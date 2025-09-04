Vuelta a España 2025: Juan Ayuso le gana el duelo a Javier Romo en la etapa 12 con Santiago Buitrago 8°

En un final lleno de emociones, Juan Ayuso (UAE Team Emirates-XRG) se impuso en la etapa 12 de la Vuelta a España 2025, disputada sobre un trayecto de 144,9 kilómetros con inicio en Laredo y arribo en Los Corrales de Buelna.

El joven pedalista español, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, atacó a sus compañeros de fuga en los últimos kilómetros y en la definición le ganó el duelo a su compatriota Javier Romo (Movistar Team), quien se tuvo que conformar con el segundo puesto. Tercero entró el francés Brieuc Rolland (Groupama – FDJ) a 13 segundos del dúo puntero.

Dos escaladores colombianos, que integraron la escapada del día llegaron por delante del grupo principal. El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) se clasificó 8° y el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) 29°, luego tres se reportaron en el pelotón a más de 6 minutos del ganador a excepción de Sergio Higuita (XDS Astana Team), que llegó rezagado a más de 17 minutos y de Esteban Chaves (EF Education – EasyPost), quien se retiró.

La ronda ibérica continuará este viernes con la etapa 13, una jornada montañosa de 202,7 kilómetros entre Cabezón de la Sal y el L’Angliru, que incluye tres puertos categorizados y un final en alto en la cima Cima Alberto Fernández (12.4 km à 9.8%).

https://twitter.com/mundociclistico/status/1963628792187912258

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 12 | Laredo – Los Corrales de Buelna (144,9 km)

1 Juan Ayuso UAE Team Emirates-XRG 3:16:21 2 Javier Romo Movistar Team m.t. 3 Brieuc Rolland Groupama-FDJ 0:13 4 Víctor Campenaerts Team Visma | Lease a Bike 0:17 5 Mads Pedersen Lidl-Trek 0:17 6 Nico Denz Red Bull-BORA-hansgrohe 0:17 7 Damien Howson Q36.5 Pro Cycling Team 0:17 8 Santiago Buitrago Bahrain Victorious 0:17 9 Markel Beloki EF Education-EasyPost 0:17 10 Pablo Castrillo Movistar Team 0:17

29 Harold Tejada XDS Astana Team 1:36 59 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 6:22 60 Egan Bernal INEOS Grenadiers 6:22 78 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 6:22 145 Sergio Higuita XDS Astana Team 17:57

Jonas Vingegaard, en el podio como líder de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)

Clasificación General Individual

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 44:36:45 2 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 0:50 3 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 0:56 4 Torstein Træen Bahrain Victorious 1:06 5 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:17 6 Bruno Armirail Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:23 7 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 2:26 8 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 2:30 9 Giulio Ciccone Lidl-Trek 2:33 10 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 2:44 11 Matthew Riccitello Israel-Premier Tech 3:11 12 Egan Bernal INEOS Grenadiers 3:23