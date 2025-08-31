Vuelta a España 2025: Jonas Vingegaard gana en Valdezcaray la novena etapa con Egan Bernal 15°

En un final picando hacia arriba, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la novena etapa de la Vuelta a España 2025. En la exigente subida final a la Estación de Esquí de Valdezcaray, el corredor danés fue el que tuvo más arrestos y tras un fulminante ataque se quedó con la victoria.

El pedalista escandinavo fue el más fuerte, luego de recorrer 195,5 kilómetros. Segundo entró el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) y tercero se reportó el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), ambos a 24 segundos. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) fue el mejor escarabajo de la jornada tras terminar en la casilla 15° a 1:46 del ganador.

En cuanto a la clasificación general, el noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious) se defendío con gallardía y se mantuvo como líder de la clasificación general, pero con todos sus rivales cada vez más cerca.

En los primeros compases, la conformación de la escapada no fue sencilla, pero después de varios intentos, finalmente la fuga la conformaron el alemán Michel Hessmann (Movistar Team), el polaco Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), el irlandés Archie Ryan (EF Education – EasyPost), el estadounidense Kevin Vermaerke (Team Picnic PostNL) y el belga Liam Slock (Lotto).

A falta de 13 kilómetros para la llegada, todos lo escapados fueron atrapados por el grupo de favoritos. Luego le llegó el turno a los aspirantes a llevarse el título, en donde Jonas Vingegaard mostró sus credenciales de máximo favorito.

La ronda ibérica tendrá su primer día de descanso este lunes, antes de que el pelotón afronte la décima etapa a llevarse a cabo el martes sobre un trazado de 175,3 kilómetros entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 9 | Alfaro – Estación de Esquí de Valdezcaray (195,5 km)