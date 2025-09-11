Ruta
Vuelta a España 2025: Filippo Ganna confirma su rol de favorito y gana la crono en Valladolid
Confirmando su rol de favorito, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) se impuso ajustadamente en la etapa 18 de la Vuelta a España 2025, una contrarreloj individual totalmente llana de 12 kilómetros, que se disputó por los alrededores de Valladolid.
El italiano firmó el triunfo con un tiempo de 13:00” a una velocidad media de 56,24 km / h. A Ganna lo escoltaron dos hombres del UAE Team Emirates – XRG: el australiano Jay Vine con el mimso tiempo y el portugués João Almeida a 8” segundos.
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team), cerrando el top 20 de la jornada al cronómetro, a 27 segundos del ganador.
En lo referente a la clasificación general, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) mantuvo el liderato de la carrera. El escandinavo ahora aventaja a João Almeida (UAE Team Emirates-XRG) por 40 segundos. El podio parcial lo completa el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 2:39, mientras que Harold Tejada (XDS Astana Team) se ubica en la casilla 12°.
La ronda ibérica vivirá su etapa 19 este viernes, con un recorrido de 161,9 kilómetros entre las localidades de Rueda y Guijuelo, que no contará con puertos categorizados, pero sí con algunos repechos.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 18 (CRI) | Valladolid – Valladolid (12,2 km)
|1
|Filippo Ganna
|INEOS Grenadiers
|13:00
|2
|Jay Vine
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates – XRG
|0:08
|4
|Bruno Armirail
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:09
|5
|Ivo Oliveira
|UAE Team Emirates – XRG
|0:10
|6
|Stefan Küng
|Groupama – FDJ
|0:11
|7
|Kelland O’Brien
|Team Jayco AlUla
|0:14
|8
|Alec Segaert
|Lotto
|0:15
|9
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:18
|10
|Daan Hoole
|Lidl – Trek
|0:19
|20
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:27
|35
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:44
|96
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:25
|143
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:03
|152
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|2:24
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|65:07:13
|2
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:40
|3
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|2:39
|4
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:18
|5
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:19
|6
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|5:17
|7
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|5:20
|8
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|7:26
|9
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|7:42
|10
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|10:19
|11
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|12:24
|12
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|15:45
|15
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|34:19
|16
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|34:47
|54
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|2:04:32
|65
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|2:22:32
Alejandro Osorio triunfa en la segunda etapa de la Vuelta a Boyacá y Juan Diego Alba sigue líder
En un final lleno de emociones, Alejandro Osorio (Orgullo Paisa) salió victorioso en la segunta etapa de la Vuelta a Boyacá 2025, que se recorrió 180 kilómetros de distancia, partiendo de Tinjacá y arribando al municipio de Tasco.
El corredor carmelitano de 27 años, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, llegó en solitario a la meta 8 segundos por delante de un grupo de perseguidores comandado por Edgar Pinzón (GW Erco Shimano) y Óscar Fernández (Team Medellín-EPM), quienes entraron segundo y tercero, respectivamente.
El gran protagonista de la jornada fue el antioqueño Julián Cardona (Team Medellín-EPM), quien fue cabeza de carrera en la fase inicial, alcanzando una ventaja que rondó los dos minutos de ventaja sobre el pelotón principal camino a Tunja, sin embargo, en la parte final fue neutalizado por el pelotón.
Con los resultados de la segunda jornada, la clasificación general individual no sufrió cambios en los primeros puestos, por lo consguiente Juan Diego Alba (NU Colombia) mantuvo el lideraro de la carrera, escoltado por su compañero de equipo Javier Jamaica.
En la rama femenina, Carolina Córdoba (Team Boyacá es para Vivirla) fue la ganadora, mientras que entre los juveniles, el vencedor fue Joel Alejandro Sandoval (Team Capital Bike).
La cuadragésima sexta edición del giro boyacense continuará este viernes con la tercera etapa, una contrarreloj individual entre Socotá y el Alto de Socha con una distancia de 12 kilómetros. El sucesor de Adrián Bustamante, campeón del año pasado, lo conoceremos el domingo en Sogamoso.
Vuelta a Boyaca 2025
Resultados Etapa 2 | Tinjacá – Tasco (180 km)
|1
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|4:18:28″
|2
|Edgar Pinzón
|GW Erco Shimano
|0:08
|3
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|0:08
|4
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:08
|5
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|0:08
Clasificación General Individual
|1
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|6:41:17″
|2
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:06
|3
|Yonatan Castro
|Team Medellín-EPM
|0:22
|4
|Óscar Fernández
|Team Medellín-EPM
|0:26
|5
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:30
Vuelta a Venezuela 2025: los tres favoritos a ganar la crucial contrarreloj individual en Araure
La edición 61 de la Vuelta a Venezuela tendrá un día clave por la lucha del título este viernes 12 de septiembre, una contrarreloj individual de 8,5 kilómetros, que se disputará en la ciudad de Araure, en la región centro occidental del vecino país.
Será un día muy importante para los ‘Gallos’ de la clasificación general que pelean la ronda venezolana. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta a los grandes favoritos para llevarse la victoria en la crucial jornada al cronómetro.
LOS TRES FAVORITOS PARA GANAR LA CONTRARRELOJ
Edwin Torres (Lotería del Táchira)
Luis Guillermo Mora (Gobernación de Trujillo)
Freddy Ávila (GW Erco Shimano)
Orden de Salida
Edición 80 de la Vuelta a España: así quedaron los cinco escarabajos en la clasificación general tras la contrarreloj
La Vuelta a España 2025, en la que siguen en competencia de 5 escarabajos, vivió su etapa 18, una contrarreloj individual totalmente llana de 12 kilómetros disputada en Valladolid, que fue ganada por el italiano Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).
Transcurridas 18 jornadas de la ronda ibérica, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorius) se mantuvieron en el top 15 de la general, que sigue liderada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, a tres jornadas del final.
Vuelta a España 2025 – Clasificación General de los Colombianos
|12
|12
|–
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|15:45
|15
|16
|▲1
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|34:19
|16
|15
|▼1
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|34:47
|54
|54
|–
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|2:04:32
|65
|64
|▼1
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|2:22:32