Vuelta a Portugal 2025: dos colombianos en el top 10 de la general tras la etapa reina
La carrera del calendario UCI, la Vuelta a Portugal 2025, en la que siguen en competencia cinco colombianos, vivió su etapa reina, jornada exigente de 179,3 kilómetros, que se disputó entre Sabugal y Torre.
Transcurridos ocho días de competencia, el zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) se mantuvo como el mejor escarabajo, pero ahora en el 3° puesto a 1:14 del líder, el ruso Artem Nych (Anicolor / Tien 21).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la ronda lusa, luego de siete etapas en línea y un prólogo.
Clasificación General Individual de los Colombianos
|3
|Jesús David Peña
|APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense
|1:20
|8
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|4:10
|33
|César David Guavita
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|32:53
|46
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|1:00:53
|80
|Santiago Mesa
|Efapel Cycling
|1:49:22
Karen Lorena Villamizar triunfa en la jornada inaugural de la Vuelta a Guatemala Femenina
En un final lleno de emociones, Karen Lorena Villamizar (Pato Bike BMC Team) ganó la etapa inicial de la Vuelta a Guatemala Femenina 2025, que se puso en marcha con una jornada de 92 kilómetros por los alrededores del municipio de Santa Apolonia, en el departamento de Chimaltenango.
La pedalista colombiana, que alcanzó su primera victoria de la temporada, fue la más fuerte en la definición, secundada por dos corredoras del Macizo-Banrural: su compatriota Camila Valbuena y la guatemalteca Gabriela Soto, quienes cruzaron la meta segunda y tercera, respectivamente.
La edición 23 de la carrera chapina, de categoría UCI 2.2, una de las más importante de Centroamérica, arrancó con un pelotón de 56 pedalistas de 11 equipos, donde se sobresalen 14 colombianas.
Este viernes se disputará la segunda etapa de la ronda guatemalteca, de 110 kilómetros, que se llevará acabo por los alrededores de la Aldea San Juan Argueta, en el noroeste del municipio de Sololá.
Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 1 | Santa Apolonia – Santa Apolonia (92 km)
|1
|Karen Lorena Villamizar *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|2:23:41
|2
|Camila Valbuena *Colombia
|Macizo-Banrural
|m.t.
|3
|Gabriela Soto
|Macizo-Banrural
|0:05
|4
|Andrea Ramírez
|Pato Bike BMC Team
|0:07
|5
|Luisa Fernanda Naranjo *Colombia
|Macizo-Banrural
|0:09
|6
|Nuñez Miryam
|Macizo-Banrural
|0:15
|7
|Ana Miriam Méndez
|TaG Cycling Race Team
|0:15
|8
|Diana Carolina López
|Azteca Cycling Team
|0:15
|9
|Valeria Cruz
|Gestrom Krb Alubike
|0:15
|10
|Heidi Flores
|Eles Team Bicicletas Zuki
|0:15
|11
|Jessica Parra *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|0:15
|12
|Natalia Muñoz *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|0:15
|13
|Shirly Catalina Roa *Colombia
|Asociacion de Solola Intercop
|0:24
|14
|Cynthia Eugenia Lee
|Asociacion de Solola Intercop
|0:32
|15
|Jessica Bonilla
|Pato Bike BMC Team
|0:39
Vuelta a Portugal: Jonathan Caicedo sale avante en el duelo de escaladores con Adrián Bustamante 7° y Jesús David Peña 8°
La séptima etapa de la Vuelta a Portugal 2025 quedó en manos de Jonathan Caicedo (Petrolike). El ecuatoriano aguantó la embestida de los favoritos y coronó la fuga, luego de recorrer 179,3 kilómetros entre Sabugal y Torre.
El experimentado corredor ecuatoriano, de 32 años, fue el más fuerte en la durísima subida final. Segundo entró el líder, el ruso Artem Nych (Anicolor / Tien 21) y tercero el portugués Gonçalo Leaça (Credibom / LA Alumínios / Marcos Car).
Con relación a los colombianos, el boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) fue el mejor de los escarabajos, reportándose en la 7° posición, seguido del zipaquireño Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) en la 8° casilla.
Un poco más rezagados entraron César David Guavita (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en el puesto 42°, Alejandro Callejas (Petrolike) en el lugar 48°, mientras que el sprinter antioqueño Santiago Mesa (Efapel Cycling) se clasificó 62° a más de 30 minutos del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el ruso Artem Nych (Anicolor / Tien 21) reforzó el liderato con tres etapas por disputar. El colombiano Jesús David Peña (APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense) se mantuvo en el top 3.
La carrera lusa continuará este viernes con la octava etapa, una jornada ondulada de 178,2 kilómetros entre Ferreira do Zêzere y Santarém, que incluye dos puertos montañosos categorizados y un final picando ligeramente hacia arriba.
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)
Resultados Etapa 7 | Sabugal – Torre (179,3 km)
|1
|Jonathan Caicedo
|Petrolike
|4:49:03
|2
|Artem Nych
|Anicolor / Tien 21
|0:33
|3
|Gonçalo Leaça
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|0:46
|4
|Alexis Guerin
|Anicolor / Tien 21
|0:47
|5
|Byron Munton
|FEIRENSE – BEECELER
|1:27
|6
|Pedro Silva
|Anicolor / Tien 21
|1:36
|7
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|1:36
|8
|Jesús David Peña
|APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense
|1:39
|9
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|1:47
|10
|Jesús del Pino
|Aviludo – Louletano – Loulé
|2:01
|42
|César David Guavita
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|16:00
|48
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|20:37
|62
|Santiago Mesa
|Efapel Cycling
|30:17
Clasificación General Individual
|1
|Artem Nych
|Anicolor / Tien 21
|30:08:02
|2
|Alexis Guerin
|Anicolor / Tien 21
|0:40
|3
|Jesús David Peña
|APHotels & Resorts / Tavira / SC Farense
|1:14
|4
|Byron Munton
|FEIRENSE – BEECELER
|1:15
|5
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|2:38
|6
|Edgar David Cadena
|Petrolike
|3:14
|7
|Pedro Silva
|Anicolor / Tien 21
|3:27
|8
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|4:04
|9
|Lucas Lopes
|Rádio Popular – Paredes – Boavista
|4:08
|10
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|4:19
|33
|César David Guavita
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|32:53
|46
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|1:00:53
|80
|Santiago Mesa
|Efapel Cycling
|1:49:22
Luke Lamperti sale victorioso en el inicio del Czech Tour; Santiago Umba entra con los favoritos
En un final a pura velocidad, Luke Lamperti se impuso en la primera etapa del Czech Tour 2025. El corredor del Soudal Quick-Step fue el más rápido en el sprint, luego de recorrer 163,2 kilómetros entre Praga y Karlovy Vary.
El estadounidense, que alcanzó su primera victoria en la temporada, derrotó en el embalaje al italiano Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) y al ruso Gleb Syritsa (XDS Astana Development Team), quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.
Con relación al único colombiano en competencia, el boyacense Santiago Umba (XDS Astana Development Team) entró en el grupo principal, en el puesto 26° con el mismo tiempo del ganador.
La primera fuga de la carrera la animaron el italiano Nicolo Garibbo (Team UKYO), el checo Michal Schuran (Team United Shipping), el austriaco Daniel Geismayr (Team Vorarlberg), el polaco Konrad Waliniak (Voster ATS Team), el neerlandés Michiel van Vliet (Metec – SOLARWATT p/b Mantel) y el alemán Jarno Grixa (Benotti Berthold).
La ronda checa continuará este viernes con la segunda fracción, una etapa montañosa de 172,8 kilómetros entre Pardubice y Dlouhé Stráně, que incluye dos puertos categorizados y un final en ascenso de 13,2 km a 5,4 %.
Czech Tour (2.1)
Resultados Etapa 1 | Prague – Karlovy Vary (163,2 km)
|1
|Luke Lamperti
|Soudal Quick-Step
|3:52:59
|2
|Davide Donati
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|m.t.
|3
|Gleb Syritsa
|XDS Astana Development Team
|m.t.
|4
|Dominik Neuman
|ATT Investments
|m.t.
|5
|Mihajlo Stolić
|Team United Shipping
|,,
|6
|Alessio Delle Vedove
|XDS Astana Development Team
|m.t.
|7
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|8
|Piotr Maślak
|Voster ATS Team
|m.t.
|9
|Alexander Konychev
|Team Vorarlberg
|m.t.
|10
|Tomasz Budziński
|Voster ATS Team
|m.t.
|11
|Dries Van Gestel
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|12
|Alessandro Fancellu
|Team UKYO
|m.t.
|13
|Liam Walsh
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|14
|Joris Reinderink
|Metec – SOLARWATT p/b Mantel
|m.t.
|26
|Santiago Umba
|XDS Astana Development Team
|m.t.