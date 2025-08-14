Vuelta a Portugal: Jonathan Caicedo sale avante en el duelo de escaladores con Adrián Bustamante 7° y Jesús David Peña 8°

La séptima etapa de la Vuelta a Portugal 2025 quedó en manos de Jonathan Caicedo (Petrolike). El ecuatoriano aguantó la embestida de los favoritos y coronó la fuga, luego de recorrer 179,3 kilómetros entre Sabugal y Torre.

El experimentado corredor ecuatoriano, de 32 años, fue el más fuerte en la durísima subida final. Segundo entró el líder, el ruso Artem Nych (Anicolor / Tien 21) y tercero el portugués Gonçalo Leaça (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car).

Con relación a los colombianos, el boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) fue el mejor de los escarabajos, reportándose en la 7° posición, seguido del zipaquireño Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) en la 8° casilla.

Un poco más rezagados entraron César David Guavita (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en el puesto 42°, Alejandro Callejas (Petrolike) en el lugar 48°, mientras que el sprinter antioqueño Santiago Mesa (Efapel Cycling) se clasificó 62° a más de 30 minutos del ganador.

En cuanto a la clasificación general, el ruso Artem Nych (Anicolor / Tien 21) reforzó el liderato con tres etapas por disputar. El colombiano Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) se mantuvo en el top 3.

La carrera lusa continuará este viernes con la octava etapa, una jornada ondulada de 178,2 kilómetros entre Ferreira do Zêzere y Santarém, que incluye dos puertos montañosos categorizados y un final picando ligeramente hacia arriba.

Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)

Resultados Etapa 7 | Sabugal – Torre (179,3 km)

1 Jonathan Caicedo Petrolike 4:49:03 2 Artem Nych Anicolor / Tien 21 0:33 3 Gonçalo Leaça Credibom / LA Alumínios / Marcos Car 0:46 4 Alexis Guerin Anicolor / Tien 21 0:47 5 Byron Munton FEIRENSE – BEECELER 1:27 6 Pedro Silva Anicolor / Tien 21 1:36 7 Adrián Bustamante GI Group Holding – Simoldes – UDO 1:36 8 Jesús David Peña APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense 1:39 9 Tiago Antunes Efapel Cycling 1:47 10 Jesús del Pino Aviludo – Louletano – Loulé 2:01

42 César David Guavita GI Group Holding – Simoldes – UDO 16:00 48 Alejandro Callejas Petrolike 20:37 62 Santiago Mesa Efapel Cycling 30:17



Artem Nych, sólido líder de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto Volta a Portugal © Anicolor / Tien 21)

Clasificación General Individual

1 Artem Nych Anicolor / Tien 21 30:08:02 2 Alexis Guerin Anicolor / Tien 21 0:40 3 Jesús David Peña APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense 1:14 4 Byron Munton FEIRENSE – BEECELER 1:15 5 Tiago Antunes Efapel Cycling 2:38 6 Edgar David Cadena Petrolike 3:14 7 Pedro Silva Anicolor / Tien 21 3:27 8 Adrián Bustamante GI Group Holding – Simoldes – UDO 4:04 9 Lucas Lopes Rádio Popular – Paredes – Boavista 4:08 10 Emanuel Duarte Credibom / LA Alumínios / Marcos Car 4:19