un final ideal para los hombres rápidos, Emanuel Restrepo (Team Sistecrédito) ganó la cuarta y penútima etapa de la Vuelta del Porvenir 2025, un circuito en la capital caqueteña de 8,2 kilómetros, al que le dieron 10 vueltas.

Restrepo cruzó la línea de meta sacando una buena ventaja sobre sus más inmediatos rivales. En la 2° posición entró Juan Camilo Charris (LCM Bogotá Ciclismo Capital) a 43 segundos y tercero llegó Óscar Iván Restrepo (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), a más de un minuto.

En lo referente a la clasificación general, siguió el dominio del Team Sistecrédito con el pedalista antioqueño Jerónimo Calderón, quien se mantuvo al comando, escoltado por sus compañeros de equipo José Manuel Ortiz y José Manuel Posada.

La ronda colombiana para juveniles concluirá este domingo con la quinta y última etapa, una jornada montañosa de 77,7 kilómetros entre La Montañita y El Pórtico, donde conoceremos al sucesor de Miguel Ángel Marín, campeón del año pasado.

Vuelta del Porvenir 2025

Resultados Etapa 4 | Circuito – Florencia (82 km)

1 Emanuel Restrepo Team Sistecrédito 2:15:00″ 2 Juan Camilo Charris LCM Bogotá Ciclismo Capital 0:43 3 Óscar Iván Restrepo Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral 1:02 4 Felipe Bravo Indeportes-Hidratao 1:28 5 Julián Manrique Boyacá es para Vivirla 1:28



Jerónimo Calderón sigue líder de la Vuelta del Porvenir 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clásificación General Individual