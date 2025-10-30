Ruta
Vuelta a Guatemala 2025: José Muñiz gana la séptima etapa con Juan Carlos López 2° y Cristián Camilo Muñoz 3°
En un final lleno de emociones, el mexicano José Ramón Muñiz (Olinka Specialized) ganó la séptima etapa de Vuelta a Guatemala 2025, al imponerse en el embalaje. La jornada ondulada se disputó entre San Francisco El Alto y San Pedro Sacatepéquez con 137 kilómetros de recorrido.
El pedalista manito aprovechó su velocidad para ganarle a los colombianos Juan Carlos López (GW Erco Shimano) y Cristián Camilo Muñoz (NU Colombia), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, el boyacense Cristián Camilo Muñoz (NU Colombia) aumentó la ventaja con sus rivales. El escarabajo es seguido del cundinamarqués Óscar Santiago Garzón (GW Erco Shimano) a 5 segundos y del santandereano Carlos Gutiérrez (Movistar – Best PC) a 9 segundos.
La prestigiosa carrera guatemalteca continuará este viernes con una etapa crucial, una jornada rompe-piernas de 128,8 kilómetros entre San Juan la Laguna y Tecpán. El sucesor del corredor boyacense Róbinson López, campeón del año pasado, se conocerá este domingo 2 de noviembre en la capital.
Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados 7 | San Francisco El Alto – San Pedro Sacatepéquez (137 km)
|1
|José Ramón Muñiz
|Olinka Specialized
|3:22:48
|2
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|0:05
|3
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|,,
|4
|Richard Huera
|Movistar Best PC
|,,
|5
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|,,
|6
|Carlos Gutiérrez
|Movistar Best PC
|,,
|7
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|,,
|8
|Róbinson López
|GW Erco Shimano
|,,
|9
|Yesid Pira
|Hino-One-La red-Suzuki
|,,
|10
|Alexander Gil
|Canel’s – Java
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|25:59:44
|2
|Óscar Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|0:05
|3
|Carlos Gutiérrez
|Movistar Best PC
|0:09
|4
|Yesid Pira
|Hino-One-La red-Suzuki
|4:21
|5
|Bryan Obando
|Movistar Best PC
|5:16
|6
|Róbinson López
|GW Erco Shimano
|5:27
|7
|José Ramón Muñiz
|Olinka Specialized
|5:37
|8
|Julio Ispache
|Decorabaños – Bantrab – Quetzaltenango
|6:18
|9
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|6:32
|10
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|6:35
Ruta
Oficial: Tour Colombia no va en la temporada 2026 por falta de recursos
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que el Tour Colombia no se realizará en la temporada 2026, debido a que, a la fecha, no se cuenta con la totalidad de los recursos necesarios para garantizar la organización del evento con los estándares técnicos, logísticos y deportivos que exige una competencia de categoría internacional UCI 2.1.
En el presente año, la Federación, en cabeza del presidente Rubén Darío Galeano, junto al Comité Ejecutivo, adelantó una gestión exhaustiva para asegurar la viabilidad del evento en 2026. Se realizaron acercamientos con empresas del sector privado, grandes conglomerados económicos y aliados estratégicos con el propósito de consolidar un esquema financiero sostenible que permitiera mantener el nivel que ha caracterizado al Tour Colombia como una de las competencias por etapas más importantes del calendario UCI en América.
Sin embargo, pese a contar con el interés y respaldo de algunos patrocinadores, los aportes confirmados resultan insuficientes para cubrir la magnitud de un evento que, en promedio, requiere una inversión superior a los 10.000 millones de pesos colombianos.
De acuerdo con los presupuestos consolidados de ediciones anteriores, la organización del Tour Colombia implica los siguientes rubros aproximados:
Alojamiento y alimentación de equipos WorldTour y ProTeams, Selección Colombia, Personal de Juzgamiento, Staff Técnico, Prensa Internacional, Prensa Nacional, Invitados Especiales y Policía Nacional: 2.578 millones de pesos
Transporte aéreo para equipos WorldTour, ProTeams, Selección Colombia, Prensa Internacional, Personal de Juzgamiento, Personal de Apoyo, Prensa Nacional, Invitados Especiales: 1.383 millones de pesos
Excesos de equipaje equipos WorldTour, ProTeams y Selección Colombia: 252 millones de pesos
Transporte y operación (vehículos oficiales, combustible, peajes, parqueaderos, motos, busetas): 610 millones de pesos
Transporte de carga (Camiones, Furgones de Equipos): 544 millones de pesos
Servicios, insumos médicos y suministros de salud (Ambulancias, paramédicos, ayudas orgánicas, etc): 51 millones de pesos
Logística general, seguridad vial y montaje técnico: 4.133 millones de pesos
Personal de Juzgamiento: 36 millones de pesos
Personal de Apoyo para la realización del evento: 275 millones de pesos
Antidopaje (Personal médico y logístico, muestras y laboratorio): 72 millones de pesos
Indumentaria: 124 millones de pesos
Premiación, derechos UCI, seguros y acreditaciones: 450 millones de pesos
Servicios audiovisuales, comunicación y prensa: 221 millones de pesos
Estos valores reflejan la dimensión logística, deportiva y mediática del Tour Colombia, un evento que ha contado con la participación de grandes figuras y equipos WorldTour, selecciones nacionales y escuadras continentales, además de una masiva afluencia de público en cada jornada.
Más allá del aspecto deportivo, el Tour Colombia representa un impacto económico y turístico significativo para el país. En sus ediciones anteriores, la competencia ha generado una derrama económica cercana a los 40.000 millones de pesos en los departamentos sede, y una audiencia televisiva superior a los 20 millones de espectadores a través de transmisiones nacionales e internacionales.
Estos indicadores confirman que el evento no solo impulsa el ciclismo, sino que también promueve la imagen de Colombia como destino turístico y deportivo de talla mundial, dinamizando sectores como la hotelería, el comercio, el transporte y la gastronomía.
El presidente Rubén Darío Galeano y el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Ciclismo ratifican su compromiso de seguir trabajando para el regreso del Tour Colombia, con la calidad organizativa, técnica y deportiva que ha posicionado a la prueba como un referente en América Latina.
En lo que resta de 2025 y durante 2026 se mantendrán las gestiones para fortalecer las alianzas institucionales, asegurar la participación de nuevos patrocinadores y consolidar un modelo de sostenibilidad a largo plazo, que permita proyectar al Tour Colombia como un evento estable en el calendario internacional de la UCI.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Pedalazos en Colombia y el Mundo
Egan Bernal dejó claro que Eddy Merckx es el más grande
El formidable rutero Egan Bernal, del INEOS Grenadiers, fue uno de los invitados del programa de televisión ‘Despierta Win’, en ‘Win Sports’ y habló de Tadej Pogacar. “Es el mejor. Obviamente, está a otro nivel. Realmente, cuando uno compite contra él, muchas veces es como que hace ver que uno es malo, me da rabia, pero yo creo que va a ser uno de los mejores de todos los tiempos. El correr contra él nos empuja a querer mejorar lo cual esta bien, es algo bueno que le está pasando al ciclismo. Es bonito haber tenido la oportunidad de competir en la ‘era Pogacar”. Al final le preguntaron que quien era más grande entre el esloveno y Eddy Merckx a lo cual respondió “A hoy Merckx esta por delante por lo que hizo, pero seguro que Pogacar puede estar ahí cerca”.
Listas las últimas carreras del calendario nacional
Terminada la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino, el calendario oficial de pruebas en nuestro país sigue con la Vuelta al Putumayo (30 de octubre al 2 de noviembre), luego la cuarta edición de la Clásica de Siachoque (1-3 de noviembre), además del Circuito Ciclístico Roldanillo (8 de noviembre) y le restan aún tres competencias más que en su orden son: Clásica de Girardot (11-14 noviembre), la Vuelta del Futuro (27-30 de noviembre) y el Aguinaldo Fusagasugueño (30 de noviembre).
La Vuelta a Trujillo en Venezuela calienta motores
La edición 36 de la carrera trujillana se llevará a cabo del 16 al 23 de noviembre. La tradicional prueba del calendario de la Federación Venezolana de Ciclismo tendrá ocho etapas y contará con participación colombiana como ha sido costumbre en los últimos años. A lo largo de la historia del giro trujillano los escarabajos han sido grandes protagonistas sobre todo en la década de los 80 y los 90 cuando algunos corredores colombianos se radicaron en Venezuela, corriendo para equipos de ese país por mucho tiempo. El primer colombiano en ganarla fue Segundo Chaparro en 1984 y el último fue José Castiblanco en 2006. El actual campeón es el venezolano Juan Ruiz.
Presentado el recorrido de la Vuelta a Costa Rica 2025
La Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI) ya definió las diez etapas que tendrá la ronda tica, evento que se desarrollará entre el 12 y el 21 de diciembre y con la participarán de al menos ocho equipos extranjeros, que se darán a conocer en los próximos días. La carrera tendrá este año un total de 1.251 kilómetros; habrá nueve etapas en línea, una cronoescalada, 15 metas volantes, así como 12 premios de montaña en total. “Se viene una Vuelta con muchísima montaña donde definitivamente los escaladores serán los llamados a ser los grandes protagonistas; estamos sumamente ilusionados de una Vuelta a Costa Rica más que marcará una historia diferente”, afirmó Óscar Ávila, presidente de la FECOCI. El actual campeón es el tico Luis Daniel Oses, quien se encuentra corriendo la Vuelta a Guatemala.
El Movistar Team realiza cambios importantes en su estructura deportiva
La escuadra telefónica dio un nuevo paso adelante en su proceso de transformación y anunció una profunda reorganización de su Área Deportiva, con el objetivo de optimizar su funcionamiento interno y afrontar con mayores garantías los retos deportivos de las próximas temporadas. La reestructuración estará liderada por Sebastián Unzué, quien asume el cargo de Head of Sports. El cambio contempla la creación y consolidación de cuatro departamentos clave: Rendimiento, Carrera, Salud y Corredores, cada uno con responsables especializados que coordinarán sus respectivas áreas. “Queremos seguir evolucionando como organización y dotar al equipo de una estructura moderna, eficaz y alineada con las exigencias del ciclismo actual. Este nuevo modelo nos permitirá optimizar procesos y fortalecer la colaboración entre todos los departamentos”, dijo Sebastián Unzué.
El Critérium de Saitama con Jonas Vingegaard y Primoz Roglic
La carrera ciclista, que se celebrará en la ciudad de Saitama, Japón, en noviembre 9, marcará el cierre de la temporada del Tour de Francia reuniendo a ciclistas de la élite, incluidos ganadores de la ronda gala, junto con pedalistas japoneses. Entre los ilustres invitados estarán Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe), Tim Wellens (UAE Emirates – XRG), Dorian Godon (Decathlon-AG2R), Valentin Paret-Peintre (Soudal-Quick Step), Jordan Jegat (TotalEnergies), Jonathan Milan (Lidl-Trek), Jonas Abrahamsen, Andreas Leknessund, Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility) y Yukiya Arashiro (Solution Tech-Vini Fantini). La edición del año pasado la ganó el ertreo Biniam Girmay.
La Vuelta a Catalunya presentó detalles de su edición 105 marcada por la dureza de la montaña
La ronda catalana, que se diputará entre el 23 y el 29 de marzo de 2026, reveló los finales en altura, marca de la casa, de la próxima edición. Vallter y La Molina/Coll de Pal serán dos de los finales de etapa que, junto al ya anunciado Queralt, mantienen la prueba UCI World Tour como una de las más prestigiosas del calendario internacional, por la dureza de la alta montaña y las llegadas en alto. La edición 105, que se prevé de las más duras de su historia con tres finales en subida, sello distintivo de la ronda catalana en los últimos años. Los dos finales en estaciones de montaña aseguran en la Volta, además de un escenario muy atractivo, un gran espectáculo donde los mejores escaladores del mundo tendrán que medir sus fuerzas.
Ruta
Vuelta al Putumayo 2025: Leison Maca gana en Puerto Asís la jornada inicial
En el inicio de la Vuelta al Putumayo 2025, el caucano Leison Maca salió victorioso en la categoría élite. El corredor del equipo de la Gobernación de Putumayo fue el mejor en el recorrido 110 kilómetros entre el Puente Internacional San Miguel y Puerto Asís.
El pedalista nacido en Calibío, que se destacó en el Clásico RCN Sistecrédito 2025, demostró su gran estado de forma y se subió al podio como primer líder de la competencia, que finalizará el domingo 2 de noviembre con un circuito en Mocoa, donde se le realizará un homenaje a Marlon Pérez, fallecido recientemente.
En la categoría juvenil la victoria quedó en manos de Johan García, del Club Richard Carapaz. El joven pedalista ecuatoriano también se adueñó de la camiseta de las metas volantes.
Este viernes se corre la segunda etapa, de las cuatro pactadas, saliendo de Puerto Asís para llegar hasta el municipio de Mocoa, en un recorrido de más de 80 kilómetros.
Vuelta al Putumayo – 2025
Resultados Etapa 1 | Puente Internacional San Miguel – Puerto Asís (110 km)
|1
|Leison Maca
|Gobernación de Putumayo
|2:41:27″
|2
|Daniel Felipe Guzmán
|Orígenes Coffee
|m.t.
|3
|Wilson Haro
|Giant Toscana Mitsubishi
|m.t.
|4
|Jonathan Pasquel
|Orígenes Coffee
|m.t.
|5
|Bernardo Bermeo
|Team InderHuila
|m.t.
RESULTADOS PRIMERA ETAPA