Vuelta a España: así quedaron los escarabajos en la clasificación general tras la crono por equipos

La Vuelta a España 2025, que cuenta con la participación de 7 escarabajos, vivió su quinta etapa, una crono por equipos de 13,1 kilómetros disputada en Figueres, que fue ganada por el UAE Team Emirates – XRG.

Transcurrida la quinta jornada de la ronda ibérica, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se mantuvo en el top 10 de la general, que de nuevo es liderada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, luego de cinco días de competencia.

Vuelta a España 2025 – Clasificación General de los Colombianos