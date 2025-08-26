Vuelta a España 2025: Egan Bernal se muestra optimista y con opciones de título

Transcurridas tres etapas, el jefe de filas del Ineos Grenadiers, Egan Bernal, se muestra muy optimista y con opciones de título en la edición 80 de la Vuelta a España, “hay que luchar para ganar”, aseguró el colombiano, en declaraciones recogidas por varios medios internacionales.

“El objetivo principal es disfrutar de la carrera. En el Giro me fue bastante bien, pero los recuerdos de la última Vuelta no son buenos porque sufrí mucho. Ahora la verdad es que me gustaría ganarla”, dijo Bernal.

El formidable rutero zipaquireño sigue demostrando con sus actuaciones por qué sigue siendo un hombre importante en las grandes vueltas. En las dos primeras etapas con finales picando hacia arriba llegó bien ubicado, situándose entre los diez mejores y aunque el danés Jonas Vingegaard ya es líder ve posibilidades de ganar la ronda española.

“Jonas Vingegaard es un gran corredor. Vengo de hacer un buen Giro, pero ahora hay que apuntar alto en esta Vuelta. Sería triste pensar en ser segundo, hay que intentar pensar en ganar y luchar para salir ganador”, concluyó el escarabajo, ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021.