Vuelta a Guatemala: Cristián Camilo Muñoz entra con los favoritos en la segunda jornada y se apodera del liderato

El ciclista boyacense Cristián Camilo Muñoz mostró su gran condición de escalador para entrar 6° en la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2025 y apoderarse del liderato de la carrera. El pedalista del Nu Colombia es escoltado por su compatriota Carlos Gutiérrez (Movistar Best PC), ambos con el mismo tiempo.

La jornada, que presentó un recorrido montañoso de 160,6 kilómetros, dejó como ganador al pedalista costarricense Sebastián Calderón (7C – Economy – Hyundai), quien fue escoltado por Róbinson López (GW Erco Shimano) a 12 segundos. Tercero entró Rodrigo Contreras (Nu Colombia).



Róbinson López, Sebastián Calderón y Rodrigo Contreras, en el podio de la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2025. (Foto © Marco Tulio Ipuerto

El guatemalteco Mardoqueo Vásquez (Hino-One-La red-Suzuki) se reportó 4° y top 5 lo cerró el santandereano Carlos Gutiérrez (Movistar Best PC), quien subió al segundo lugar de la clasificación general.

Desde la fase incial, un fuerte grupo se escapó con los escarabajos Juan Pablo Rendón (Orgullo Paisa) y Nicolás Paredes (Hino-One-La Red-Suzuki), sin embargo, en el ascenso final todos los escapados fueron neutralizados por los favoritos.

La ronda chapina continuará este domingo con una etapa rompe-piernas de 126 kilómetros entre Progreso y Fraijanes, que incluye ocho puertos montañosos categorizados.



El podio de la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala 2025. (Foto © Marco Tulio Ipuerto)

Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 2 | El Rancho – Jalapa (160,6 km)

1 Sebastián Calderón 7C-Economy Rent a Car 4:06:43 2 Robinson López GW Erco Shimano 0:12 3 Rodrigo Contreras Nu Colombia 0:13 4 Mardoqueo Vásquez Hino-One-La Red + 13 5 Carlos Gutiérrez Movistar-Best PC 0:13 6 Cristian Camilo Munoz Nu Colombia 0:13 7 Yesid Pira Hino-One-La Red 0:13 8 Danny Osorio Cerámicas Castelli-Ópticas de Luxe 0:18 9 Edgar Torres Hino-One-La Red 0:22 10 Santiago Montenegro Movistar-Best PC 0:22 11 Óscar Santiago Garzón GW Erco Shimano 0:26 12 Bernardo Suaza Orgullo Paisa 0:26 13 Dylan Jiménez 7C-Economy Rent a Car 0:26 14 Melvin Torres Hino-One-La Red 0:26 15 Nicolás Paredes Hino-One-La Red 0:26



Podio con los líderes de la Vuelta a Guatemala 2025. (Foto © Marco Tulio Ipuerto)

Clasificación General Individual