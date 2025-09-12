Vuelta a Venezuela 2025: Luis Mora sigue líder tras la contrarreloj individual con Juan Carlos López más cerca

El ciclista venezolano Luis Mora (Gobernación de Trujillo), sigue líder de la Vuelta a Venezuela 2025, luego de defender el liderato enl primer sector de la etapa seis, una contrarreloj individual de 8,5 kilómetros, que se disputó por los alrededores de Araure, en la región centro occidental del vecino país.

Mora, de 30 años, supera por 30 segundos a Juan Carlos López (GW Erco Shimano). En el tercer cajón del podio se encuentra otro local, se trata de Juan Ruiz (Gobernación de Trujillo), mientras que Camilo Gómez (GW Erco Shimano) se sitúa 6° y Johnatan Cañaveral (GW Erco Shimano) se clasifica 7° y Anthuar González (Team Fam Bridman Level Up) 8°.



Rafael Barbas en acción, en la contrarreloj de la Vuelta a Venezuela 2025. (Foto © Prensa Vuelta a Venezuela

La jornada al cronómetro quedó en manos del portugués, Rafael Barbas (Lotería del Táchira), que le ganó la crono por 5 segundos al venezolano Winston Maestre (Alicanto Consulting G Kino Tachira). Tercero se ubicó el español Ángel Sánchez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua).

El giro venezolano continuará con la segunda fracción del día, una etapa ondulada de 148,5 kilómetros entre Araure y San Felipe. El sucesor del antioqueño Walter Vargas, campeón del año pasado, lo conoceremos este domingo en el estado de Miranda.



Rafael Barbas, ganador de la contrarreloj de la Vuelta a Venezuela 2025. (Foto © Prensa Vuelta a Venezuela)

Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)

Resultados Etapa 6a (CRI) | Araure – Araure (8,5 km)

1 Rafael Barbas Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 11:07 2 Winston Maestre Alicanto Consulting G Kino Tachira 0:04 3 Ángel Sánchez Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 0:05 4 Carlos Gálviz Club Politachira 0:09 5 César Martingil Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 0:10 6 Camilo Gómez GW Erco Shimano 0:10 7 Juan Carlos López GW Erco Shimano 0:10 8 Anderson Paredes Lotería del Táchira 0:15 9 Leangel Linarez Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua 0:16 10 Franklin Chacón Lotería del Táchira 0:16 11 Johnatan Cañaveral GW Erco Shimano 0:17 12 Anthuar González Team Fam Bridman Level Up 0:20 13 Luis Guillermo Mora Gobernación de Trujillo 0:23 14 Freddy Ávila GW Erco Shimano 0:24 15 Luis Gómez Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas 0:30

Clasificación General Individual