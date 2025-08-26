Ruta
Vuelta a España 2025: Egan Bernal se muestra optimista y con opciones de título
Transcurridas tres etapas, el jefe de filas del Ineos Grenadiers, Egan Bernal, se muestra muy optimista y con opciones de título en la edición 80 de la Vuelta a España, “hay que luchar para ganar”, aseguró el colombiano, en declaraciones recogidas por varios medios internacionales.
“El objetivo principal es disfrutar de la carrera. En el Giro me fue bastante bien, pero los recuerdos de la última Vuelta no son buenos porque sufrí mucho. Ahora la verdad es que me gustaría ganarla”, dijo Bernal.
El formidable rutero zipaquireño sigue demostrando con sus actuaciones por qué sigue siendo un hombre importante en las grandes vueltas. En las dos primeras etapas con finales picando hacia arriba llegó bien ubicado, situándose entre los diez mejores y aunque el danés Jonas Vingegaard ya es líder ve posibilidades de ganar la ronda española.
“Jonas Vingegaard es un gran corredor. Vengo de hacer un buen Giro, pero ahora hay que apuntar alto en esta Vuelta. Sería triste pensar en ser segundo, hay que intentar pensar en ganar y luchar para salir ganador”, concluyó el escarabajo, ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021.
Ruta
90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica
En la celebración de los 90 años de la Vuelta a España recordamos los mejores momentos del ciclismo colombiano en la ya casi centenaria ronda ibérica, escenario de muchas gestas de los escarabajos.
La Vuelta comenzó en 1935, pero sufrió interrupciones debido a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial. La primera versión contó con 50 corredores y salió de Madrid. La etapa inaugural de la historia de La Vuelta partió de la Puerta de Hierro camino de Valladolid. Fue el 29 de abril de aquel año, en una edición que contó con 14 etapas y que finalizó, igualmente, en la capital madrileña, en este caso en la Casa de Campo.
La Revista Mundo Ciclístico se quiso sumar a esta conmemoración y celebramos este aniversario, aunque se trate de la 80ª edición, recordando grandes momentos de nuestros escarabajos en la ronda española.
(1985) *Antonio “Tomate” Agudelo gana la primera etapa para Colombia
(1985) *Francisco ‘Pacho’ Rodríguez tercero en el podio
(1985) *Café de Colombia-Pilas Varta el primer equipo colombiano
(1987) *Cuatro victorias de etapa con Lucho Herrera, Carlos Emiro Gutiérrez, Omar Hernández y Francisco ‘Pacho’ Rodríguez
(1987) *El Ryalcao Postobón, el mejor equipo en esa edición
(1987) *Lucho Herrera, en el podio como gran campeón
(1988) *Tres equipos colombianos: Pony Malta-Avianca, Manzana Postobón y Café de Colombia
(1989) *Fabio Parra subcampeón y Óscar de J. Vargas tercero en el podio
(2001) *Santiago Botero, ganador de dos etapas
(2015) *Esteban Chaves gana dos etapas en la misma edición
(2016) *Darwin Atapuma líder por cuatro días y Nairo Quintana por 12 días
(2016) *Nairo Quintana campeón y Esteban Chaves tercero en el podio
(2017) *La última participación de un equipo colombiano, la del Manzana Postobón
(2017) *Miguel Ángel López consigue dos victorias de etapa
(2018) *Miguel Ángel López tercero en el podio
(2022) * Juan Sebastián Molano gana al sprint la jornada final en Madrid
Ruta
Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia de la Vuelta a España
La primera edición de la ronda ibérica se remonta a 1935 y el primer ciclista colombiano en correrla fue Giovanni Jiménez Ocampo en 1974, mientras que la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Por otro lado, el primer escarabajo que consiguió la primera victoria de etapa fue Antonio ‘Tomate’ Agudelo en 1985. Desde entonces, y hasta la última edición, 23 ciclistas han logrado un total de 38 victorias de etapa.
Los pedalistas nacionales que acumulan más participaciones en la Vuelta son Néstor Mora (Q.E.P.D) con 9, le siguen los antioqueños Carlos Mario Jaramillo y Rigoberto Urán con 8 incursiones cada uno.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta los ocho ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Vuelta a España, la tercera grande de la temporada, que este año cumple su edición número 80, y a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones memorables.
*9 Participaciones – Néstor Mora (1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994)
*8 Participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*8 Participaciones – Rigoberto Urán (2010, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2022, 2024)
*7 Participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*7 Participaciones – Víctor Hugo Peña (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005)
*7 Participaciones – Sergio Luis Henao (2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021)
*7 Participaciones – Nairo Quintana (2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2024)
*7 Participaciones – Esteban Chaves (2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022)
Ruta
Edición 80 de la Vuelta a España: así quedaron los escarabajos en la clasificación general, luego de tres etapas
La Vuelta a España 2025, que cuenta con la participación de 7 escarabajos, vivió su tercera etapa, una jornada de 134,6 kilómetros disputada en tierras italianas, que fue ganada por el francés David Gaudu.
Transcurrida la tercera jornada de la ronda ibérica, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorius) se mantuvieron en el top 10 de la general, que sigue liderada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, luego de tres días de competencia.
Vuelta a España 2025 – Clasificación General de los Colombianos
|4
|4
|–
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:14
|7
|7
|–
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:16
|22
|25
|▲3
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|,,
|54
|68
|▲14
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|1:24
|70
|81
|▲11
|Brandon
|INEOS Grenadiers
|2:31
|130
|49
|▼81
|Chaves Esteban
|EF Education – EasyPost
|11:39
|132
|61
|▼71
|Martinez Juan Guillermo
|Team Picnic PostNL
|12:00