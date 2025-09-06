Ruta
Vuelta a España 2025: Marc Soler amplia la racha de triunfos del UAE y gana en La Farrapona con Harold Tejada 13°
En otro final picando hacia arriba, Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) se llevó una gran victoria este sábado en la etapa 14 de la Vuelta a España 2025, jornada de alta montaña de 135,9 kilómetros que terminó en La Farrapona y donde los grandes favoritos a la victoria final no se sacaron grandes diferencias con el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) firme en el liderato.
Con la gran ambición de disputar el triunfo parcial, un combativo Soler se fue en la escapada, marcando la pauta en la fuga en la última subida y llevándose otro gran triunfo para los de Mauro Gianetti, el séptimo del equipo árabe en la ronda española.
A 39 segundos llegó Vingegaard, que terminó 2°, aprovechándose del gran desgaste hecho por su máximo rival João Almeida (UAE Team Emirates-XRG), que se vio superado por el escandinavo en el último envión, terminando relegado al tercer lugar, pero con bonificación de tiempo.
El huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) de nuevo fue el mejor colombiano en la jornada montañosa, finalizando en el puesto 13° a 2:21 del ganador, lo que lo metió en la lucha por el top 10 de la general. El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ingresó en la casilla 29° y el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se clasificó en la posición 51° a 21:45.
Con relación a la clasificación general, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) mantuvo el liderato de la carrera. El escandinavo ahora aventaja a João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) por 48 segundos. El podio parcial lo completa el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2:38, mientras que Tejada pasó a ser el mejor de los nuestros en la casilla 11° a menos de 3 minutos del top 10.
La ronda española continuará este domingo con la etapa quince, una jornada rompe-piernas de 167,8 kilómetros entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, que incluye dos puertos categorizados y varios repechos.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 14 | Avilés – La Farrapona. Lagos de Somiedo (135,9 km)
|1
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|3:48:22
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:39
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:39
|4
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:43
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:48
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:53
|7
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|0:53
|8
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:53
|9
|Seppm Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|0:53
|10
|Finlay Pickering
|Bahrain Victorious
|1:25
|11
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|1:45
|12
|Kevin Vermaerke
|Team Picnic PostNL
|2:05
|13
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|2:21
|29
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|11:07
|51
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|21:45
|124
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|30:57
|130
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|30:59
|DNS
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|Abandonó
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|53:19:49
|2
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:48
|3
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|2:38
|4
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:10
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|3:30
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:21
|7
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|4:53
|8
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|5:46
|9
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|6:33
|10
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|8:52
|11
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:48
|18
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|29:13
|20
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|42:23
|55
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:42:51
|56
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|1:44:25
Ruta
Tour de Shanghái: Dusan Rajovic se queda con el segundo duelo de sprinters y Cristián David Pita sigue líder
En otro duelo de sprinters, esa vez Dusan Rajovic resultó ser el mejor y consiguió la victoria en la segunda etapa del Tour de Shanghái 2025. El corredor serbio, del equipo italiano Team Solution Tech – Vini Fantini, fue el más rápido del embalaje, luego de recorrer 94,8 kilómetros entre Qingpu y Songjiang.
El campeón serbio de contrarreloj, que lleva 12 victorias en la temporada, superó ajustadamente al ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng-Vonoa-Taishan Sport Team) y al estonio Martín Laas (Quick Pro Team), 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) llegó en el pelotón, clasificándose en el puesto 82° con el mismo tiempo del ganador.
Con relación a la clasificación general, el suramericano Cristián David Pita (Huansheng-Vonoa-Taishan Sport Team) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el serbio Dusan Rajovic ( Team Solution Tech – Vini Fantini) a un segundo del líder. El colombiano Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) escaló al puesto 79° a 18 segundos.
La novel carrera china finalizará este domingo con la tercera y última etapa, otra jornada llana de 88 kilómetros con inicio en Fengxian y final en Nanhui, donde conoceremos al sucesor del estonio Martín Laas, campeón del año pasado.
Tour of Shanghái (2.2)
Resultados Etapa 2 | Qingpu – Songjiang (94,8km)
|1
|Rajovic Dusan
|Solution Tech-Vini Fantini
|1:55:41
|2
|Pita Cristian
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|m.t.
|3
|Laas Martin
|Quick Pro Team
|m.t.
|4
|Scott Cameron
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|5
|Vahtra Norman
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|6
|Quick Blake
|Roojai Insurance
|m.t.
|7
|Salby Alexander
|Li Ning Star
|m.t.
|8
|Rostovtsev Sergei
|Shenzhen Kung Cycling Team
|m.t.
|9
|Hamdan Wan Abdul Rahman
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|10
|Wattelle Célestin
|Team Novo Nordisk
|m.t.
|82
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Cristián David Pita
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|03:51:50
|2
|Dusan Rajovic
|Solution Tech-Vini Fantini
|+ 01
|3
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|+ 12
|4
|Martín Laas
|Quick Pro Team
|+ 14
|5
|Rasch Jesper
|Parkhotel Valkenburg
|+ 14
|6
|Shichkin Vlas
|Pingtan International Tourism Island Cycling Team
|+ 15
|7
|Pellaud Simon
|Li Ning Star
|+ 15
|8
|Arashiro Yukiya
|Solution Tech-Vini Fantini
|+ 15
|9
|Christie-Johnston Alastair
|CCACHE x BODYWRAP
|+ 15
|10
|Carman Ben
|St George Continental Cycling Team
|+ 16
|79
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:18
Ruta
Vuelta a Venezuela, el próximo objetivo del GW Erco Shimano
El mánager general Luis Alfonso Cely y el entrenador Cristian Carmona definieron la nómina del equipo GW Erco Shimano que participará en la Vuelta a Venezuela del 7 al 14 de septiembre.
Para este nuevo reto internacional, la escuadra continental ya viajó a territorio venezolano, donde la nómina estará encabezada por los velocistas Nicolás Gómez y Cristian Vélez (campeón de los sprints en la Vuelta a Colombia).
La plantilla la completan Juan Carlos López, Jonathan Cañaveral, Freddy Ávila y Camilo Gómez, un equipo bastante competitivo donde esperan figurar en todos los terrenos.
Posterior a estas competencia, el equipo estará afrontando la Vuelta a Boyacá y el Clásico RCN, las últimas carreras de la temporada.
Recorrido Vuelta a Venezuela (7 al 14 de septiembre)
Etapa 1: Circuito San Cristóbal – 128,7 kilómetros
Etapa 2: La Fría – Mérida – 179,1 kilómetros
Etapa 3: Lagunillas – Santa Elena de Arenales – 141 kilómetros
Etapa 4: Circuito Valera – 126 kilómetros
Etapa 5: Carora – Araure – 211,4 kilómetros
Etapa 6A: CRI Araure 8,5 kilómetros – Etapa 6B: Araure – San Felipe 148,5 kilómetros
Etapa 7: Maracay – Cagua – 106,2 kilómetros
Etapa 8: Circuito Miranda – 120 kilómetros
*Con Información Prensa GW Erco Shimano
Ruta
90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica
En la celebración de los 90 años de la Vuelta a España recordamos los mejores momentos del ciclismo colombiano en la ya casi centenaria ronda ibérica, escenario de muchas gestas de los escarabajos.
La Vuelta comenzó en 1935, pero sufrió interrupciones debido a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial. La primera versión contó con 50 corredores y salió de Madrid. La etapa inaugural de la historia de La Vuelta partió de la Puerta de Hierro camino de Valladolid. Fue el 29 de abril de aquel año, en una edición que contó con 14 etapas y que finalizó, igualmente, en la capital madrileña, en este caso en la Casa de Campo.
La Revista Mundo Ciclístico se quiso sumar a esta conmemoración y celebramos este aniversario, aunque se trate de la 80ª edición, recordando grandes momentos de nuestros escarabajos en la ronda española.
(1985) *Antonio “Tomate” Agudelo gana la primera etapa para Colombia
(1985) *Francisco ‘Pacho’ Rodríguez tercero en el podio
(1985) *Café de Colombia-Pilas Varta el primer equipo colombiano
(1987) *Cuatro victorias de etapa con Lucho Herrera, Carlos Emiro Gutiérrez, Omar Hernández y Francisco ‘Pacho’ Rodríguez
(1987) *El Ryalcao Postobón, el mejor equipo en esa edición
(1987) *Lucho Herrera, en el podio como gran campeón
(1988) *Tres equipos colombianos: Pony Malta-Avianca, Manzana Postobón y Café de Colombia
(1989) *Fabio Parra subcampeón y Óscar de J. Vargas tercero en el podio
(2001) *Santiago Botero, ganador de dos etapas
(2015) *Esteban Chaves gana dos etapas en la misma edición
(2016) *Darwin Atapuma líder por cuatro días y Nairo Quintana por 12 días
(2016) *Nairo Quintana campeón y Esteban Chaves tercero en el podio
(2017) *La última participación de un equipo colombiano, la del Manzana Postobón
(2017) *Miguel Ángel López consigue dos victorias de etapa
(2018) *Miguel Ángel López tercero en el podio
(2022) * Juan Sebastián Molano gana al sprint la jornada final en Madrid