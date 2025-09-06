Vuelta a España edición 80: así quedaron los colombianos en la general tras 14 días de competencia

La Vuelta a España 2025, en la que siguen en competencia 5 escarabajos, vivió su etapa catorce, que contó de 135,9 kilómetros y se disputó entre Avilés y La Farrapona con el español Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) de ganador.

Transcurridas 14 jornadas de la ronda ibérica, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) se convirtió en el mejor colombiano en la casilla 11° de la general, que es liderada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, luego de catorce días de competencia.

Vuelta a España 2025 – Clasificación General de los Colombianos