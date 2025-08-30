Vuelta a España 2025: Jasper Philipsen triunfa al sprint en la octava etapa y Torstein Træen sigue líder

En un final a pura velocidad, Jasper Philipsen se adjudicó la octava etapa de la Vuelta a España 2025. El velocista del Alpecin – Deceuninck, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, fue el más rápido al sprint en Zaragoza, tras recorrer 163,5 kilómetros. El noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious) no tuvo contratiempos y se mantuvo como líder de la clasificación general.

En la jornada ideal para los hombres rápidos, el belga superó en la definición al italiano Elia Viviani (Lotto) y al británico Ethan Vernon (Israel-Premier Tech), quienes terminaron segundo y tercero en la etapa de transición. La mayoría de los colombianos llegaron en el lote, siendo Egan Bernal (Ineos Grenadiers) el mejor de los nuestros en la casilla 48° con el mismo tiempo del ganador.

La fuga del día se armó en los primero compases y fue animada por tres españoles: Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Sergio Samitier (Cofidis) y José Luis Faura (Burgos Burpellet BH), quienes alcanzaron una ventaja máxima que rondó los cuatro minutos.

Los protagonistas de la fuga del día en la octava etapa de la Vuelta a España 205. (Foto La Vuelta © Cxcling Creative Agency)

El trío de punta se mantuvo largo tiempo en cabeza de carrera, pero el ritmo impuesto por Lidl Trek en la fase final, permitió que el pelotón se acercará cada vez más a los tres líderes y a 17 kilómetros de la llegada los escapados fueron atrapados.

Este domingo se disputará la novena etapa de la ronda ibérica, otra batalla montañosa, que tendrá 195,5 kilómetros entre Alfaro y la Estación de Esquí de Valdezcaray, con un trayecto que incluye dos subidas categorizadas y un final en alto (13.3 km à 5.2%).

Jasper Philipsen, ganador de la octava etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto Unipublic © Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 8 | Monzón Templario – Zaragoza (163,5 km)

1 Jasper Philipsen Alpecin-Deceuninck 3:43:48 2 Elia Viviani Lotto m.t. 3 Ethan Vernon Israel-Premier Tech m.t. 4 Arne Marit Intermarché-Wanty m.t. 5 Anders Foldager Team Jayco-AlUla m.t. 6 Bryan Coquard Cofidis m.t. 7 Madis Mihkels EF Education-EasyPost m.t. 8 Thibaud Gruel Groupama-FDJ + 00 9 Fabio Christen Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 10 Ben Turner INEOS Grenadiers m.t.

48 Egan Bernal INEOS Grenadiers m.t. 75 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious m.t. 88 Esteban Chaves EF Education – EasyPost m.t. 101 Harold Tejada XDS Astana Team m.t. 110 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 0:20 118 Sergio Higuita XDS Astana Team 0:20



El noruego Torstein Træen sigue líder de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Sprint Cycling Agency)

Clasificación General Individual

1 Torstein Træen Bahrain – Victorious 29:01:50 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 2:33 3 João Almeida UAE Team Emirates – XRG 2:41 4 Giulio Ciccone Lidl – Trek 2:42 5 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 2:47 6 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 2:49 7 Jai Hindley Red Bull – BORA – hansgrohe 2:53 8 Giulio Pellizzari Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 9 Egan Bernal INEOS Grenadiers 2:55 10 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:58