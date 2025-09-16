Vuelta a Venezuela 2025: Camilo Gómez se consagró campeón entre los jóvenes

El pedalista colombiano Camilo Gómez, nacido en Ubaté, Cundinamarca, terminó como el mejor sub-23 de la Vuelta a Venezuela 2025, tras llegar en el pelotón, en la última jornada de la ronda venezolana con el mismo tiempo del ganador de la fracción final, su compañero de equipo Cristián Vélez.

El escarabajo no tuvo complicaciones para defender la camiseta morada en el día final y concluyó como el mejor joven del giro venezolano tras ocho exigentes días de competencia.

Al final, el ubatenso, del equipo continental colombiano GW Erco Shimano, subió al podio de la carrera del vecino país para reclamar la camiseta morada por séptima vez consecutiva.

El pedalista cundinamarqués, que tiene 22 años, cumplió una excelente carrera y lideró la clasificación de los jóvenes con 7:04 de ventaja sobre el venezolano Winston Maestre (Alicanto Consulting G Kino Táchira).

Clasificación General de los Jóvenes – Vuelta a Venezuela 2025