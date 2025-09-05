Vuelta a España: João Almeida domina al monstruo de Asturias; Harold Tejada 11° y Juan Guillermo Martínez 15° en el Angliru

En un final durísimo, João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) salió victorioso en la etapa 13 de la Vuelta a España 2025 con final en el Alto del Angliru. Después de un exigente recorrido de 202,7 kilómetros, el portugués dominó al monstruo de Asturias y se acerca al líder.

En la subida de fuera de categoría Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se reportó 2° escoltando al ganador. A 28 segundos entró el australiano Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), quien se quedó con el tercer lugar. El top 5 lo completaron el estadounidense Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) y el austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team).



João Almeida, ganador de la etapa 13 de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)

El huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) fue el mejor colombiano de la jornada montañosa, finalizando en puesto 11° a 3:43 del ganador. El boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) ingresó en la casilla 15° y el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se clasificó 16° a 4:32.

En cuanto a la clasificación general, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se defendió y salvó el liderato de la carrera. El escandinavo ahora aventaja a João Almeida por 46 segundos. El podio parcial lo completa el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2:18, mientras que Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se mantuvo en la posición 12°.

La ronda española continuará este sábado con la etapa catorce, otra fracción montañosa de 135,9 kilómetros entre Avilés y La Farrapona, que incluye tres puertos categorizados y un final en alto en Lagos de Somiedo (16,8 km à 6 %).

https://twitter.com/mundociclistico/status/1963983568645886224

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 13 | Cabezón de la Sal – L’Angliru (202,7 km)

1 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 4:54:15 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike m.t. 3 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 0:28 4 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 0:30 5 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:52 6 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 1:11 7 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 1:16 8 Matthew Riccitello Israel-Premier Tech 1:16 9 Giulio Ciccone Lidl-Trek 2:15 10 Abel Balderstone Caja Rural-Seguros RGA 3:06 11 Harold Tejada XDS Astana Team 3:43 12 Felix Großschartner UAE Team Emirates-XRG 3:43 13 Junior Lecerf Soudal Quick-Step 3:43 14 Torstein Træen Bahrain Victorious 4:09 15 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 4:26 16 Egan Bernal INEOS Grenadiers 4:32

57 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 20:05 81 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 25:50 112 Sergio Higuita XDS Astana Team 29:17



Jonas Vingegaard sigue líder de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)

Clasificación General Individual

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 49:30:54 2 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 0:46 3 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 2:18 4 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 3:00 5 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:15 6 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 4:01 7 Matthew Riccitello Israel-Premier Tech 4:33 8 Giulio Ciccone Lidl-Trek 4:54 9 Torstein Træen Bahrain Victorious 5:21 10 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 5:26 11 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 7:04 12 Egan Bernal INEOS Grenadiers 8:01 13 Junior Lecerf Soudal Quick-Step 8:23 14 Harold Tejada XDS Astana Team 10:00 15 Bruno Armirail Decathlon AG2R La Mondiale Team 12:04