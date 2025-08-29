Ruta
Vuelta a España 2025: Juan Ayuso sale victorioso en Cerler con Harold Tejada 4° y Eduardo Sepúlveda 7°
En un final montañoso de primera de categoría, Juan Ayuso salió victorioso en la séptima etapa de la Vuelta a España 2025, luego de recorrer 188 kilómetros. El pedalista español del UAE Team Emirates – XRG fue el mejor en Cerler, donde brillaron los escarabajos en los 80 y 90.
El italiano Marco Frigo (Israel – Premier Tech) y el español Raúl García Pierna (Arkéa – B&B Hotels), completaron el podio de la jornada, mientras que el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) finalizó 4° a 1:28 del ganador.
En la lucha por la camiseta roja, el noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious) conservó el liderato de la ronda española, sin perder tiempo en la exigente subida. El zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) entró con los mejores en el puesto 23° y se metió nuevamente al top 10 de la general.
En el ascenso final a la estación invernal de Cerler, Juan Ayuso atacó en la punta de carrera, lo que hizo que sus compañeros de fuga perdieran la rueda del español. En el cierre, Ayuso mantuvo su ritmo para llegar en solitario a la meta, más de un minuto por delante de sus rivales.
La ronda española continuará este sábado con la octava etapa, una jornada con poca montaña de 163,5 kilómetros, que se disputará entre Monzón Templario y Zaragoza.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Andorra la Vella – Cerler (188 km)
|1
|Juan Ayuso
|UAE Team Emirates-XRG
|4:49:41
|2
|Marco Frigo
|Israel-Premier Tech
|1:15
|3
|Raúl García Pierna
|Arkea-B&B Hotels
|1:21
|4
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:28
|5
|Quinn Sean
|EF Education-EasyPost
|1:28
|6
|Vermaerke Kevin
|Team Picnic PostNL
|1:28
|7
|Sepulveda Eduardo
|Lotto
|1:28
|8
|Rolland Brieuc
|Groupama-FDJ
|2:17
|9
|Soler Marc
|UAE Team Emirates-XRG
|2:30
|10
|Pidcock Tom
|Q36.5 Pro Cycling Team
|2:35
|23
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:35
|27
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|3:37
|60
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|13:09
|62
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|13:09
|79
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|14:51
|84
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|14:51
Clasificación General Individual
|1
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|25:18:02
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|2:33
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|2:41
|4
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|2:42
|5
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|2:47
|6
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:49
|7
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:53
|8
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:53
|9
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:55
|10
|Gall Felix
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|2:58
|20
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|4:36
|27
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|8:32
|48
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|21:55
|53
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|24:18
|98
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|42:19
|99
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|42:28
Ruta
Isabella Holmgren arrasa en la jornada final y gana el Tour de l’Avenir Femenino; Laura Rojas la mejor latinoamericana
El Tour de l’Avenir Femenino 2025 quedó en manos de Isabella Holmgren. La canadiense, de 20 años, que ganó las últimas dos etapas en la carrera francesa, se consagró campeona de la tercera edición.
Los puestos de honor de la ronda gala para mujeres sub-23 lo completaron la francesa Marion Bunel y la australiana Talia Appleton, quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio respectivamente.
La mejor latinoamericana fue la colombiana Laura Rojas en la casilla 29° a más de 22 minutos de la nueva campeona. Luego se clasificó su compatriota Natalia Garzón en el puesto 30° a 22:56 de Holmgren, mientras que la mexicana más destacada terminó siendo Mayte Zamudio en la posición 58°. Es importante mencionar que Juliana Londoño tuvo que abandonar por un cuadro gripal.
Esta es la tercera edición de la mini-versión de la ‘Grande Boucle’ para pedalistas sub-23, la primera vencedora fue la neerlandesa Shirin van Anrooij y la segunda la ganó la francesa Marion Bunel, quien este año terminó segunda.
Tour de l’Avenir Femmes (2.2U)
Resultados Última Etapa (CRI) | Montvalezan – La Rosière (10,3 km)
|1
|Isabella Holmgren
|Canadá
|28:59
|2
|Talia Appleton
|Australia
|1:03
|3
|Marion Bunel
|Francia
|1:11
|4
|Eleonora Ciabocco
|Italia
|1:36
|5
|Paula Blasi
|España
|1:37
|6
|Célia Gery
|Francia
|2:01
|7
|Lore De Schepper
|Bélgica
|2:13
|8
|Rosita Reijnhout
|Países Bajos
|2:20
|9
|Mijntje Geurts
|Países Bajos
|2:51
|10
|Julie Bego
|Francia
|3:05
|34
|Natalia Garzón
|Colombia
|5:52
|43
|Laura Daniela Rojas
|Colombia
|6:33
|53
|Angie Mariana Londoño
|Colombia
|7:25
|OTL
|Salcedo Juanita
|Colombia
|8:57
Clasificación General Final
|1
|Isabella Holmgren
|Canadá
|13:23:22
|2
|Marion Bunel
|Francia
|1:56
|3
|Talia Appleton
|Australia
|4:06
|4
|Lore De Schepper
|Bélgica
|6:02
|5
|Eleonora Ciabocco
|Italia
|6:32
|6
|Paula Blasi
|España
|8:40
|7
|Célia Gery
|Francia
|10:49
|8
|Rosita Reijnhout
|Países Bajos
|11:19
|9
|Coupland Mackenzie
|Australia
|12:33
|10
|Katharina Sadnik
|Austria
|12:57
|29
|Laura Daniela Rojas
|Colombia
|22:17
|30
|Natalia Garzón
|Colombia
|22:56
Ruta
Tour de l’Avenir 2025: Jarno Widar gana la penúltima etapa y Maxime Decomble salva el liderato
Segundo final consecutivo cuesta arriba, en el que Jarno Widar volvió a ganar. El belga se llevó la victoria de la penúltima etapa del Tour de l’Avenir 2025 disputada en La Rosière con un trayecto montañoso de 41,2 kilómetros.
El joven perteneciente al Lotto, catapultó su victoria en la etapa de alta montaña tras dejar claro que es el mejor escalador de la prueba. El Colle San Carlo (10.3 km à 10%), el Col du Petit Saint-Bernard (13.2 km à 5.6%) y Montée du Golf (2.2 km à 6%), fueron fieles testigos de su nuevo triunfo.
El ciclista de tan solo 19 años, y que ha sido comparado con su compatriota Remco Evenepoel, no tuvo piedad de sus rivales en la parte definitiva de la prueba, consiguiendo de esta manera su segunda victoria consecutiva. El francés Paul Seixas entró 2° a 5 segundos.
Con relación a los colombianos, estos no tuvieron un buen dia. Jaider Muñoz fue el mejor de los nuestros en el puesto 51° a más de 13 minutos, mientras Juan Felipe Rodríguez se retiró de la carrera por problemas estomacales.
En cuanto a la clasificación general individual, el francés Maxime Decomble terminó salvando el liderato. El corredor galo lidera con 29 y 35 segundos de ventaja sobre su compatriota Paul Seixas y el italiano Lorenzo Finn.
La prestigiosa ronda francesa para corredores sub-23 finalizará más tarde con una contrarreloj individual de 10,3 kilómetros en La Rosière, donde conoceremos al sucesor del británico Joseph Blackmore, ganador del año pasado.
Tour de l’Avenir (2.Ncup)
Resultados Etapa 6a | La Rosière – La Rosière (41,6 km)
|1
|Jarno Widar
|Bélgica
|1:28:11
|2
|Paul Seixas
|Frania
|0:05
|3
|Lorenzo Finn
|Itaia
|0:08
|4
|Jørgen Nordhagen
|Noruega
|0:13
|5
|Mateo Ramírez
|Ecuador
|0:13
|6
|Pablo Torres
|España
|0:17
|7
|Maxime Decomble
|Francia
|0:27
|8
|Max Bock
|Alemania
|0:31
|9
|Callum Thornley
|Gran Bretaña
|1:36
|10
|Luke Tuckwell
|Australia
|1:40
|51
|Jaider Muñoz
|Colombia
|13:00
|53
|Estiven García
|Colombia
|13:00
|65
|Miguel Ángel Marín
|Colombia
|13:08
|68
|Mauricio Zapata
|Colombia
|13:13
Clasificación General Individual
|1
|Maxime Decomble
|Francia
|18:26:16
|2
|Paul Seixas
|Francia
|0:29
|3
|Lorenzo Finn
|Italia
|0:35
|4
|Jarno Widar
|Bélgica
|0:36
|5
|Jørgen Nordhagen
|Noruega
|0:45
|6
|Mateo Ramírez
|Ecuador
|0:52
|7
|Pablo Torres
|España
|1:49
|8
|Max Bock
|Alemania
|2:03
|9
|Callum Thornley
|Gran Bretaña
|3:09
|10
|Peter Øxenberg
|Dinamarca
|3:35
|31
|Jaider Muñoz
|Colombia
|19:14
|57
|Mauricio Zapata
|Colombia
|37:50
Ruta
90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica
En la celebración de los 90 años de la Vuelta a España recordamos los mejores momentos del ciclismo colombiano en la ya casi centenaria ronda ibérica, escenario de muchas gestas de los escarabajos.
La Vuelta comenzó en 1935, pero sufrió interrupciones debido a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial. La primera versión contó con 50 corredores y salió de Madrid. La etapa inaugural de la historia de La Vuelta partió de la Puerta de Hierro camino de Valladolid. Fue el 29 de abril de aquel año, en una edición que contó con 14 etapas y que finalizó, igualmente, en la capital madrileña, en este caso en la Casa de Campo.
La Revista Mundo Ciclístico se quiso sumar a esta conmemoración y celebramos este aniversario, aunque se trate de la 80ª edición, recordando grandes momentos de nuestros escarabajos en la ronda española.
(1985) *Antonio “Tomate” Agudelo gana la primera etapa para Colombia
(1985) *Francisco ‘Pacho’ Rodríguez tercero en el podio
(1985) *Café de Colombia-Pilas Varta el primer equipo colombiano
(1987) *Cuatro victorias de etapa con Lucho Herrera, Carlos Emiro Gutiérrez, Omar Hernández y Francisco ‘Pacho’ Rodríguez
(1987) *El Ryalcao Postobón, el mejor equipo en esa edición
(1987) *Lucho Herrera, en el podio como gran campeón
(1988) *Tres equipos colombianos: Pony Malta-Avianca, Manzana Postobón y Café de Colombia
(1989) *Fabio Parra subcampeón y Óscar de J. Vargas tercero en el podio
(2001) *Santiago Botero, ganador de dos etapas
(2015) *Esteban Chaves gana dos etapas en la misma edición
(2016) *Darwin Atapuma líder por cuatro días y Nairo Quintana por 12 días
(2016) *Nairo Quintana campeón y Esteban Chaves tercero en el podio
(2017) *La última participación de un equipo colombiano, la del Manzana Postobón
(2017) *Miguel Ángel López consigue dos victorias de etapa
(2018) *Miguel Ángel López tercero en el podio
(2022) * Juan Sebastián Molano gana al sprint la jornada final en Madrid