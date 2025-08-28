Connect with us

Ruta

Vuelta a España: Jay Vine sale victorioso en Andorra y Jonas Vingegaard pierde el liderato

Publicado

Hace 6 horas

el

El australiano Jay Vine ganó la sexta etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto UAE © Sprint Cycling Agency)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Tour de l’Avenir 2025: así quedaron los colombianos en la general tras la etapa reina

Publicado

Hace 4 horas

el

28 agosto, 2025

Por

A la Selección Colombia de ruta-sub-23 le quedan las dos últimas jornadas del Tour de l’Avenir 2025. (Foto © Carlos Cruz – FCC)
Seguir leyendo

Ruta

Chris Froome, con graves fracturas tras sufrir una caída durante un entrenamiento en Francia

Publicado

Hace 5 horas

el

28 agosto, 2025

Por

El británico Chris Froome sufrió grave accidente: neumotórax, cinco costillas rotas y fractura de una vértebra. (Foto Archivo © Israel-Premier Tech)
Seguir leyendo

Ruta

Tour de l’Avenir: Jarno Widar gana la batalla de escaladores con Mateo Ramírez 4° y Juan Felipe Rodríguez 14°

Publicado

Hace 8 horas

el

28 agosto, 2025

Por

El belga Jarno Widar ganó la quinta etapa en línea del Tour de l’Avenir 2025. (Foto © Tour de l’Avenir)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio