Ruta
Vuelta a Guatemala 2025: Bolívar Espinoza gana la jornada inaugural con Juan Felipe Osorio y Bernardo Suaza en el top 10
Una gran sorpresa se dio en la primera etapa de la Vuelta a Guatemala 2025, donde el panameño Bolívar Espinoza fue el más fuerte de la numerosa fuga en Puerto Barrios, quedándose con la victoria, tras recorrer 172 kilómetros.
El pedalista canalero, que se convirtió en el primer líder de la carrera, superó al estadounidense John Borstelmann (Momentum Racing – Gcs – Quici) y al ecuatoriano Bryan Raúl Obando (Movistar Best PC), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. Los mejores colombianos fueron Juan Felipe Osorio (Orgullo Paisa) y Bernardo Suaza (Orgullo Paisa), ambos en el top 10.
En la jornada inaugural los escarabajos fueron grandes protagonistas con siete colados en la escapada: Juan Diego Alba (Nu Colombia), Bernardo Suaza (Orgullo Paisa), Carlos Gutiérrez (Movistar – Best PC), Óscar Garzón (GW Erco Shimano), Juan Felipe Osorio (Orgullo Paisa) y Juan Sebastián Pinilla (GW Erco Shimano) y Cristián Camilo Muñoz (Nu Colombia).
La edición número 64 de la prueba centroamericana, que tendrá 10 etapas para un total de 1.437,4 kilómetros, inició con más de 140 ciclistas, repartidos en un total de 24 equipos, siendo 13 conjuntos del país anfitrión y 11 extranjeros, tres de ellos colombianos el Orgullo Paisa, el GW Erco Shimano y el Nu Colombia.
La ronda guatemalteca continuará este sábado con la segunda etapa, con salida en El Rancho y final en Jalapa, sobre un recorrido de 160,6 kilómetros, que incluye cinco premios de montaña.
Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 1 | Teculutan – Puerto Barrios (172 km)
|1
|Bolivar Espinoza
|Panamá
|3:46:25
|2
|John Borstelmann
|Momentum Racing
|m.t.
|3
|Brayan Obando
|Movistar-Best PC
|m.t.
|4
|Edwin Sam
|Decorabaños – AC Quetzaltenango
|0:08
|5
|Cristofer Jurado
|Panamá
|0:33
|6
|Juan Felipe Osorio
|Orgullo Paisa
|0:33
|7
|Carlos Macpherson
|Olinka Specialized
|0:33
|8
|Bernardo Suaza
|Orgullo Paisa
|0:33
|9
|Lars Quaedvlieg
|Universe Cycling Team
|0:33
|10
|Dylan Jiménez
|7C-Economy Rent a Car
|0:33
|11
|Santiago Garzón
|GW Erco Shimano
|0:33
|12
|Melvin Torres
|Hino-One-La Red
|0:33
|13
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|0:33
|14
|Fredy Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:33
|15
|Cormac McGeough
|Canel’s-Java
|0:33
|16
|Carlos Gutiérrez
|Movistar-Best PC
|0:33
|17
|Amilcar Méndez
|Decorabaños – AC Quetzaltenango
|0:33
|18
|Luis Daniel Oses
|7C-Economy Rent a Car
|0:33
|19
|Edgar Torres
|Hino-One-La Red
|0:33
|20
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:45
Ruta
Tour Femenino Sistecrédito 2025: Natalia Garzón gana la crono en Florencia y Stefanía Sánchez sigue líder
La joven pedalista Natalia Garzón ganó la tercera etapa del Tour Femenino Sistecrédito 2025, una contrarreloj individual de 14,5 kilómetros por los alrededores de Florencia. La antioqueña Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito) se clasificó en la tercera posición y salvó el liderato por 6 segundos.
La corredora del Sistecrédito, que paró los cronómetros en 24 minutos y 31 segundos, realizó el ejercicio individual a una velocidad media de 35,49 km / h, y fue la dominadora de la vibrante batalla que se vivió en el departamento de Caquetá.
Garzón superó por milésimas a su compañera de equipo Diana Carolina Peñuela, quien ocupo el 2° puesto. Los tres primeros lugares fueron para el Sistecrédito, que sigue dominando la carrera a su antojo con tres victorias, en tres etapas.
La ronda colombiana para mujeres vivirá su cuarta etapa este sábado, un circuito de 8,2 kilómetros en la capital caqueteña. El pelotón femenino le dará 9 vueltas.
Tour Femenino Sistecrédito 2025
Resultados Etapa 3 | CRI – Florencia (14,5 km)
|1
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|24:31
|2
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:05
|4
|Jessenia Meneses
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|0:16
|5
|Karen Virviescas
|Team Bacx
|0:29
|6
|Laura Daniela Rojas
|Boyacá Es Para Vivirla
|0:45
|7
|Catalina Roa
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:28
|8
|Jennifer Sánchez
|Ciclismo Capital
|1:30
|9
|Sorley Quesada
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|1:30
|10
|Estefanía Herrera
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|1:49
Clasificación General Individual
|1
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|8:10:06
|2
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:06
|3
|Jessenia Meneses
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|0:38
|4
|Laura Daniela Rojas
|Team Boyacá es Para Vivirla
|1:36
|5
|Karen Virviescas
|Team Bacx
|1:39
|6
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|3:23
|7
|Elvia Cárdenas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|3:57
|8
|Sorley Quesada
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|4:03
|9
|Andrea Alzate
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|4:49
|10
|Natalia Franco
|Mujeres Antioquia-Orgullo Paisa
|4:50
Ruta
Vuelta del Porvenir 2025: José Manuel Posada vuela en la contrarreloj y Jerónimo Calderón sigue vestido de amarillo
Cumpliendo con los pronósticos que lo catalogaban como el gran favorito a la victoria, el antioqueño José Manuel Posada ganó la tercera etapa de la Vuelta del Porvenir 2025, una contrarreloj individual de 14,5 kilómetros por los alrededores del municipio de Florencia.
Rodando a una velocidad promedio de 41.63 Km/h, el joven corredor del Team Sistecrédito encabezó el dominio de su equipo, superando a dos de sus compañeros: Jerónimo Calderón 2° y a José Manuel Ortiz 3°.
En cuanto a la clasificación general no se presentaron cambios importantes y el antioqueño Jerónimo Calderón mantuvo el liderato de la carrera. El segundo puesto ahora lo ocupa su compañero José Manuel Ortiz, a más de un minuto del sólido líder.
La ronda colombiana para juveniles continuará este sábado con la cuarta etapa, un circuito de 8,2 kilómetros en la capital caqueteña. El pelotón juvenil le dará 10 vueltas.
Vuelta del Porvenir 2025
CRI | Florencia (14,5 km) (14,5 km)
|1
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|20:54″
|2
|Jerónimo Calderon
|Team Sistecredito
|0:07
|3
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecredito
|0:44
|4
|Felipe Bravo
|Indeportes-Hidratao
|1:02
|5
|Emanuel Restrepo
|Team Sistecredito
|1:03
Clásificación General Individual
|1
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|6:44:54″
|2
|José Manuel Ortiz
|Team Sistecrédito
|1:21
|3
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|1:32
|4
|Camilo Monroy
|Chery – SHC Team
|2:01
|5
|William Quintero
|GW Erco Shimano
|2:11
Ruta
Ciclo-Retro: un repaso a los 26 títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Guatemala
La Vuelta a Guatemala, que arranca una nueva edición, cuenta con más de 60 años de historia, en la que los escarabajos han sido protagonistas de primer orden, por eso es bueno recordarla.
La prestigiosa carrera centroamericana, que llegó al mundo del ciclismo en 1957, cuenta con 26 títulos colombianos. Hernán Medina Calderón fue el primer corredor nacional en ganarla en 1958.
Los pedalistas de Colombia a lo largo de las 63 ediciones que se han disputado consiguieron hacer en 14 ocasiones el 1-2-3 en la historia de la ronda guatemalteca. La última vez fue en 2013 con Óscar Sánchez 1°, Jonathan Millán 2° y Juan Sebastián Tamayo 3°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de todos los títulos de los colombianos, en una de las carreras más importantes de Centroamérica y que actualmente hace parte del calendario UCI.
TÍTULOS COLOMBIANOS EN LA VUELTA A GUATEMALA
2024 🥇 Róbinson López 🥈 Mardoqueo Vásquez 🥉 David González
2014 🥇 Alex Cano 🥈 Francisco Colorado 🥉 Óscar Sevilla
2013 🥇 Óscar Sánchez 🥈 Jonathan Millán 🥉 Juan Sebastián Tamayo
2012 🥇 Ramiro Rincón 🥈 Freddy Piamonte 🥉 Román Villalobos
2010 🥇 Giovanni Báez 🥈 Juan Pablo Suárez 🥉 Francisco Colorado
2003 🥇 César Salazar 🥈 Julio César Rangel 🥉 Mauricio Ortega
2002 🥇 Víctor Hugo González 🥈 José Daniel Bernal 🥉 Amílcar Gramajo
2001 🥇 Gregorio Ladino 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Álvaro Lozano
1998 🥇 Ismael Sarmiento 🥈 Ubaldo Mesa 🥉 Julio César Rangel
1996 🥇 Graciano Fonseca 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Raúl Gómez Suárez
1995 🥇 Jairo Hernández 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Luis Cárdenas
1993 🥇 José Robles 🥈 Luis Cárdenas 🥉 José Castelblanco
1992 🥇 José Castelblanco 🥈 Jair Bernal 🥉 Hugo Bolívar
1990 🥇 Adolfo Rico 🥈 Raúl Gómez 🥉 Edín Roberto Nova
1989 🥇 Dinael Vargas 🥈 Edín Roberto Nova 🥉 Jair Bernal
1987 🥇 Orlando Castillo 🥈 Jair Bernal 🥉 Dubán Ramírez
1986 🥇 Josué López 🥈 Juan Carlos Arias 🥉 Marco Quezada
1985 🥇 Héctor Julio Patarroyo 🥈 Robenson Pacheco 🥉 Andrés Brenes
1982 🥇 Rafael Tolosa 🥈 Martín Ramírez 🥉 Jesús María Segura
1980 🥇 Samuel Cabrera 🥈 Israel Corredor 🥉 Antônio Silvestre
1977 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Carlos Julio Siachoque 🥉 Luis Enrique Murillo
1976 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Wilfredo Insuasti 🥉 Carlos Julio Siachoque
1973 🥇 Luis Leonardo Tovar 🥈 Carlos Campaña 🥉 Alberto Duarte
1964 🥇 Rubén Darío Gómez 🥈 Pablo Hernández 🥉 Juan Pontaza
1960 🥇 Jorge Alfonso Luque 🥈 Eduardo Bustos 🥉 Aureliano Cuque
1958 🥇 Hernán Medina Calderón 🥈 Honorio Rúa 🥉 Roberto Buitrago