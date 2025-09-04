Connect with us

Ruta

Vuelta a España 2025: Juan Ayuso le gana el duelo a Javier Romo en la etapa 12 con Santiago Buitrago 8°

Publicado

Hace 3 horas

el

El español Juan Ayuso ganó la etapa 12 de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Sprint Cycling)
Ruta

Adrián Bustamante nuevamente en el top 10 del GP Jornal de Noticias 2025, su cuarto en la carrera lusa

Publicado

Hace 1 hora

el

4 septiembre, 2025

Por

El boyacense Adrián Bustamante se mantiene 7° en la clasificación general del GP Jornal de Noticias 2025. (Foto © Gi Group Holding - Simoldes - UDO)
Ruta

¡Estuvo cerca! Santiago Umba 2° en el inicio del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia

Publicado

Hace 2 horas

el

4 septiembre, 2025

Por

El boyacense Santiago Umba, en el podio de la primera etapa del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia 2025. (Foto © XDS Astana)
Ruta

Nikiforos Arvanitou se consagra campeón del Tour de Bulgaria con Miguel Ángel Rubiano 27°

Publicado

Hace 5 horas

el

4 septiembre, 2025

Por

El griego Arvanitou Nikiforos, gran campeón del Tour de Bulgaria 2025. (Foto Tour of Bulgaria © Team United Shipping)
