Vuelta a Venezuela y Clásica de Siachoque, los próximos objetivos del GW Erco Shimano

El mánager general Luis Alfonso Cely y el entrenador Cristian Carmona han definido las nóminas del equipo que participarán en la Vuelta a Venezuela (7 al 14 de septiembre) y la Clásica de Siachoque, Boyacá (4 al 7 de septiembre).

Para el reto internacional, la escuadra continental ya viajó a territorio venezolano, donde la nómina estará encabezada por Juan Carlos López, Nicolás Gómez, Cristian Vélez (campeón de los sprints en la Vuelta a Colombia), Jonathan Cañaveral, Freddy Ávila y Camilo Gómez, un equipo bastante competitivo donde se espera figurar en todos los terrenos.

Por su parte, para la tradicional Clásica de Siachoque, el Team GW Erco Shimano contará con la siguiente formación: Róbinson López, Andrés Pinzón, Jefferson Ruiz, Brandon Rojas, Santiago Garzón, Daniel Arroyave, Emerson Gordillo y Santiago Oyola.

“Las expectativas son muy altas, he podido entrenar fuerte. Espero ganar en Siachoque, es mi tierra, el año pasado estuve en la disputa de la general y este año quiero disputar alguna etapa. Tenemos un equipo fuerte, mis compañeros están en muy buena forma”, dijo Jefferson Ruiz.

Posterior a estas competencias, el equipo estará afrontando la Vuelta a Boyacá y el Clásico RCN.

Recorrido Vuelta a Venezuela (7 al 14 de septiembre)

Etapa 1: Circuito San Cristóbal – 128,7 kilómetros

Etapa 2: La Fría – Mérida – 179,1 kilómetros

Etapa 3: Lagunillas – Santa Elena de Arenales – 141 kilómetros

Etapa 4: Circuito Valera – 126 kilómetros

Etapa 5: Carora – Araure – 211,4 kilómetros

Etapa 6A: CRI Araure 8,5 kilómetros – Etapa 6B: Araure – San Felipe 148,5 kilómetros

Etapa 7: Maracay – Cagua – 106,2 kilómetros

Etapa 8: Circuito Miranda – 120 kilómetros

Recorrido Clásica de Siachoque (4 al 7 de septiembre)

Etapa 1: Prólogo Siachoque Alto de Juruvita 8,5 kilómetros

Etapa 2: Oicatá – Oicatá – 165 kilómetros

Etapa 3: Motavita – Cucaita – 173 kilómetros

Etapa 4: Circuito Tunja – Siachoque – 152 kilómetros

*Con Información Prensa GW Erco Shimano