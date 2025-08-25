Vuelta a España 2025: David Gaudu gana la tercera etapa en Ceres con Santiago Buitrago 7° y Egan Bernal 8°

En un final picando ligeramente hacía arriba, David Gaudu ganó la tercera etapa de la Vuelta a España 2025. En la subida final a Ceres (2.5 km à 3.2%), el francés del Groupama-FDJ fue el más fuerte en una llegada ascendente sorprendiendo a los favoritos.

El corredor galo se impuso en la jornada de 134,6 kilómetros, disputada este lunes por tierras italianas. Segundo entró el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) y tercero el líder, el escandinavo Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

De nuevo los escarabajos no desentonaron y estuvieron en la pelea con Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 7° y Egan Bernal (Ineos Grenadiers) 8°, ambos sin perder tiempo con los favoritos. Los otros dos escarabajos que salvaron el día fueron Harold Tejada (XDS Astana Team) 20° y Sergio Higuita (XDS Astana Team) 68°, también con el mismo tiempo del ganador.



Santiago Buitrago, el mejor colombiano en la tercera etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Sprint Cycling Agency)

Ya un poco más rezagados llegaron Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) 82° a 52 segundos, mientras que Esteban Chaves (EF Education – EasyPost) finalizó 154° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 163°, los dos a más 10 minutos.

La fuga del día estuvo animada por el estadounidense Sean Quinn (EF Education – EasyPost), el austriaco Patrick Gamper (Team Jayco AlUla), el belga Luca Van Boven (Intermarché – Wanty), el italiano Alessandro Verre (Arkéa – B&B Hotels), quienes en la fase final fueron neutralizados por el pelotón.

La ronda ibérica continuará este martes con la tercera jornada, una etapa rompe-piernas de 206,7 kilómetros entre Susa y Voiron, en territorio francés con un final en terreno llano.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 3 | San Maurizio Canavese – Ceres (134,6 km)

1 David Gaudu Groupama-FDJ 2:59:24 2 Mads Pedersen Lidl-Trek m.t. 3 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike m.t. 4 Giulio Ciccone Lidl-Trek m.t. 5 Jordan Labrosse Decathlon AG2R La Mondiale Team m.t. 6 Orluis Aular Movistar Team m.t. 7 Santiago Buitrago Bahrain Victorious m.t. 8 Egan Bernal INEOS Grenadiers m.t. 9 Bjoern Koerdt Team Picnic PostNL m.t. 10 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe m.t.

20 Harold Tejada XDS Astana Team m.t. 68 Sergio Higuita XDS Astana Team m.t. 82 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 0:41 154 Esteban Chaves EF Education – EasyPost 10:36 163 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL ,,





Jonas Vingegaard sigue líder de la Vuelta a España 2025. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)

Clasificación General Individual

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 10:55:36 2 David Gaudu Groupama-FDJ m.t. 3 Giulio Ciccone Lidl-Trek 0:08 4 Egan Bernal INEOS Grenadiers 0:14 5 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 0:16 6 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 0:16 7 Santiago Buitrago Bahrain Victorious 0:16 8 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 0:16 9 Juan Ayuso UAE Team Emirates-XRG 0:16 10 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step 0:16