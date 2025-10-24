Vuelta a Guatemala 2025: Bolívar Espinoza gana la jornada inaugural con Juan Felipe Osorio y Bernardo Suaza en el top 10

Una gran sorpresa se dio en la primera etapa de la Vuelta a Guatemala 2025, donde el panameño Bolívar Espinoza fue el más fuerte de la numerosa fuga en Puerto Barrios, quedándose con la victoria, tras recorrer 172 kilómetros.

El pedalista canalero, que se convirtió en el primer líder de la carrera, superó al estadounidense John Borstelmann (Momentum Racing – Gcs – Quici) y al ecuatoriano Bryan Raúl Obando (Movistar Best PC), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. Los mejores colombianos fueron Juan Felipe Osorio (Orgullo Paisa) y Bernardo Suaza (Orgullo Paisa), ambos en el top 10.

En la jornada inaugural los escarabajos fueron grandes protagonistas con siete colados en la escapada: Juan Diego Alba (Nu Colombia), Bernardo Suaza (Orgullo Paisa), Carlos Gutiérrez (Movistar – Best PC), Óscar Garzón (GW Erco Shimano), Juan Felipe Osorio (Orgullo Paisa) y Juan Sebastián Pinilla (GW Erco Shimano) y Cristián Camilo Muñoz (Nu Colombia).

La edición número 64 de la prueba centroamericana, que tendrá 10 etapas para un total de 1.437,4 kilómetros, inició con más de 140 ciclistas, repartidos en un total de 24 equipos, siendo 13 conjuntos del país anfitrión y 11 extranjeros, tres de ellos colombianos el Orgullo Paisa, el GW Erco Shimano y el Nu Colombia.

La ronda guatemalteca continuará este sábado con la segunda etapa, con salida en El Rancho y final en Jalapa, sobre un recorrido de 160,6 kilómetros, que incluye cinco premios de montaña.

Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 1 | Teculutan – Puerto Barrios (172 km)