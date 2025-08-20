Vuelta a España: Juan Guillermo Martínez disputará su primera ‘gran vuelta’ con el Team Picnic PostNL

Las batallas por la ‘maglia rosa’ y el ‘maillot amarillo’ quedaron en el pasado, y tras una sólida actuación en las dos ‘Grandes Vueltas‘ anteriores, el equipo Picnic PostNL se propone ser protagonista en la Vuelta a España para lo que dispuso una nómina muy competitiva, en la que sobresale, una de las nuevas promesas del ciclismo colombiano, Juan Guillermo Martínez.

El escalador boyacense de 20 años, disputará su primera ‘Grande‘, debutando en la ronda española. Más allá de su corta edad, el pedalista boyacense ha mostrado su gran madurez a lo largo del año compitiendo con la escuadra neerlandesa en importantes carreras con un podio en el Tour de Turquía.



A sus 20 años Juan Guillermo Martínez logró su primer podio en Europa en el Tour de Turquía 2025. (Foto Tour of Türkiye © Team Picnic PostNL)

El escarabajo, quien nació en Úmbita, Boyacá, tendrá la oportunidad de mostrar todas sus condiciones corriendo a la lado del estadounidense Kevin Vermaerke, el británico Bjorn Koerdt, los australianos Patrick Eddy y Chris Hamilton y los neerlandeses Timo Roosen, Casper van Uden y Gijs Leemreize.

“Hemos tenido una excelente preparación para la Vuelta tras pasar un tiempo en altitud en Kühtai. Nos decepciona la pérdida de Max Poole, pero con un buen grupo aquí, estamos deseando empezar con buen pie en Turín este fin de semana”, dijo entrenador del equipo Picnic PostNL, Phil West.