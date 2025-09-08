Ruta
Vuelta a España 2025: con tres colombianos en el top 20 de la general arranca la tercera semana
La tercera semana de la Vuelta a España 2025 arranca este martes con una clasificación general apretada, dominada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), quien viste la preciada camiseta roja. El corredor escandinavo cuenta con 48 segundos de ventaja sobre su máximo rival, el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG).
Transcurridas las primeras dos semanas, las diferencias entre los aspirantes al podio aún son cortas, ya que hay 4 corredores a menos dos minutos cuando quedan seis etapas, tres de ellas con final en alto.
En lo referente a los colombianos, tres se mantienen en el top 20 con el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) como el mejor de los nuestros en la casilla 12°, peleando por entrar al top 10, mientras que el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se clasifica 14° y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en el puesto 19°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de la Vuelta 2025, la tercera grande de la temporada, luego de dos semanas de competencia.
Clasificación General Individual Vuelta a España 2025
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|57:35:33
|2
|João Almeida
|UAE Team Emirates – XRG
|0:48
|3
|Thomas Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|2:38
|4
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:10
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|3:30
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:21
|7
|Matthew Riccitello
|Israel – Premier Tech
|4:53
|8
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|5:46
|9
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|5:49
|10
|Torstein Træen
|Bahrain – Victorious
|6:33
|11
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|8:52
|12
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:48
|13
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|12:21
|14
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|15:42
|15
|Bruno Armirail
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|16:18
|16
|Abel Balderstone
|Caja Rural – Seguros RGA
|19:26
|17
|Jaume Guardeño
|Caja Rural – Seguros RGA
|22:15
|18
|Louis Meintjes
|Intermarché – Wanty
|26:36
|19
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|28:52
|20
|Marc Soler
|UAE Team Emirates – XRG
|33:50
El equipo francés Decathlon sacude el mercado de fichajes con la incorporación de Olav Kooij y otros cuatro pedalistas
La escuadra francesa del Decathlon AG2R La Mondiale Team, que cambiará de denominación el próximo año para llamarse Decathlon CMA CGM, sacudió el mercado de fichajes con el anuncio de cinco refuerzos de diferentes nacionalidades: un danés, un belga y tres neerlandeses.
Entre las nuevas contrataciones sobresale, uno de los mejores velocistas del pelotón actual, Olav Kooij, que llega al equipo galo para las próximas tres temporadas, sin duda un refuerzo de peso, ya que con solo 23 años suma 46 victorias como profesional, todas ellas logradas con el Visma | Lease a Bike.
“Tengo muchas ganas de unirme a Decathlon CMA CGM en 2026 y empezar un nuevo capítulo en mi carrera. Estoy deseando empezar a trabajar con el equipo para alcanzar nuevos objetivos y retos. Compartimos la gran ambición de competir al máximo nivel, y espero que esto nos permita alcanzar muchas más victorias en los próximos años”, dijo Kooij, en declaraciones recogidas por su nuevo equipo.
Además del sprinter neerlandés, el Decathlon también anunció las incorporaciones de Cees Bol (XDS Astana Team), Robbe Ghys (Alpecin – Deceuninck), Daan Hoole (Lidl – Trek) y Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL).
Es importante resaltar que el equipo francés que ya suma seis refuerzos para 2026, ya que además de las nuevas caras anunciadas hoy se suma la promoción desde su equipo de desarrollo del joven Antoine L’Hote y la contratación del belga Tiesj Benoot.
Los escarabajos dominaron la Vuelta a Honduras 2025 con Yesid Pira campeón y Nicolás Paredes 2°
Los colombianos revalidaron el título en la Vuelta a Honduras, luego de cinco intensos días de competencia, con Yesid Pira (Team Hino-One-La Red-Suzuki) de campeón, sucediendo en el palmarés a su compatriota Nicolás Paredes, ganador del año pasado.
Pira, que ganó una etapa en la carrera centroamericana, se convirtió en el segundo colombiano en ganar la ronda hondureña, sumando su primer título internacional y su segundo podio del año tras salir subcampeón de la Vuelta a Independencia en Republica Dominicana.
Los puestos de honor de la edición 2025, los completaron Nicolás Paredes, campeón del año pasado y el costarricense Joseph Ramírez (Esparza Training), quienes se subieron al 2° y 3° puesto del podio, respectivamente.
Con relación a la última etapa, disputada en San Pedro Sula, esta quedó en manos del hondureño Luis López (LL Coaching Bikemart), que le ganó el duelo al tico Joseph Ramírez (Esparza Training). Tercero se reportó Nicolás Paredes (Team Hino-One-La Red-Suzuki), el mejor colombiano del día.
90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica
En la celebración de los 90 años de la Vuelta a España recordamos los mejores momentos del ciclismo colombiano en la ya casi centenaria ronda ibérica, escenario de muchas gestas de los escarabajos.
La Vuelta comenzó en 1935, pero sufrió interrupciones debido a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial. La primera versión contó con 50 corredores y salió de Madrid. La etapa inaugural de la historia de La Vuelta partió de la Puerta de Hierro camino de Valladolid. Fue el 29 de abril de aquel año, en una edición que contó con 14 etapas y que finalizó, igualmente, en la capital madrileña, en este caso en la Casa de Campo.
La Revista Mundo Ciclístico se quiso sumar a esta conmemoración y celebramos este aniversario, aunque se trate de la 80ª edición, recordando grandes momentos de nuestros escarabajos en la ronda española.
(1985) *Antonio “Tomate” Agudelo gana la primera etapa para Colombia
(1985) *Francisco ‘Pacho’ Rodríguez tercero en el podio
(1985) *Café de Colombia-Pilas Varta el primer equipo colombiano
(1987) *Cuatro victorias de etapa con Lucho Herrera, Carlos Emiro Gutiérrez, Omar Hernández y Francisco ‘Pacho’ Rodríguez
(1987) *El Ryalcao Postobón, el mejor equipo en esa edición
(1987) *Lucho Herrera, en el podio como gran campeón
(1988) *Tres equipos colombianos: Pony Malta-Avianca, Manzana Postobón y Café de Colombia
(1989) *Fabio Parra subcampeón y Óscar de J. Vargas tercero en el podio
(2001) *Santiago Botero, ganador de dos etapas
(2015) *Esteban Chaves gana dos etapas en la misma edición
(2016) *Darwin Atapuma líder por cuatro días y Nairo Quintana por 12 días
(2016) *Nairo Quintana campeón y Esteban Chaves tercero en el podio
(2017) *La última participación de un equipo colombiano, la del Manzana Postobón
(2017) *Miguel Ángel López consigue dos victorias de etapa
(2018) *Miguel Ángel López tercero en el podio
(2022) * Juan Sebastián Molano gana al sprint la jornada final en Madrid