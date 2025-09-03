Vuelta a España 2025: sin ganador concluyó la undécima etapa en Bilbao por invasión de manifestantes pro Palestina

La undécima etapa de la Vuelta a España 2025 se quedó sin ganador, esto por motivos de seguridad debido a las múltiples protestas en la jornada y la invasión de manifestantes pro Palestina en la línea de meta en la situada de Bilbao.

Después de un trayecto ondulado de 157,4 kilómetros, los tiempos se tomaron a 3.000 metros de la llegada con el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) y el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) entrando con una ligera ventaja sobre un grupo perseguidor.



Mads Pedersen y Orluis Aular, protagonistas de la primer fuga del día en la etapa 11. (Foto La Vuelta © Unipublic/Antonio Baixauli/Cxcling)

El recorrido lleno de subidas y bajadas invitó a los atacantes a intentarlo. En La primera hora de competición estuvo muy movida con varios ataques con tres protagonistas de primer orden: el español Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG), el danés Mads Pedersen (Lidl – Trek) y el venezolano Orluis Aular (Movistar Team), pero pasando la mitad del trayecto el trío fue agarrado por el pelotón

Luego, emergió otra escapada conformada por el español Mikel Landa (Soudal Quick-Step) y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), pero también corrieron con las misma suerte de los primeros aventureros y terminaron siendo arropados por el grupo de favoritos.

Al final, el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) y el líder de la general, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), marcaron los tiempos de la etapa 11 que no tuvo ganador.

La ronda ibérica continuará este jueves con la etapa 12, una jornada de media montaña de 144,9 kilómetros entre Laredo y Los Corrales de Buelna, que incluye dos puertos categorizados.

