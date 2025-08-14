Connect with us

Vuelta a Nariño 2025: Hernán Aguirre se impone en la segunda jornada y se apodera del liderato

Hace 7 horas

El nariñense Hernán Aguirre, nuevo líder de la Vuelta a Nariño 2025. (Foto © Alcaldía de Yacuanquer)
Karen Lorena Villamizar triunfa en la jornada inaugural de la Vuelta a Guatemala Femenina

Hace 6 horas

14 agosto, 2025

La colombiana Karen Lorena Villamizar ganó la primera etapa de la Vuelta a Guatemala Femenina 2025. (Foto © Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala)
Vuelta a Portugal 2025: dos colombianos en el top 10 de la general tras la etapa reina

Hace 8 horas

14 agosto, 2025

El zipaquireño Jesús David Peña sigue en el podio de la Vuelta a Portugal 2025. (Foto © Clube Ciclismo Tavira)
Luke Lamperti sale victorioso en el inicio del Czech Tour; Santiago Umba entra con los favoritos

Hace 10 horas

14 agosto, 2025

El estadounidense Luke Lamperti ganó la primera etapa del Czech Tour 2025. (Foto Soudal Quick-Step © Wout Beel)
