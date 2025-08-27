Ruta
Vuelta a España: así quedaron los escarabajos en la clasificación general tras la crono por equipos
La Vuelta a España 2025, que cuenta con la participación de 7 escarabajos, vivió su quinta etapa, una crono por equipos de 13,1 kilómetros disputada en Figueres, que fue ganada por el UAE Team Emirates – XRG.
Transcurrida la quinta jornada de la ronda ibérica, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se mantuvo en el top 10 de la general, que de nuevo es liderada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, luego de cinco días de competencia.
Vuelta a España 2025 – Clasificación General de los Colombianos
|10
|4
|▼6
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:22
|14
|7
|▼7
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:39
|36
|22
|▼14
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:43
|51
|51
|–
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:51
|66
|60
|▼6
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|4:29
|112
|117
|▲5
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|12:10
|116
|119
|▲3
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|12:47
Ocho equipos confirman sus nóminas para el Clásico RCN Sistecrédito 2025
La organización del Clásico RCN Sistecrédito 2025 recibió la confirmación de ocho equipos de sus nóminas para la carrera que se disputará entre el 20 y el 28 de septiembre por carreteras de cinco departamentos
Team Medellín – EPM, Sistecrédito, Nu Colombia, Gobernación de Trujillo y Trululu Guacamaya de Venezuela, Boyacá es para vivirla, Avinal-Alcaldía Carmen de Viboral, y 100% Huevos-Alcaldía de Manizales confirmaron sus plantillas para el ‘Duelo de titanes’ con el único objetivo de disputar la clasificación general y las diferentes modalidades de la carrera.
Wilson Peña y Sebastián Castaño comandarán al Team Sistecrédito que no contará con Kevin Castillo, el actual campeón del Clásico RCN, quien ya trabaja con el Movistar en territorio español.
El Nu Colombia presentará un fuerte escuadrón comandado por el recientemente campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, quien estará acompañado por Sergio Luis Henao, Cristian Camilo Muñoz y el bogotano Javier Jamaica, con el objetivo de lograr el doblete en las dos grandes del ciclismo nacional.
El Team Medellín, siempre favorito, lo liderarán Óscar Sevilla, cuatro veces campeón del Clásico, Diego Camargo y Brayan Sánchez, bajo la orientación de José Julián Velásquez.
El Trululu Guacamaya de Venezuela trae en su nómina a Edwin Becerra, campeón de la Vuelta al Táchira, Carlos Torres y Julio Blanco, mientras que el Gobernación de Trujillo lo encabezan Juan José Ruiz, Luis Guillermo Mora y Luis Alfredo Pinto.
*Con Información Prensa Clásico RCN
El UAE Team Emirates – XRG se lleva la crono por equipos en la Vuelta a España y Jonas Vingegaard recupera el liderato
Los corredores del UAE Team Emirates – XRG se llevaron la victoria en la quinta etapa de la Vuelta a España 2025, una contrarreloj por equipos de 13,1 kilómetros con salida y llegada en Figueres. El danés Jonas Vingegaard recuperó el liderato de la carrera.
El podio de la jornada al cronómetro lo completaron el Team Visma | Lease a Bike en la segunda posición y Lidl Trek en el tercer puesto. El Red Bull – BORA – hansgrohe y el Ineos Grenadiers de Egan Bernal cerraron el top 5.
El Bahrain – Victorious con Santiago Buitrago perdió 31 segundos y se ubicó en la casilla 11°, mientras que la formación estadounidense EF Education-EasyPost, que cuenta en sus filas con el bogotano Esteban Chaves se clasificó 14°. Por otro lado, la formación kazaja de los colombianos Harold Tejada y Sergio Higuita no tuvo un buen día y terminó en la posición 22, cediendo más de un minuto.
La ronda española continuará este jueves con la disputa de la sexta etapa, una fracción montañosa de 170,3 kilómetros y con más de 4.000 metros de desnivel, que tendrá en su trayecto cuatro puertos montañosos, entre Olot y Pal, en Andorra.
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|16:11:24
|2
|Juan Ayuso
|UAE Team Emirates – XRG
|0:08
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|4
|Marc Soler
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:09
|6
|David Gaudu
|Groupama – FDJ
|0:16
|7
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|8
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:20
|9
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|10
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:22
|11
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|0:25
|12
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|,,
|13
|Thomas Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:30
|14
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:39
|15
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:47
Mathieu Kockelmann gana la cuarta etapa del Tour de l’Avenir; Juan Felipe Rodríguez y Jaider Muñoz entran con los favoritos
En otro final para los hombres rápidos, esta vez el turno de ganar le correspondió a Mathieu Kockelmann, quien ganó al sprint la cuarta etapa del Tour de l’Avenir 2025. El luxemburgués, de 21 años, fue el más rápido en el embalaje, luego de recorrer 110,2 kilómetros entre Montagnat y Val-Suran.
En cuanto a los colombianos, el cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez volvió a ser el mejor de los nuestros, ubicándose en el puesto 19° con el mismo tiempo del ganador. Otro de los destacados fue el antioqueño Jaider Muñoz, quien también llegó con los favoritos en la casilla 61°.
Con relación a la clasificación general, el francés Maxime Decomble mantuvo liderato. El danés Simon Dalby y el australiano Jack Ward lo escoltan a seis segundos. El mejor colombiano sigue siendo Juan Felipe Rodríguez, solo que ahora en la casilla 32° a 2:32.
La prestigiosa ronda francesa para corredores sub-23 continuará este jueves, con una etapa de alta exigencia, de 121 kilómetros entre Saint-Gervais-Mont-Blanc y Tignes, en un recorrido montañoso que incluye tres puertos categorizados.
Tour de l’Avenir (2.Ncup)
Resultados Etapa 4 | Montagnat – Val-Suran (110,2 km)
|1
|Mathieu Kockelmann
|Luxemburgo
|2:25:18
|2
|César Macias
|México
|m.t.
|3
|Anze Ravbar
|Eslovenia
|m.t.
|4
|José Antonio Prieto
|México
|m.t.
|5
|Noah Hobbs
|Gran Bretaña
|m.t.
|6
|Davide Donati
|Italia
|m.t.
|7
|Seth Dunwoody
|Irlanda
|m.t.
|8
|Nicola Schleuniger
|Suiza
|m.t.
|9
|João Martins
|Portugal
|m.t.
|10
|Karsten Feldmann
|Noruega
|m.t.
|19
|Juan Felipe Rodríguez
|Colombia
|m.t.
|61
|Jaider Muñoz
|Colombia
|m.t.
|99
|Estiven García
|Colombia
|0:29
|101
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|0:29
|106
|Mauricio Zapata
|Colombia
|0:29
Clasificación General Individual
|1
|Maxime Decomble
|Francia
|13:21:34
|2
|Simon Dalby
|Dinamarca
|0:06
|3
|Jack Ward
|Australia
|0:06
|4
|Otto van Zanden
|Países Bajos
|0:10
|5
|Jan Huber
|Suiza
|0:11
|6
|Elliot Rowe
|Gran Bretaña
|0:17
|7
|Tim Rex
|Bélgica
|0:19
|8
|Arno Wallenborn
|Luxemburgo
|0:19
|9
|Filippo Turconi
|Italia
|0:32
|10
|Hugo Aznar
|España
|0:35
|32
|Juan Felipe Rodriguez
|Colombia
|2:32
|33
|Jaider Muñoz
|Colombia
|2:36
|84
|Mauricio Zapata
|Colombia
|3:38
|96
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|4:39
|123
|Estiven García
|Colombia
|18:39