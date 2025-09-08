Connect with us

Vuelta a España 2025: con tres colombianos en el top 20 de la general arranca la tercera semana

Hace 2 horas

El huilense Harold Tejada, el mejor colombiano en la Vuelta a España 2025. (Foto © Sprint Cycling)
El equipo francés Decathlon sacude el mercado de fichajes con la incorporación de Olav Kooij y otros cuatro pedalistas

Hace 3 horas

8 septiembre, 2025

El sprinter neerlandés, Olav Kooij, fichaje de lujo para el Decathlon. (Foto © Decathlon AG2R La Mondiale Team)
Los escarabajos dominaron la Vuelta a Honduras 2025 con Yesid Pira campeón y Nicolás Paredes 2°

Hace 4 horas

8 septiembre, 2025

Nicolás Paredes, Yesid Pira y Joseph Ramírez, en el podio de la Vuelta a Honduras 2025. (Foto © HINO Cycling Team)
90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica

Hace 6 horas

8 septiembre, 2025

Lucho Herrera con el trofeo de Campeón de la Vuelta España 1987 y a su lado derecho el Manzana Postobón Ryalcao hacía lo propio por equipos
Lucho Herrera y el Ryalcao Postobón lograron en la Vuelta a España de 1987 una de las más grandes victorias del deporte colombiano en toda su historia. (Foto Alberto Urrego © RMC)
