Vuelta a España 2025: con tres colombianos en el top 20 de la general arranca la tercera semana

La tercera semana de la Vuelta a España 2025 arranca este martes con una clasificación general apretada, dominada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), quien viste la preciada camiseta roja. El corredor escandinavo cuenta con 48 segundos de ventaja sobre su máximo rival, el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG).

Transcurridas las primeras dos semanas, las diferencias entre los aspirantes al podio aún son cortas, ya que hay 4 corredores a menos dos minutos cuando quedan seis etapas, tres de ellas con final en alto.

En lo referente a los colombianos, tres se mantienen en el top 20 con el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) como el mejor de los nuestros en la casilla 12°, peleando por entrar al top 10, mientras que el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se clasifica 14° y el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en el puesto 19°.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de la Vuelta 2025, la tercera grande de la temporada, luego de dos semanas de competencia.

Clasificación General Individual Vuelta a España 2025