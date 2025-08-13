Vuelta a Portugal: Brady Gilmore alcanza su segunda victoria con Jesús David Peña 3° y cada vez más cerca del líder

La sexta etapa de la Vuelta a Portugal 2025 quedó en manos de Brady Gilmore (Israel Premier Tech Academy). El australiano, quien consiguió su segundo triunfo en la ronda lusa, nuevamente fue el más fuerte en la definición, luego de recorrer 175,2 kilómetros entre Águeda y Guarda.

El corredor oceánico, de 24 años, superó en el final en un ligero repecho al español Raúl Rota (Radio Popular – Paredes – Boavista) y al escalador zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.



El zipaquireño Jesús David Peña, uno de los grandes protagonistas de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto © Clube Ciclismo Tavira)

En cuanto al resto de los colombianos, Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) entró en la casilla 18°, luego le siguieron César David Guavita (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en el puesto 34°, Alejandro Callejas (Petrolike) en la posición 60°, mientras que Santiago Mesa (Efapel Cycling) se clasificó 98° a más de 30 minutos.

Con relación a la clasificación general, el ruso Artem Nych (Anicolor / Tien 21) mantuvo el liderato. El zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) bonificó tiempo y escaló al segundo puesto a 8 segundos del líder.

La carrera lusa continuará el jueves con la séptima etapa, una jornada montañosa de 179,3 kilómetros entre Sabugal y Torre, que incluye dos puertos categorizados y un final en un exigente ascenso.

Volta a Portugal en Bicicleta (2.1)

Resultados Etapa 6 | Águeda – Guarda (175,2 km)

1 Brady Gilmore Israel Premier Tech Academy 4:31:58 2 Raúl Rota Radio Popular – Paredes – Boavista 0:01 3 Jesús David Peña AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense 0:01 4 Artem Nych Anicolor – Tien21 Cycling Team 0:01 5 Alexis Guérin Anicolor – Tien21 Cycling Team 0:01 6 Tomas Contte Aviludo – Louletano – Loulé 0:09 7 Pedro Silva Anicolor – Tien21 Cycling Team 0:09 8 Tiago Antunes Efapel Cycling 0:09 9 Álvaro Sagrado Illes Balears Arabay Cycling 0:09 10 Byron Munton Feirense – Beeceler 0:13

18 Adrián Bustamante GI Group Holding – Simoldes – UDO 0:31 34 César David Guavita GI Group Holding – Simoldes – UDO 2:00 60 Alejandro Callejas Petrolike 9:29 98 Santiago Mesa Efapel Cycling 30:03



Artem Nych, líder de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto Volta a Portugal © Anicolor / Tien 21)

Clasificación General Individual