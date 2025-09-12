Vuelta a España: Jasper Philipsen celebra por tercera vez y gana la etapa 19 con Orluis Aular 3°

En un final para velocistas, Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) se quedó con la victoria en la etapa 19 de la Vuelta a España 2025, sobre un trazado de 161,9 kilómetros entre las localidades de la Rueda y Guijuelo. El danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) sostuvo el liderato sin contratiempos.

El sprinter belga de 27 años, que alcanzó su tercera victoria en la ronda española, cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:50:35″, entrando por delante del escandinavo Mads Pedersen (Lidl Trek) y del venezolano Orluis Aular (Movistar Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team), en el puesto 24° con el mismo tiempo del ganador, otro de los escarabajos que se reportó en grupo principal fue el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en la casilla 27°, los tres restantes llegaron perdiendo tiempo con el pelotón.



El checo Jakub Otruba, protagonista de la fuga en la etapa 19 de la Vuelta a España 2025. (Foto Caja Rural – Seguros RGA © Sprint Cycling Agency)

La fuga del día la animó el checo Jakub Otruba (Caja Rural – Seguros RGA), quien se aventuró desde los primeros kilómetros, pero el corredor europeo no aguantó hasta el final y el lote lo capturó.

En el cierre, el Alpecin celebró de nuevo, la escuadra belga realizó un trabajo fenomenal, manteniendo el control del pelotón en el último cuarto de carrera, acabando con la escapada y dejando a Philipsen muy bien ubicado para la definición. El belga terminó venciendo con una ventaja holgada.

La ronda ibérica continuará este sábado con la penúltima jornada, la etapa 20 que contará con un trazado montañoso de 164,8 kilómetros entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo (Puerto de Navacerrada), con un final en alto de categoría especial (12,4 km al 8,6%).

https://twitter.com/mundociclistico/status/1966531914111602996



Jasper Philipsen, ganador de la etapa 19 de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 19 | Rueda – Guijuelo (161,9 km)

1 Jasper Philipsen Alpecin – Deceuninck 3:50:35 2 Mads Pedersen Lidl – Trek m.t. 3 Orluis Aular Movistar Team m.t. 4 Jenthe Biermans Arkéa – B&B Hotels m.t. 5 Ben Turner INEOS Grenadiers m.t. 6 Arne Marit Intermarché – Wanty m.t. 7 Fabio Christen Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 8 Ethan Vernon Israel – Premier Tech m.t. 9 Thibaud Gruel Groupama – FDJ m.t. 10 Jordan Labrosse Decathlon AG2R La Mondiale Team m.t.

24 Harold Tejada XDS Astana Team m.t. 27 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious m.t. 121 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 2:13 146 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 6:34 147 Egan Bernal INEOS Grenadiers 6:34



Jonas Vingegaard, en el podio como líder de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)

Clasificación General Individual

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 68:57:44 2 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 0:44 3 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 2:43 4 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 3:22 5 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 4:23 6 Matthew Riccitello Israel-Premier Tech 5:21 7 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 5:24 8 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 7:30 9 Torstein Træen Bahrain Victorious 7:46 10 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 10:21 11 Junior Lecerf Soudal Quick-Step 12:28 12 Harold Tejada XDS Astana Team 15:49