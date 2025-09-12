Vuelta a Venezuela: victoria de Luis Gómez en San Felipe con Cristián Vélez 7° y Juan Carlos López 8°

¡Coronó la fuga! El venezolano Luis Gómez, del Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas, fue el más fuerte de la escapada del día y ganó el segundo sector de la sexta etapa de la Vuelta a Venezuela, luego de recorrer 148,7 kilómetros entre Araure y San Felipe.

El corredor local de 30 años, cruzó la línea de meta de primero por delante de sus compatriotas Yorman Fuentes (Team Trululu) y de su compañero de equipo David Mendoza. Los mejores colombianos del día fueron Cristián Vélez (GW Erco Shimano) 7° y Juan Carlos López (GW Erco Shimano) 8°.

En cuanto a la clasificación general individual, el venezolano Luis Guillermo Mora (Gobernación de Trujillo) sigue firme en el liderato, escoltado por el hermano de Supermán López, Juan Carlos (GW Erco Shimano). El podio parcial lo completa otro local, Juan Ruiz (Gobernación de Trujillo).

La ronda venezolana continuará este sábado con la séptima etapa, que tendrá un recorrido ondulado de 106 kilómetros, que partirá en Maracay para llegar a la ciudad de la Cagua. El sucesor del antioqueño Walter Vargas, campeón del año pasado, lo conoceremos este domingo en el estado de Miranda.

Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)

Resultados Etapa 6b | Araure – San Felipe (148,5 km)

1 Luis Gómez Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas 3:17:49 2 Yorman Fuentes Team Trululu ,, 3 David Mendoza Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas ,, 4 Roniel Campos Selección de Venezuela 0:06 5 Neftalí Jimenez Selección de Zulia ,, 6 Manuel Medina Lotería del Táchira 0:17 7 Cristián Vélez GW Erco Shimano 1:16 8 Juan Carlos López GW Erco Shimano ,, 9 Gonçalo Carvalho Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua ,, 10 José Domínguez Selección de Cuba ,, 11 Luis Guillermo Mora Gobernación de Trujillo ,, 12 Jad Colmenares Univ Uptaiet IDT R Frontera Inv Alexander ,, 13 Johnatan Cañaveral GW Erco Shimano ,, 14 Juan José Ruiz Gobernación de Trujillo ,, 15 Camilo Gómez GW Erco Shimano ,,



Luis Mora sigue líder de la Vuelta a Venezuela 2025. (Foto © Prensa Vuelta a Venezuela)

Clasificación General Individual