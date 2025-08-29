Vuelta a España 2025: Juan Ayuso sale victorioso en Cerler con Harold Tejada 4° y Eduardo Sepúlveda 7°

En un final montañoso de primera de categoría, Juan Ayuso salió victorioso en la séptima etapa de la Vuelta a España 2025, luego de recorrer 188 kilómetros. El pedalista español del UAE Team Emirates – XRG fue el mejor en Cerler, donde brillaron los escarabajos en los 80 y 90.

El italiano Marco Frigo (Israel – Premier Tech) y el español Raúl García Pierna (Arkéa – B&B Hotels), completaron el podio de la jornada, mientras que el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) finalizó 4° a 1:28 del ganador.

En la lucha por la camiseta roja, el noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious) conservó el liderato de la ronda española, sin perder tiempo en la exigente subida. El zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) entró con los mejores en el puesto 23° y se metió nuevamente al top 10 de la general.



Juan Ayuso, gran protagonista de la séptima etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Sprint Cycling Agency)

En el ascenso final a la estación invernal de Cerler, Juan Ayuso atacó en la punta de carrera, lo que hizo que sus compañeros de fuga perdieran la rueda del español. En el cierre, Ayuso mantuvo su ritmo para llegar en solitario a la meta, más de un minuto por delante de sus rivales.

La ronda española continuará este sábado con la octava etapa, una jornada con poca montaña de 163,5 kilómetros, que se disputará entre Monzón Templario y Zaragoza.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 7 | Andorra la Vella – Cerler (188 km)

1 Juan Ayuso UAE Team Emirates-XRG 4:49:41 2 Marco Frigo Israel-Premier Tech 1:15 3 Raúl García Pierna Arkea-B&B Hotels 1:21 4 Harold Tejada XDS Astana Team 1:28 5 Quinn Sean EF Education-EasyPost 1:28 6 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL 1:28 7 Sepulveda Eduardo Lotto 1:28 8 Rolland Brieuc Groupama-FDJ 2:17 9 Soler Marc UAE Team Emirates-XRG 2:30 10 Pidcock Tom Q36.5 Pro Cycling Team 2:35

23 Egan Bernal INEOS Grenadiers 2:35 27 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 3:37 60 Sergio Higuita XDS Astana Team 13:09 62 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 13:09 79 Esteban Chaves EF Education – EasyPost 14:51 84 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 14:51



El noruego Torstein Træen sigue líder de la Vuelta a España 2025. (Foto © La Vuelta)

Clasificación General Individual

1 Torstein Træen Bahrain Victorious 25:18:02 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 2:33 3 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 2:41 4 Giulio Ciccone Lidl-Trek 2:42 5 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 2:47 6 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 2:49 7 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 2:53 8 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 2:53 9 Egan Bernal INEOS Grenadiers 2:55 10 Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:58