Vuelta a España 2025: Filippo Ganna confirma su rol de favorito y gana la crono en Valladolid

Confirmando su rol de favorito, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) se impuso ajustadamente en la etapa 18 de la Vuelta a España 2025, una contrarreloj individual totalmente llana de 12 kilómetros, que se disputó por los alrededores de Valladolid.

El italiano firmó el triunfo con un tiempo de 13:00” a una velocidad media de 56,24 km / h. A Ganna lo escoltaron dos hombres del UAE Team Emirates – XRG: el australiano Jay Vine con el mimso tiempo y el portugués João Almeida a 8” segundos.

En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team), cerrando el top 20 de la jornada al cronómetro, a 27 segundos del ganador.



El líder Jonas Vingegaard en acción, en la crono de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic / Cxcling Creative Agency)

En lo referente a la clasificación general, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) mantuvo el liderato de la carrera. El escandinavo ahora aventaja a João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) por 40 segundos. El podio parcial lo completa el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2:39, mientras que Harold Tejada (XDS Astana Team) se ubica en la casilla 12°.

La ronda ibérica vivirá su etapa 19 este viernes, con un recorrido de 161,9 kilómetros entre las localidades de Rueda y Guijuelo, que no contará con puertos categorizados, pero sí con algunos repechos.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 18 (CRI) | Valladolid – Valladolid (12,2 km)

1 Filippo Ganna INEOS Grenadiers 13:00 2 Jay Vine UAE Team Emirates – XRG m.t. 3 João Almeida UAE Team Emirates – XRG 0:08 4 Bruno Armirail Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:09 5 Ivo Oliveira UAE Team Emirates – XRG 0:10 6 Stefan Küng Groupama – FDJ 0:11 7 Kelland O’Brien Team Jayco AlUla 0:14 8 Alec Segaert Lotto 0:15 9 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 0:18 10 Daan Hoole Lidl – Trek 0:19

20 Harold Tejada XDS Astana Team 0:27 35 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 0:44 96 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 1:25 143 Egan Bernal INEOS Grenadiers 2:03 152 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 2:24



Jonas Vingegaard, en el podio como líder de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)

Clasificación General Individual

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 65:07:13 2 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 0:40 3 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 2:39 4 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 3:18 5 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 4:19 6 Matthew Riccitello Israel-Premier Tech 5:17 7 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 5:20 8 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 7:26 9 Torstein Træen Bahrain Victorious 7:42 10 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 10:19 11 Junior Lecerf Soudal Quick-Step 12:24 12 Harold Tejada XDS Astana Team 15:45