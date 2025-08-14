Vuelta a Nariño 2025: Hernán Aguirre se impone en la segunda jornada y se apodera del liderato

En un final lleno de emociones, Hernán Aguirre se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Nariño 2025. El ciclista nacido en Guachucal, le ganó el duelo a su paisano Óscar Quiroz (Nu Colombia) y al ecuatoriano Wilson Steven Haro (Team Pichincha).

“La verdad muy contento con el triunfo de hoy. Esperamos defender el liderato en la contrarreloj y conservarlo hasta el día final. Vamos a ir día a día y hacerlo de la mejor manera para lo que resta”, dijo Aguirre, al finalizar la etapa.



Hernán Aguirre, ganador de la segunda etapa de la Vuelta a Nariño 2025. (Foto © Alcaldía de Yacuanquer)

La fracción, de 74 kilómetros, inició en el parque principal del municipio de Nariño y recorrió La Florida, Sandoná y Consacá, con un exigente premio de montaña de primera categoría, antes de llegar al parque central de Yacuanquer.

Transcurridas dos jornadas de la novena edición de la ronda nariñense, Hernán Aguirre se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general, tras arrebatarle el liderato al ecuatoriano Hugo Chuquizan (Team Carchi Garra 04 CineCable).

La carrera del sur del país continuará este viernes con la tercera etapa, una contrarreloj individual entre Las Lajas y Carlosama. Este año, el trazado de la Vuelta incluye más de 430 kilómetros.

Resultados Segunda Etapa

Clasificación General