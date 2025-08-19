Vuelta a España: Sergio Higuita y Harold Tejada en el ‘ocho’ del XDS Astana Team

El bogotano Santiago Buitrago integrará la nómina del Team Bahrain Victorious en la Vuelta a España 2025. El corredor capitalino será una de las bazas del equipo al lado del italiano Antonio Tiberi, quien participa por cuarta vez en la carrera.

“Me recuperé bien del Tour de Francia y de mis lesiones, así que estoy listo. El recorrido se adapta a los escaladores, y hay etapas que he marcado, como Andorra y puertos míticos como el Angliru y la Bola del Mundo. Ganar allí sería inolvidable”, dijo el corredor capitalino, en declaraciones recogidas por su equipo.

La nómina del equipo World Tour la completan el noruego Torstein Træen, el ruso Roman Ermakov, el australiano Jack Haig, el neerlandés Mathijs Paasschens y los italianos Damiano Caruso y Nicolò Buratti.

Por primera vez en sus 90 años de historia, La Vuelta arrancará en Italia. Tras sus anteriores salidas en Francia, Países Bajos y Bélgica, esta será la sexta vez que la ronda española se dispute en territorio extranjero.

De Turín a Madrid, las tres semanas entre el 23 de agosto y el 14 de septiembre verán al pelotón recorrer 3.151 kilómetros a través de cuatro países (Italia, Francia, Andorra y España) y 21 etapas, con casi 55.000 metros de desnivel positivo y 10 finales en alto. El recorrido es especialmente apto para escaladores, con solo cuatro etapas llanas, una de las cuales termina en subida.

Rindiendo homenaje a la tradición, esta 80ª edición contará con puertos legendarios como Morredero, Cerler y Valdezcaray, así como con el regreso del Angliru, considerado uno de los puertos más duros del mundo, a mitad de carrera. El momento decisivo llegará el penúltimo día en la cima de la Bola del Mundo, que regresa a carrera ibérica por primera vez desde 2012.