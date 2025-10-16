Vuelta a Holanda 2025: Ethan Hayter confirma su rol de favorito, gana la crono y recupera el liderato

Doce jóvenes pedalistas entre 17 y 21 años componen la primera promoción del Movistar Team Academy, el nuevo proyecto de formación del equipo telefónico que competirá en la categoría Continental y que tendrá a un boyacense en sus filas; se trata de Jonathan Guatibonza, quien ya tuvo un paso fugaz por el UAE y llega procedente del NU Colombia.

La primera plantilla estará compuesta por pedalistas procedentes de seis países: España (6), Italia (2), Colombia (1), Costa Rica (1), República Checa (1) y Reino Unido (1).

“La confirmación de este grupo de 12 corredores que conforman la plantilla del Movistar Team Academy es un paso importante para nuestra estructura. Queremos ofrecer a los jóvenes un entorno profesional donde puedan crecer, aprender y dar sus primeros pasos hacia el máximo nivel. Este proyecto nace con una visión a largo plazo, centrada en acompañarlos en su desarrollo deportivo y personal, siempre con los valores que definen a Movistar Team”, dijo Sebastián Unzué, manager general del proyecto.

El Movistar Team Academy nace con el propósito de fortalecer la base del ciclismo y facilitar la transición de jóvenes talentos hasta el máximo nivel del UCI WorldTour. Con esta iniciativa, el conjunto español amplía su estructura deportiva y reafirma su apuesta por un modelo formativo de referencia en el ciclismo internacional.

“Presentamos un grupo lleno de ilusiones, con ciclistas jóvenes que cuentan con un gran potencial de crecimiento. Algunos de ellos ya están mostrando una evolución impresionante, y con el resto trabajaremos para que sigan el mismo camino, cada uno en su especialidad. Nuestro objetivo es ofrecerles un entorno de desarrollo ideal, en el que se sientan como en casa y dispongan de la libertad necesaria para seguir creciendo”, indicó Manuel Mateo, director deportivo del Movistar Team Academy.

Con el Movistar Team Academy, el conjunto azul refuerza su papel como un impulsor del talento joven en el pelotón internacional, creando un puente directo entre la base y la élite del ciclismo mundial.

Plantilla Movistar Team Academy

🇨🇴 Jonathan Guatibonza (21) Contrato 2026 – Del Nu Colombia, campeón panamericano sub-23 y 5 triunfos esta temporada.

🇪🇸 Markel aranaz (18) Contrato 2026 – Del Baqué Movistar Team, con 1 victoria y 3 podios en 2025.

🇨🇷 Sebastián Castro (18) Contrato 2026 – 2027 – Del Team General System AWC, campeón centroamericano junior de ruta y autor de 4 victorias este año.

🇪🇸 Javier Cubillas (18) Contrato 2026 – 2027 – Del Baqué Movistar Team. Destacado en el Mundial de Ruanda y Top-10 en el Europeo, con 2 triunfos esta temporada.

🇮🇹 Daniele Forlin (17) Contrato 2026 – 2027 – Del Nordest Villadose Angelo Gomme, con 6 podios este año.

🇪🇸 Eric Igual (18) Contrato 2026 – 2027 – Del Picusa Academy, suma 2 victorias en 2025.

🇬🇧 Lucas Jackson (18) Contrato 2026 – 2027 – Británico afincado en España, ganador de la Bizkaiko Itzulia y con 2 victorias este curso.

🇨🇿 Filip Novak (17) Contrato 2026 – De la Ciclistica Trevigliese, en 2025 con 1 triunfo y 4 Top-5 logrados en Italia.

🇪🇸 Roger Pareta (19) Contrato 2026 – 2027 – Procedente del Finisher–Kern Pharma, esta temporada con 6 presencias en el Top-5.

🇪🇸 Tomás Pombo (19) Contrato 2026 – 2027 – Del Club Ciclista Padronés–Cortizo, con 4 victorias en 2025.

🇮🇹 Mattia Proietti (18 años) Contrato 2026 – 2027 – Procedente del Team Franco Ballerini. Ha logrado 5 victorias en el calendario italiano 2025.

🇪🇸 Ibai Villate (17) Contrato 2026 – 2027 – Subcampeón de España junior CRI 2025, del Alimco–Campagnolo y con 3 victorias este año.

*Con Información Prensa Movistar Team