Vuelta a Guatemala 2025: así quedó la apretada general con tres escarabajos en un margen de cinco segundos

La Vuelta a Guatemala 2025, en la que siguen en competencia 26 escarabajos, vivió su sexta jornada, la catalogada etapa reina de 90,5 kilómetros disputada entre Catarina y San Juan Ostuncalco, que fue ganada por el escarabajo Yeison Reyes (Orgullo Paisa).

Transcurridas seis etapas de la carrera guatemalteca, el boyacense Cristián Camilo Muñoz sigue en la primera posición con una ventaja mínima de un segundo, en un podio netamente colombiano con Óscar Santiago Garzón (GW Erco Shimano) 2° y Carlos Gutiérrez (Movistar – Best PC) 3°.

A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de los pedalistas nacionales en la ronda chapina, carrera del calendario UCI de América, luego de seis días de competencia.

Vuelta a Guatemala 2025 – Clasificación General de los Colombianos