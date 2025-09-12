Ruta
Vuelta a Venezuela 2025: los tres favoritos a ganar la crucial contrarreloj individual en Araure
La edición 61 de la Vuelta a Venezuela tendrá un día clave por la lucha del título este viernes 12 de septiembre, una contrarreloj individual de 8,5 kilómetros, que se disputará en la ciudad de Araure, en la región centro occidental del vecino país.
Será un día muy importante para los ‘Gallos’ de la clasificación general que pelean la ronda venezolana. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta a los grandes favoritos para llevarse la victoria en la crucial jornada al cronómetro.
LOS TRES FAVORITOS PARA GANAR LA CONTRARRELOJ
Edwin Torres (Lotería del Táchira)
Luis Guillermo Mora (Gobernación de Trujillo)
Freddy Ávila (GW Erco Shimano)
Orden de Salida
Alejandro Osorio triunfa en la segunda etapa de la Vuelta a Boyacá y Juan Diego Alba sigue líder
En un final lleno de emociones, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) salió victorioso en la segunta etapa de la Vuelta a Boyacá 2025, que se recorrió 180 kilómetros de distancia, partiendo de Tinjacá y arribando al municipio de Tasco.
El corredor carmelitano de 27 años, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, llegó en solitario a la meta 8 segundos por delante de un grupo de perseguidores comandado por Edgar Pinzón (GW Erco Shimano) y Óscar Fernández (Team Medellín-EPM), quienes entraron segundo y tercero, respectivamente.
El gran protagonista de la jornada fue el antioqueño Julián Cardona (Team Medellín-EPM), quien fue cabeza de carrera en la fase inicial, alcanzando una ventaja que rondó los dos minutos de ventaja sobre el pelotón principal camino a Tunja, sin embargo, en la parte final fue neutalizado por el pelotón.
Con los resultados de la segunda jornada, la clasificación general individual no sufrió cambios en los primeros puestos, por lo consguiente Juan Diego Alba (NU Colombia) mantuvo el lideraro de la carrera, escoltado por su compañero de equipo Javier Jamaica.
En la rama femenina, Carolina Córdoba (Team Boyacá es para Vivirla) fue la ganadora, mientras que entre los juveniles, el vencedor fue Joel Alejandro Sandoval (Team Capital Bike).
La cuadragésima sexta edición del giro boyacense continuará este viernes con la tercera etapa, una contrarreloj individual entre Socotá y el Alto de Socha con una distancia de 12 kilómetros. El sucesor de Adrián Bustamante, campeón del año pasado, lo conoceremos el domingo en Sogamoso.
Vuelta a Boyaca 2025
Resultados Etapa 2 | Tinjacá – Tasco (180 km)
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|4:18:28″
|2
|Edgar Pinzón
|GW Erco Shimano
|0:08
|3
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|0:08
|4
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:08
|5
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:08
Clasificación General Individual
|1
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|6:41:17″
|2
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:06
|3
|Yonatan Castro
|Team Medellín-EPM
|0:22
|4
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|0:26
|5
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:30
Edición 80 de la Vuelta a España: así quedaron los cinco escarabajos en la clasificación general tras la contrarreloj
La Vuelta a España 2025, en la que siguen en competencia de 5 escarabajos, vivió su etapa 18, una contrarreloj individual totalmente llana de 12 kilómetros disputada en Valladolid, que fue ganada por el italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).
Transcurridas 18 jornadas de la ronda ibérica, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorius) se mantuvieron en el top 15 de la general, que sigue liderada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, a tres jornadas del final.
Vuelta a España 2025 – Clasificación General de los Colombianos
|12
|12
|–
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|15:45
|15
|16
|▲1
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|34:19
|16
|15
|▼1
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|34:47
|54
|54
|–
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|2:04:32
|65
|64
|▼1
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|2:22:32
¡Racha ganadora! Isaac del Toro conquista el Gran Premio de Peccioli – Copa Sabatini
La gran revelación de la temporada, el joven ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) siguió con su racha ganadora y salió vencedor este jueves del Gran Premio de Peccioli – Copa Sabatini, tras 197,6 kilómetros de recorrido por los alrededores del municipio de Peccioli, en la provincia de Pisa.
La carrera que le hace homenaje al exciclista italiano Giuseppe Sabatini, dejó ganador al mexicano, que llegó a la meta en solitario. El podio de la clásica lo completaron el francés Benjamin Thomas (Cofidis) y el británico Ben Granger (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente).
En cuanto a los colombianos, el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) finalizó 34°, el risaraldense Kevin Castillo (Movistar Team) terminó 42°, ambos a 51 segundos, mientras que el boyacense Yeferson Camargo (Petrolike) no concluyó la prueba.
La clásica italiana comenzó desde el estadio municipal, con una corta sección neutralizada antes de iniciar la salida oficial y un tramo llano que condujo de regreso a Peccioli. Luego, los ciclistas afrontaron un circuito de 24,8 kilómetros que se repitió cinco veces, incluyendo las subidas a Montefoscoli, Terricciola y Muro di Greta.
Finalmente, la carrera concluyó con un circuito final de 12,2 kilómetros, que los corredores recorrieron dos veces antes de cruzar la línea de meta. En la definición, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) no le dio espacio a sus rivales y alcanzó su victoria número 12 de la temporada.
Resultados Gran Premio città di Peccioli – Coppa Sabatini (1.Pro)
Peccioli – Peccioli (197,6 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|4:46:56
|2
|Benjamin Thomas
|Cofidis
|0:05
|3
|Ben Granger
|MG.K vis Costruzioni Ambiente
|0:08
|4
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:28
|5
|Alexandre Delettre
|Team TotalEnergies
|0:32
|6
|Marc Hirschi
|Tudor Pro Cycling Team
|0:32
|7
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|0:32
|8
|Pau Miquel
|Equipo Kern Pharma
|0:32
|9
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:32
|10
|Davide Piganzoli
|Team Polti VisitMalta
|0:32
|34
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:51
|42
|Kevin Castillo
|Movistar Team
|0:51
|DNF
|Yeferson Camargo
|Petrolike
|No finalizó