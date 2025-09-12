Ruta
Vuelta a España: Jasper Philipsen celebra por tercera vez y gana la etapa 19 con Orluis Aular 3°
En un final para velocistas, Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) se quedó con la victoria en la etapa 19 de la Vuelta a España 2025, sobre un trazado de 161,9 kilómetros entre las localidades de la Rueda y Guijuelo. El danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) sostuvo el liderato sin contratiempos.
El sprinter belga de 27 años, que alcanzó su tercera victoria en la ronda española, cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:50:35″, entrando por delante del escandinavo Mads Pedersen (Lidl Trek) y del venezolano Orluis Aular (Movistar Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team), en el puesto 24° con el mismo tiempo del ganador, otro de los escarabajos que se reportó en grupo principal fue el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en la casilla 27°, los tres restantes llegaron perdiendo tiempo con el pelotón.
La fuga del día la animó el checo Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA), quien se aventuró desde los primeros kilómetros, pero el corredor europeo no aguantó hasta el final y el lote lo capturó.
En el cierre, el Alpecin celebró de nuevo, la escuadra belga realizó un trabajo fenomenal, manteniendo el control del pelotón en el último cuarto de carrera, acabando con la escapada y dejando a Philipsen muy bien ubicado para la definición. El belga terminó venciendo con una ventaja holgada.
La ronda ibérica continuará este sábado con la penúltima jornada, la etapa 20 que contará con un trazado montañoso de 164,8 kilómetros entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo (Puerto de Navacerrada), con un final en alto de categoría especial (12,4 km al 8,6%).
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 19 | Rueda – Guijuelo (161,9 km)
|1
|Jasper Philipsen
|Alpecin – Deceuninck
|3:50:35
|2
|Mads Pedersen
|Lidl – Trek
|m.t.
|3
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|4
|Jenthe Biermans
|Arkéa – B&B Hotels
|m.t.
|5
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|6
|Arne Marit
|Intermarché – Wanty
|m.t.
|7
|Fabio Christen
|Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|8
|Ethan Vernon
|Israel – Premier Tech
|m.t.
|9
|Thibaud Gruel
|Groupama – FDJ
|m.t.
|10
|Jordan Labrosse
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|m.t.
|24
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|27
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|121
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|2:13
|146
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|6:34
|147
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|6:34
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|68:57:44
|2
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:44
|3
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|2:43
|4
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:22
|5
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:23
|6
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|5:21
|7
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|5:24
|8
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|7:30
|9
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|7:46
|10
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|10:21
|11
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|12:28
|12
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|15:49
|15
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|34:23
|18
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|41:25
|56
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|2:06:49
|70
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|2:29:10
Ruta
Rodrigo Contreras, el mejor en el ejercicio al cronómetro de la Vuelta a Boyacá para ponerse líder
En una exigente jornada al cronómetro, Rodrigo Contreras (NU Colombia) se impuso de forma contundente en la contrarreloj individual de 12 kilómetros entre Socotá y el Alto de Socha. El pedalista boyacense paró los cronómetros en 26 minutos y 7 segundos.
El cundinamarqués firmó el triunfo a una velocidad media de 28,30 km /h, superando a Diego Camargo (Team Medellín-EPM) por 5” segundos y por más de un minuto a su compañero de equipo Camilo Ardila, quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Con los resultados obtenidos en el ejercicio al cronómetro, la clasificación general sufrió cambios importantes en los primeros puestos. Juan Diego Alba (NU Colombia) no consiguió defender la camisa amarilla, cediéndole el liderato de la ronda boyacense a Rodrigo Contreras.
En la rama femenina, Laura Daniela Rojas (Team Boyacá es para Vivirla) fue la ganadora, mientras que entre los juveniles, el vencedor fue Duván Yesid Urián (Team Boyacá es para Vivirla), ambos son líderes en sus respectivas categorías.
La cuadragésima sexta edición del giro boyacense continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, otra jornada ondulada de 90 kilómetros con salida en Pesca y llegada al municipio de Aquitania. El sucesor de Adrián Bustamante, campeón del año pasado, lo conoceremos el domingo en Sogamoso.
Vuelta a Boyacá 2025
Resultados Etapa 3 – CRI | Socotá – Alto de Socha (12 km)
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|26:07
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:05
|3
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:53
|4
|Edgar Pinzón
|GW Erco Shimano
|2:00
|5
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|2:09
|6
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|2:11
|7
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|2:29
|8
|Freddy Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|2:37
|9
|Emerson Gordillo
|GW Erco Shimano
|2:37
|10
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|2:41
Clasificación General Individual
|1
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|7:07:58
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:01
|3
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|1:40
|4
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|1:54
|5
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|1:55
|6
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|1:59
|7
|Robinson López
|GW Erco Shimano
|2:44
|8
|Edgar Pinzón
|GW Erco Shimano
|2:45
|9
|Yonatan Castro
|Team Medellín-EPM
|2:45
|10
|Cristián Camilo Muñoz
|Nu Colombia
|2:51
Ruta
Vuelta a Venezuela: victoria de Luis Gómez en San Felipe con Cristián Vélez 7° y Juan Carlos López 8°
¡Coronó la fuga! El venezolano Luis Gómez, del Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas, fue el más fuerte de la escapada del día y ganó el segundo sector de la sexta etapa de la Vuelta a Venezuela, luego de recorrer 148,7 kilómetros entre Araure y San Felipe.
El corredor local de 30 años, cruzó la línea de meta de primero por delante de sus compatriotas Yorman Fuentes (Team Trululu) y de su compañero de equipo David Mendoza. Los mejores colombianos del día fueron Cristián Vélez (GW Erco Shimano) 7° y Juan Carlos López (GW Erco Shimano) 8°.
En cuanto a la clasificación general individual, el venezolano Luis Guillermo Mora (Gobernación de Trujillo) sigue firme en el liderato, escoltado por el hermano de Supermán López, Juan Carlos (GW Erco Shimano). El podio parcial lo completa otro local, Juan Ruiz (Gobernación de Trujillo).
La ronda venezolana continuará este sábado con la séptima etapa, que tendrá un recorrido ondulado de 106 kilómetros, que partirá en Maracay para llegar a la ciudad de la Cagua. El sucesor del antioqueño Walter Vargas, campeón del año pasado, lo conoceremos este domingo en el estado de Miranda.
Vuelta Ciclista a Venezuela (2.2)
Resultados Etapa 6b | Araure – San Felipe (148,5 km)
|1
|Luis Gómez
|Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas
|3:17:49
|2
|Yorman Fuentes
|Team Trululu
|,,
|3
|David Mendoza
|Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas
|,,
|4
|Roniel Campos
|Selección de Venezuela
|0:06
|5
|Neftalí Jimenez
|Selección de Zulia
|,,
|6
|Manuel Medina
|Lotería del Táchira
|0:17
|7
|Cristián Vélez
|GW Erco Shimano
|1:16
|8
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|,,
|9
|Gonçalo Carvalho
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|,,
|10
|José Domínguez
|Selección de Cuba
|,,
|11
|Luis Guillermo Mora
|Gobernación de Trujillo
|,,
|12
|Jad Colmenares
|Univ Uptaiet IDT R Frontera Inv Alexander
|,,
|13
|Johnatan Cañaveral
|GW Erco Shimano
|,,
|14
|Juan José Ruiz
|Gobernación de Trujillo
|,,
|15
|Camilo Gómez
|GW Erco Shimano
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Luis Guillermo Mora
|Gob. Trujillo – MPP Comercio
|23:23:01
|2
|Juan Carlos López
|GW Erco Shimano
|0:30
|3
|Juan Ruiz
|Gob. Trujillo – MPP Comercio
|1:05
|4
|Anderson Paredes
|Lotería del Táchira
|1:12
|5
|Ángel Sánchez
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|1:54
|6
|Camilo Gómez
|GW Erco Shimano
|2:38
|7
|Johnatan Cañaveral
|GW Erco Shimano
|2:59
|8
|Roniel Campos
|Venezuela
|3:12
|9
|Anthuar González
|Team Fam Bridman Level Up
|4:11
|10
|Carlos Gálviz
|Club Politachira
|4:27
|11
|Gonçalo Carvalho
|Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua
|4:51
|12
|Luis Pinto
|Indet Cricket BDV Gran Misión Vivienda
|5:13
|13
|Pedro Sequera
|Indet Cricket BDV Gran Misión Vivienda
|5:53
|14
|Yorman Fuentes
|Team Trululu
|5:54
|15
|Jorge Abreu
|Team Fina Arroz – Banca Amiga – Multimarcas
|9:46
Ruta
Julian Alaphilippe sale victorioso en el GP de Québec con Jhonatan Narváez en el Top 20
La edición 2025 del Grand Prix Ciclístico de Québec se la llevó Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). El pedalista francés fue el primero en cruzar la meta, tras un ataque en el tramo final, luego de recorrer 216 kilómetros en el tradicional circuito a la ciudad amurallada canadiense, una de la más antiguas de América del Norte.
El corredor galo, que sumó el tercer triunfo de un francés en la clásica de categoría WorldTour, salió victorioso por delante de su compatriota (Pavel Sivakov UAE Team Emirates-XRG), quien derrotó a Alberto Bettiol (XDS Astana Team) en la batalla por el segundo lugar, mientras que el gran favorito, el esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) se clasificó en la casilla 29°.
En cuanto a los dos suramericanos en competencia, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) terminó en la casilla 20° a 17 segundos del ganador, mientras que el colombiano Einer Rubio (Movistar Team Arkéa) no concluyó la prueba.
En la fase inicial de la carrera se escaparon el polaco Filip Maciejuk (Red Bull – BORA – hansgrohe), el italiano Luca Vergallito (Alpecin – Deceuninck) y los canadienses Philippe Jacob y Félix Bouchard, ambos de la Selección de Canadá.
En los metros de desenlace de la clásica canadiense, se vivió una gran batalla entre los favoritos que terminó con triunfo para el francés Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), quien alcanzó su primera victoria del año.
Resultados Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT)
Québec – Québec (216 km)
|1
|Julian Alaphilippe
|Tudor Pro Cycling Team
|5:04:32
|2
|Pavel Sivakov
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
|3
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:04
|4
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|0:14
|5
|Matej Mohoric
|Bahrain Victorious
|0:14
|6
|Quinten Hermans
|Alpecin-Deceuninck
|0:14
|7
|Anthon Charmig
|XDS Astana Team
|0:16
|8
|Arnaud De Lie
|Lotto
|0:17
|9
|Michael Matthews
|Team Jayco-AlUla
|0:17
|10
|Corbin Strong
|Israel-Premier Tech
|0:17
|20
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:17
|DNF
|Einer Rubio
|Movistar Team
|No Finalizó