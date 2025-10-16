Connect with us

Ruta

Vuelta a Holanda 2025: Ethan Hayter confirma su rol de favorito, gana la crono y recupera el liderato

Publicado

Hace 4 horas

el

El británico Ethan Hayter ganó la contrarreloj individual de la Vuelta a Holanda 2025. (Foto Soudal Quick-Step © Cor Vos)
Ruta

Movistar lanza su equipo de desarrollo; Jonathan Guatibonza uno los escogidos

Publicado

Hace 2 horas

el

16 octubre, 2025

Por

El boyacense Jonathan Guatibonza se destacó esta temporada con el Nu Colombia. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Ruta

Paul Magnier logra su tercera victoria consecutiva en el Tour de Guangxi; Fernando Gaviria termina 8°

Publicado

Hace 7 horas

el

16 octubre, 2025

Por

El francés Paul Magnier, también ganó la tercera etapa del Tour de Guangxi 2025. (Foto Soudal Quick-Step © Getty Images Sport)
Ruta

Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Egan Bernal escaló 11 posiciones

Publicado

Hace 8 horas

el

16 octubre, 2025

Por

El zipaquireño Egan Bernal fue gran protagonista en los Tres Valles Varesinos 2025. (Foto © Ineos Grenadiers)
