Ruta

Vuelta a Portugal: Jonathan Caicedo sale avante en el duelo de escaladores con Adrián Bustamante 7° y Jesús David Peña 8°

Publicado

Hace 4 horas

el

El ecuatoriano Jonathan Caicedo ganó la séptima etapa de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto Volta a Portugal © Podium Events / Matias Novo)
Ruta

Karen Lorena Villamizar triunfa en la jornada inaugural de la Vuelta a Guatemala Femenina

Publicado

Hace 2 horas

el

14 agosto, 2025

Por

La colombiana Karen Lorena Villamizar ganó la primera etapa de la Vuelta a Guatemala Femenina 2025. (Foto © Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala)
Ruta

Vuelta a Portugal 2025: dos colombianos en el top 10 de la general tras la etapa reina

Publicado

Hace 3 horas

el

14 agosto, 2025

Por

El zipaquireño Jesús David Peña sigue en el podio de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto © Clube Ciclismo Tavira)
Ruta

Luke Lamperti sale victorioso en el inicio del Czech Tour; Santiago Umba entra con los favoritos

Publicado

Hace 6 horas

el

14 agosto, 2025

Por

El estadounidense Luke Lamperti ganó la primera etapa del Czech Tour 2025. (Foto Soudal Quick-Step © Wout Beel)
