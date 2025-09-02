Ruta
Vuelta a España 2025: Jay Vine suma su segundo triunfo con Harold Tejada en el top 15 y Jonas Vingegaard recupera el liderato
En un final exigente, Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) sumó su segundo triunfo en la Vuelta a España 2025, al llevarse la décima etapa, disputada entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, que contó con 175,3 kilómetros de recorrido montañoso.
El pedalista australiano, que ganó atacando a sus compañeros de fuga, mantuvo su ritmo en la última subida y aguantó bien para llegar a la meta en solitario y celebrar otra victoria, la cuarta de su equipo, 35 segundos por detrás de él, el español Pablo Castrillo (Movistar Team) logró hacerse con el segundo lugar y Javier Romo entró en el tercer lugar, otro corredor de la escuadra telefónica.
El grupo de los favoritos se reportó a 1:05 por detrás de los escapados, en el que el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) se quedó con el embalaje, superando al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), mientras que el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), ingresó en la casilla 11° para apoderarse del maillot rojo que estaba en manos del noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious).
En cuanto a los colombianos, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team), quien hizo parte de la numerosa escapada finalizó en el puesto 13° en el grupo de los ‘Gallos de la General’. Por otro lado, el zipquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) salvó el día, clasificándose en la posición 18° a 1:42 de Vine.
La ronda española continuará este miércoles con la úndecima etapa, una jornada rompe-piernas de 157,4 kilómetros por los alrededores de Bilbao, que incluye siete puertos categorizados.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 10 | Parque de la Naturaleza Sendaviva – El Ferial Larra Belagua (175,3 km)
|1
|Jay Vine
|UAE Team Emirates-XRG
|3:56:24
|2
|Pablo Castrillo
|Movistar Team
|0:35
|3
|Javier Romo
|Movistar Team
|1:04
|4
|Archie Ryan
|EF Education-EasyPost
|1:05
|5
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|1:05
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|1:05
|7
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:05
|8
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|1:05
|9
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|1:05
|10
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|1:05
|11
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|1:05
|12
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|1:05
|13
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:05
|18
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|1:42
|46
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|7:11
|62
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|8:58
|81
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|12:31
|98
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|13:53
|129
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|18:23
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|37:33:52
|2
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|0:26
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:38
|4
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:58
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|2:03
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|2:05
|7
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:12
|8
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:16
|9
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:16
|10
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|2:43
|11
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:55
|21
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|10:07
|25
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|15:00
|43
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|36:54
|73
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|54:25
|76
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|55:34
Miguel Ángel Rubiano termina 5° en la tercera etapa del Tour de Bulgaria 2025
Gran actuación del bogotano Miguel Ángel Rubiano en el Tour de Bulgaria 2025. El corredor capitalino de 40 años, del equipo polaco Bialini Gomola Hygge, terminó 5° en la tercera etapa en línea de 118,5 kilómetros, que se disputó entre las ciudades de Kazanlak y Troyan.
La victoria quedó en manos del griego Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping), quien fue el más rápido en el embalaje por delante del búlgaro Martín Papanov (Team CYTO Trigon) y del italiano Lorenzo Magli (Gallina Ecotek Lucchini).
En la nueva general individual, el griego Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping) recuperó el liderato, que estaba en manos de su compañero de equipo, el serbio Mihajlo Stolic, mientras que el escarabajo Miguel Ángel Rubiano escaló varias posiciones.
La carrera búlgara continuará este miércoles con otra etapa ondulada de 194,5 kilómetros entre la ciudades de Troyan y Sliven, en un final picando ligeramente hacía arriba.
Tour of Bulgaria (2.2)
Resultados Etapa 3 | Kazanlak – Troyan (118,5 km)
|1
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|2:51:22
|2
|Martín Papanov
|Team CYTO Trigon
|m.t.
|3
|Lorenzo Magli
|Gallina Ecotek Lucchini
|m.t.
|4
|Filippo Tagliani
|Monzon-Incolor-Gub
|m.t.
|5
|Miguel Ángel Rubiano
|Bialini Gomola Hygge
|m.t.
|6
|Andrea De Totto
|Gragnano Sporting Club
|m.t.
|7
|Pawel Szostka
|Monogo Lubelskie Perla Polski
|m.t.
|8
|Piergiorgio Cozzani
|Gragnano Sporting Club
|m.t.
|9
|Lachlan McNabb
|Martigues SC-Payden&Rygel
|m.t.
|10
|Michael Belleri
|Gallina Ecotek Lucchini
|m.t.
Olav Kooij gana el primer duelo de sprinters en la edición 21 del Tour de Gran Bretaña
La primera etapa del Tour de Gran Bretaña 2025 quedó en manos de Olav Kooij. La nueva sensación neerlandesa del sprint demostró ser el más rápido, luego de recorrer 161,4 kilómetros entre las localidades de Woodbridge y Southwold.
El corredor de Países Bajos le ganó el embalaje al noruego Tord Gudmestad (Decathlon AG2R La Mondiale Team) y al francés Hugo Hofstetter (Israel-Premier Tech), segundo y tercero en los resultados del día.
La primera fuga de la carrera la animaron el español Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), el británico Joshua Golliker (Selección de Gran Bretaña) y los belgas Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise) y Milan Lanhove (Team Flanders – Baloise), pero al final todos fueron capturados por el pelotón.
En la definición, Olav Kooij logró posicionarse muy bien, para llevarse otra victoria en la temporada, la número 8. Con 23 años, el corredor neerlandés, que este año ganó dos etapas en el Giro de Italia, se convirtió en el primer líder del Tour de Gran Bretaña.
La carrera británica, que no cuenta con participación colombiana, continuará este miércoles con la segunda etapa, de las seis pactadas, una fracción llana de 169,3 kilómetros por los alrededores de Stowmarket, una localidad situada en el condado de Suffolk.
Lloyds Bank Tour of Britain Men (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Woodbridge – Southwold (161,4 km)
|1
|Olav Kooij
|Team Visma | Lease a Bike
|3:29:01
|2
|Tord Gudmestad
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|m.t.
|3
|Hugo Hofstetter
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|4
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|m.t.
|5
|Alberto Dainese
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Sam Watson
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|7
|Tom Crabbe
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
|8
|Alexander Kristoff
|Uno-X Mobility
|m.t.
|9
|Rory Townsend
|Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Jules Hesters
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica
En la celebración de los 90 años de la Vuelta a España recordamos los mejores momentos del ciclismo colombiano en la ya casi centenaria ronda ibérica, escenario de muchas gestas de los escarabajos.
La Vuelta comenzó en 1935, pero sufrió interrupciones debido a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial. La primera versión contó con 50 corredores y salió de Madrid. La etapa inaugural de la historia de La Vuelta partió de la Puerta de Hierro camino de Valladolid. Fue el 29 de abril de aquel año, en una edición que contó con 14 etapas y que finalizó, igualmente, en la capital madrileña, en este caso en la Casa de Campo.
La Revista Mundo Ciclístico se quiso sumar a esta conmemoración y celebramos este aniversario, aunque se trate de la 80ª edición, recordando grandes momentos de nuestros escarabajos en la ronda española.
(1985) *Antonio “Tomate” Agudelo gana la primera etapa para Colombia
(1985) *Francisco ‘Pacho’ Rodríguez tercero en el podio
(1985) *Café de Colombia-Pilas Varta el primer equipo colombiano
(1987) *Cuatro victorias de etapa con Lucho Herrera, Carlos Emiro Gutiérrez, Omar Hernández y Francisco ‘Pacho’ Rodríguez
(1987) *El Ryalcao Postobón, el mejor equipo en esa edición
(1987) *Lucho Herrera, en el podio como gran campeón
(1988) *Tres equipos colombianos: Pony Malta-Avianca, Manzana Postobón y Café de Colombia
(1989) *Fabio Parra subcampeón y Óscar de J. Vargas tercero en el podio
(2001) *Santiago Botero, ganador de dos etapas
(2015) *Esteban Chaves gana dos etapas en la misma edición
(2016) *Darwin Atapuma líder por cuatro días y Nairo Quintana por 12 días
(2016) *Nairo Quintana campeón y Esteban Chaves tercero en el podio
(2017) *La última participación de un equipo colombiano, la del Manzana Postobón
(2017) *Miguel Ángel López consigue dos victorias de etapa
(2018) *Miguel Ángel López tercero en el podio
(2022) * Juan Sebastián Molano gana al sprint la jornada final en Madrid