Vuelta a Venezuela 2025: Luis Mora sigue líder tras la contrarreloj individual con Juan Carlos López más cerca
El ciclista venezolano Luis Mora (Gobernación de Trujillo), sigue líder de la Vuelta a Venezuela 2025, luego de defender el liderato enl primer sector de la etapa seis, una contrarreloj individual de 8,5 kilómetros, que se disputó por los alrededores de Araure, en la región centro occidental del vecino país.
Mora, de 30 años, supera por 30 segundos a Juan Carlos López (GW Erco Shimano). En el tercer cajón del podio se encuentra otro local, se trata de Juan Ruiz (Gobernación de Trujillo), mientras que Camilo Gómez (GW Erco Shimano) se sitúa 6° y Johnatan Cañaveral (GW Erco Shimano) se clasifica 7° y Anthuar González (Team Fam Bridman Level Up) 8°.
La jornada al cronómetro quedó en manos del portugués, Rafael Barbas (Lotería del Táchira), que le ganó la crono por 5 segundos al venezolano Winston Maestre (Alicanto Consulting G Kino Tachira). Tercero se ubicó el español Ángel Sánchez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua).
El giro venezolano continuará con la segunda fracción del día, una etapa ondulada de 148,5 kilómetros entre Araure y San Felipe. El sucesor del antioqueño Walter Vargas, campeón del año pasado, lo conoceremos este domingo en el estado de Miranda.
Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)
Resultados Etapa 6a (CRI) | Araure – Araure (8,5 km)
|1
|Rafael Barbas
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|11:07
|2
|Winston Maestre
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|0:04
|3
|Ángel Sánchez
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|0:05
|4
|Carlos Gálviz
|Club Politachira
|0:09
|5
|César Martingil
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|0:10
|6
|Camilo Gómez
|GW Erco Shimano
|0:10
|7
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|0:10
|8
|Anderson Paredes
|Lotería del Táchira
|0:15
|9
|Leangel Linarez
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|0:16
|10
|Franklin Chacón
|Lotería del Táchira
|0:16
|11
|Johnatan Cañaveral
|GW Erco Shimano
|0:17
|12
|Anthuar González
|Team Fam Bridman Level Up
|0:20
|13
|Luis Guillermo Mora
|Gobernación de Trujillo
|0:23
|14
|Freddy Ávila
|GW Erco Shimano
|0:24
|15
|Luis Gómez
|Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas
|0:30
Clasificación General Individual
|1
|Luis Guillermo Mora
|Gobernación de Trujillo
|20:03:56
|2
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|0:30
|3
|Juan Ruiz
|Gobernación de Trujillo
|1:05
|4
|Anderson Paredes
|Lotería del Táchira
|1:12
|5
|Ángel Sánchez
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|1:54
|6
|Camilo Gómez
|GW Erco Shimano
|2:38
|7
|Johnatan Cañaveral
|GW Erco Shimano
|2:59
|8
|Anthuar González
|Team Fam Bridman Level Up
|4:11
|9
|Roniel Campos
|Selección de Venezuela
|4:23
|10
|Carlos Gálviz
|Club Politachira
|4:27
Rodrigo Contreras, el mejor en el ejercicio al cronómetro de la Vuelta a Boyacá para ponerse líder
En una exigente jornada al cronómetro, Rodrigo Contreras (NU Colombia) se impuso de forma contundente en la contrarreloj individual de 12 kilómetros entre Socotá y el Alto de Socha. El pedalista boyacense paró los cronómetros en 26 minutos y 7 segundos.
El cundinamarqués firmó el triunfo a una velocidad media de 28,30 km /h, superando a Diego Camargo (Team Medellín-EPM) por 5” segundos y por más de un minuto a su compañero de equipo Camilo Ardila, quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Con los resultados obtenidos en el ejercicio al cronómetro, la clasificación general sufrió cambios importantes en los primeros puestos. Juan Diego Alba (NU Colombia) no consiguió defender la camisa amarilla, cediéndole el liderato de la ronda boyacense a Rodrigo Contreras.
En la rama femenina, Laura Daniela Rojas (Team Boyacá es para Vivirla) fue la ganadora, mientras que entre los juveniles, el vencedor fue Duván Yesid Urián (Team Boyacá es para Vivirla), ambos son líderes en sus respectivas categorías.
La cuadragésima sexta edición del giro boyacense continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, otra jornada ondulada de 90 kilómetros con salida en Pesca y llegada al municipio de Aquitania. El sucesor de Adrián Bustamante, campeón del año pasado, lo conoceremos el domingo en Sogamoso.
Vuelta a Boyacá 2025
Resultados Etapa 3 – CRI | Socotá – Alto de Socha (12 km)
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|26:07
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:05
|3
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:53
|4
|Edgar Pinzón
|GW Erco Shimano
|2:00
|5
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|2:09
|6
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|2:11
|7
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|2:29
|8
|Freddy Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|2:37
|9
|Emerson Gordillo
|GW Erco Shimano
|2:37
|10
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|2:41
Clasificación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|7:07:58
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:01
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|1:40
|4
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:54
|5
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:55
|6
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|1:59
|7
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|2:44
|8
|Edgar Pinzón
|GW Erco Shimano
|2:45
|9
|Yonatan Castro
|Team Medellín-EPM
|2:45
|10
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|2:51
Vuelta a Venezuela: victoria de Luis Gómez en San Felipe con Cristián Vélez 7° y Juan Carlos López 8°
¡Coronó la fuga! El venezolano Luis Gómez, del Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas, fue el más fuerte de la escapada del día y ganó el segundo sector de la sexta etapa de la Vuelta a Venezuela, luego de recorrer 148,7 kilómetros entre Araure y San Felipe.
El corredor local de 30 años, cruzó la línea de meta de primero por delante de sus compatriotas Yorman Fuentes (Team Trululu) y de su compañero de equipo David Mendoza. Los mejores colombianos del día fueron Cristián Vélez (GW Erco Shimano) 7° y Juan Carlos López (GW Erco Shimano) 8°.
En cuanto a la clasificación general individual, el venezolano Luis Guillermo Mora (Gobernación de Trujillo) sigue firme en el liderato, escoltado por el hermano de Supermán López, Juan Carlos (GW Erco Shimano). El podio parcial lo completa otro local, Juan Ruiz (Gobernación de Trujillo).
La ronda venezolana continuará este sábado con la séptima etapa, que tendrá un recorrido ondulado de 106 kilómetros, que partirá en Maracay para llegar a la ciudad de la Cagua. El sucesor del antioqueño Walter Vargas, campeón del año pasado, lo conoceremos este domingo en el estado de Miranda.
Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)
Resultados Etapa 6b | Araure – San Felipe (148,5 km)
|1
|Luis Gómez
|Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas
|3:17:49
|2
|Yorman Fuentes
|Team Trululu
|,,
|3
|David Mendoza
|Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas
|,,
|4
|Roniel Campos
|Selección de Venezuela
|0:06
|5
|Neftalí Jimenez
|Selección de Zulia
|,,
|6
|Manuel Medina
|Lotería del Táchira
|0:17
|7
|Cristián Vélez
|GW Erco Shimano
|1:16
|8
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|,,
|9
|Gonçalo Carvalho
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|,,
|10
|José Domínguez
|Selección de Cuba
|,,
|11
|Luis Guillermo Mora
|Gobernación de Trujillo
|,,
|12
|Jad Colmenares
|Univ Uptaiet IDT R Frontera Inv Alexander
|,,
|13
|Johnatan Cañaveral
|GW Erco Shimano
|,,
|14
|Juan José Ruiz
|Gobernación de Trujillo
|,,
|15
|Camilo Gómez
|GW Erco Shimano
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Luis Guillermo Mora
|Gob. Trujillo – MPP Comercio
|23:23:01
|2
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|0:30
|3
|Juan Ruiz
|Gob. Trujillo – MPP Comercio
|1:05
|4
|Anderson Paredes
|Lotería del Táchira
|1:12
|5
|Ángel Sánchez
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|1:54
|6
|Camilo Gómez
|GW Erco Shimano
|2:38
|7
|Johnatan Cañaveral
|GW Erco Shimano
|2:59
|8
|Roniel Campos
|Venezuela
|3:12
|9
|Anthuar González
|Team Fam Bridman Level Up
|4:11
|10
|Carlos Gálviz
|Club Politachira
|4:27
|11
|Gonçalo Carvalho
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|4:51
|12
|Luis Pinto
|Indet Cricket BDV Gran Misión Vivienda
|5:13
|13
|Pedro Sequera
|Indet Cricket BDV Gran Misión Vivienda
|5:53
|14
|Yorman Fuentes
|Team Trululu
|5:54
|15
|Jorge Abreu
|Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas
|9:46
Julian Alaphilippe sale victorioso en el GP de Québec con Jhonatan Narváez en el Top 20
La edición 2025 del Grand Prix Ciclístico de Québec se la llevó Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). El pedalista francés fue el primero en cruzar la meta, tras un ataque en el tramo final, luego de recorrer 216 kilómetros en el tradicional circuito a la ciudad amurallada canadiense, una de la más antiguas de América del Norte.
El corredor galo, que sumó el tercer triunfo de un francés en la clásica de categoría WorldTour, salió victorioso por delante de su compatriota (Pavel Sivakov UAE Team Emirates-XRG), quien derrotó a Alberto Bettiol (XDS Astana Team) en la batalla por el segundo lugar, mientras que el gran favorito, el esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) se clasificó en la casilla 29°.
En cuanto a los dos suramericanos en competencia, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) terminó en la casilla 20° a 17 segundos del ganador, mientras que el colombiano Einer Rubio (Movistar Team Arkéa) no concluyó la prueba.
En la fase inicial de la carrera se escaparon el polaco Filip Maciejuk (Red Bull – BORA – hansgrohe), el italiano Luca Vergallito (Alpecin – Deceuninck) y los canadienses Philippe Jacob y Félix Bouchard, ambos de la Selección de Canadá.
En los metros de desenlace de la clásica canadiense, se vivió una gran batalla entre los favoritos que terminó con triunfo para el francés Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), quien alcanzó su primera victoria del año.
Resultados Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT)
Québec – Québec (216 km)
|1
|Julian Alaphilippe
|Tudor Pro Cycling Team
|5:04:32
|2
|Pavel Sivakov
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
|3
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:04
|4
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|0:14
|5
|Matej Mohoric
|Bahrain Victorious
|0:14
|6
|Quinten Hermans
|Alpecin-Deceuninck
|0:14
|7
|Anthon Charmig
|XDS Astana Team
|0:16
|8
|Arnaud De Lie
|Lotto
|0:17
|9
|Michael Matthews
|Team Jayco-AlUla
|0:17
|10
|Corbin Strong
|Israel-Premier Tech
|0:17
|20
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:17
|DNF
|Einer Rubio
|Movistar Team
|No Finalizó