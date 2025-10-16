Ruta
Vuelta a Holanda 2025: Ethan Hayter confirma su rol de favorito, gana la crono y recupera el liderato
Tras ganar el prólogo, Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) confirmó su rol de favorito y se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Holanda 2025, una contrarreloj individual totalmente llana de 14,8 kilómetros, que se disputó por los alrededores del municipio de Etten-Leur, en la provincia de Brabante.
El británico firmó el triunfo con un tiempo de 16:56” a una velocidad media de 52,42 km / h. A Hayter lo escoltaron el sueco Jakob Söderqvist (Lidl – Trek) a 3” segundos y el francés Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) a 15”.
En cuanto al único colombiano en competencia, el santandereano Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) se reportó en la casilla 71° a 1:42 del ganador.
Con relación a la clasificación general, el inglés Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) recuperó el liderato de la carrera y relegó al segundo puesto al sueco Jakob Söderqvist (Lidl – Trek). El podio parcial lo completa el corredor galo Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike).
La primera edición de la carrera neerlandesa vivirá este viernes la tercera etapa, una jornada llana con un recorrido de 149 kilómetros, que se disputará entre Sittard y Watersley.
NIBC Tour of Holland (2.1)
Resultados Etapa 2 (CRI) | Etten-Leur – Etten-Leur (14,8 km)
|1
|Hayter Ethan
|Soudal Quick-Step
|16:55
|2
|Söderqvist Jakob
|Lidl-Trek
|0:04
|3
|Laporte Christophe
|Team Visma | Lease a Bike
|0:16
|4
|Segaert Alec
|Lotto
|0:17
|5
|Hoole Daan
|Lidl-Trek
|0:19
|6
|Tratnik Jan
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:26
|7
|Lampaert Yves
|Soudal Quick-Step
|0:26
|8
|Lemmen Bart
|Team Visma | Lease a Bike
|0:28
|9
|Frison Frederik
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:38
|10
|Teutenberg Tim Torn
|Lidl-Trek
|0:40
|71
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|1:42
Clasificación General Individual
|1
|Ethan Hayter
|Soudal Quick-Step
|2:54:28
|2
|Jakob Söderqvist
|Lidl-Trek
|0:02
|3
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:19
|4
|Alec Segaert
|Lotto
|0:24
|5
|Daan Hoole
|Lidl-Trek
|0:26
|6
|Yves Lampaert
|Soudal Quick-Step
|0:33
|7
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:36
|8
|Jan Tratnik
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:37
|9
|Cameron Rogers
|Lidl-Trek
|0:42
|10
|Huub Artz
|Intermarché-Wanty
|0:45
|71
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|2:10
Ruta
Movistar lanza su equipo de desarrollo; Jonathan Guatibonza uno los escogidos
Doce jóvenes pedalistas entre 17 y 21 años componen la primera promoción del Movistar Team Academy, el nuevo proyecto de formación del equipo telefónico que competirá en la categoría Continental y que tendrá a un boyacense en sus filas; se trata de Jonathan Guatibonza, quien ya tuvo un paso fugaz por el UAE y llega procedente del NU Colombia.
La primera plantilla estará compuesta por pedalistas procedentes de seis países: España (6), Italia (2), Colombia (1), Costa Rica (1), República Checa (1) y Reino Unido (1).
“La confirmación de este grupo de 12 corredores que conforman la plantilla del Movistar Team Academy es un paso importante para nuestra estructura. Queremos ofrecer a los jóvenes un entorno profesional donde puedan crecer, aprender y dar sus primeros pasos hacia el máximo nivel. Este proyecto nace con una visión a largo plazo, centrada en acompañarlos en su desarrollo deportivo y personal, siempre con los valores que definen a Movistar Team”, dijo Sebastián Unzué, manager general del proyecto.
El Movistar Team Academy nace con el propósito de fortalecer la base del ciclismo y facilitar la transición de jóvenes talentos hasta el máximo nivel del UCI WorldTour. Con esta iniciativa, el conjunto español amplía su estructura deportiva y reafirma su apuesta por un modelo formativo de referencia en el ciclismo internacional.
“Presentamos un grupo lleno de ilusiones, con ciclistas jóvenes que cuentan con un gran potencial de crecimiento. Algunos de ellos ya están mostrando una evolución impresionante, y con el resto trabajaremos para que sigan el mismo camino, cada uno en su especialidad. Nuestro objetivo es ofrecerles un entorno de desarrollo ideal, en el que se sientan como en casa y dispongan de la libertad necesaria para seguir creciendo”, indicó Manuel Mateo, director deportivo del Movistar Team Academy.
Con el Movistar Team Academy, el conjunto azul refuerza su papel como un impulsor del talento joven en el pelotón internacional, creando un puente directo entre la base y la élite del ciclismo mundial.
Plantilla Movistar Team Academy
🇨🇴 Jonathan Guatibonza (21) Contrato 2026 – Del Nu Colombia, campeón panamericano sub-23 y 5 triunfos esta temporada.
🇪🇸 Markel aranaz (18) Contrato 2026 – Del Baqué Movistar Team, con 1 victoria y 3 podios en 2025.
🇨🇷 Sebastián Castro (18) Contrato 2026 – 2027 – Del Team General System AWC, campeón centroamericano junior de ruta y autor de 4 victorias este año.
🇪🇸 Javier Cubillas (18) Contrato 2026 – 2027 – Del Baqué Movistar Team. Destacado en el Mundial de Ruanda y Top-10 en el Europeo, con 2 triunfos esta temporada.
🇮🇹 Daniele Forlin (17) Contrato 2026 – 2027 – Del Nordest Villadose Angelo Gomme, con 6 podios este año.
🇪🇸 Eric Igual (18) Contrato 2026 – 2027 – Del Picusa Academy, suma 2 victorias en 2025.
🇬🇧 Lucas Jackson (18) Contrato 2026 – 2027 – Británico afincado en España, ganador de la Bizkaiko Itzulia y con 2 victorias este curso.
🇨🇿 Filip Novak (17) Contrato 2026 – De la Ciclistica Trevigliese, en 2025 con 1 triunfo y 4 Top-5 logrados en Italia.
🇪🇸 Roger Pareta (19) Contrato 2026 – 2027 – Procedente del Finisher–Kern Pharma, esta temporada con 6 presencias en el Top-5.
🇪🇸 Tomás Pombo (19) Contrato 2026 – 2027 – Del Club Ciclista Padronés–Cortizo, con 4 victorias en 2025.
🇮🇹 Mattia Proietti (18 años) Contrato 2026 – 2027 – Procedente del Team Franco Ballerini. Ha logrado 5 victorias en el calendario italiano 2025.
🇪🇸 Ibai Villate (17) Contrato 2026 – 2027 – Subcampeón de España junior CRI 2025, del Alimco–Campagnolo y con 3 victorias este año.
*Con Información Prensa Movistar Team
Ruta
Paul Magnier logra su tercera victoria consecutiva en el Tour de Guangxi; Fernando Gaviria termina 8°
¡Cero y van tres! En otro final para velocistas, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) lo hizo de nuevo y logró su tercera victoria consecutiva en el Tour de Guangxi 2025 al imponerse nuevamente en el embalaje, tras recorrer 177,4 kilómetros entre Chongzuo y Jingxi.
El sprinter galo, que alcanzó su triunfo 17 de la temporada, superó esta vez al belga Jordi Meeus (Red Bull-BORA-hansgrohe) y al alemán Max Kanter (XDS Astana Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor colombiano, de los tres en competencia, fue el antioqueño Fernando Gaviria (Movistar Team), quien entró en la 8° posición. Diego Pescador (Movistar Team) finalizó 40° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasificó 67°, todos con el mismo tiempo del ganador.
En lo referente a la clasificación general, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) aumentó su ventaja y sigue escoltado por el alemán Max Kanter (XDS Astana Team). El podio parcial lo completa el belga Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe).
La novel carrera china del calendario UCI continuará este viernes con otra etapa rompe-piernas de 176,8 kilómetros entre Bama y Jinchengjiang, que incluye cuatro puertos montañosos en el trayecto.
Tour of Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Jingxi – Bama (214 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|4:50:06
|2
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|3
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|m.t.
|5
|Daniel Skerl
|Bahrain Victorious
|m.t.
|6
|Oded Kogut
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|7
|Paul Penhoët
|Groupama-FDJ
|m.t.
|8
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|m.t.
|9
|Marijn van den Berg
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|10
|Arne Marit
|Intermarché-Wanty
|m.t.
|40
|Diego Pescador
|Movistar Team
|m.t.
|67
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|11:54:23
|2
|Max Kanter
|XDS Astana Team
|0:20
|3
|Jordi Meeus
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:20
|4
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|0:24
|5
|Stan Dewulf
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:25
|6
|Peter Øxenberg
|INEOS Grenadiers
|0:25
|7
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|0:26
|8
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:26
|9
|Mathis Le Berre
|ARKEA-B&B HOTELS
|0:27
|10
|Ryan Gibbons
|Lidl-Trek
|0:27
|21
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|0:30
|33
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:30
|80
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:30
Ruta
Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Egan Bernal escaló 11 posiciones
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar algunas carrera en Asia, las clásicas italianas y el último monumento del año.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantiene en lo más alto con 11.680 puntos.
El campeón del mundo, que dobla en puntos su más inmediato perseguidor, es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (5.944) y por el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista, ahora en el 3° puesto con 5.314 puntos.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafon es Egan Bernal, quien ascendió a la casilla 35° con 1.742 puntos. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 74° y Einer Rubio en la posición 109°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 17.945 puntos, por delante de Dinamarca 2° (17.327), Eslovenia 3° (15.170), Italia 4° (14.987) y Gran Bretaña 5° (14.889). Colombia ocupa la casilla 15° con 5.776 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos