Ruta
Vuelta a España 2025: así se sitúan los colombianos en la general tras la primera jornada de la segunda semana
La Vuelta a España 2025, que cuenta con la participación de 7 escarabajos, vivió su décima etapa, la primera de la segunda semana, que contó de 175,3 kilómetros y se disputó entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua.
Transcurrida la jornada diez de la ronda ibérica, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se mantuvo como el mejor colombiano en en la casilla 11° de la general, que de nuevo es liderada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).
A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, luego de diez días de competencia.
Vuelta a España 2025 – Clasificación General de los Colombianos
|11
|11
|–
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:55
|21
|25
|▲4
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|10:07
|25
|21
|▼4
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|15:00
|43
|48
|▲5
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|36:54
|73
|59
|▼14
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|54:25
|76
|72
|▼4
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|55:34
|93
|99
|▲6
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|1:05:52
Ruta
Miguel Ángel Rubiano termina 5° en la tercera etapa del Tour de Bulgaria 2025
Gran actuación del bogotano Miguel Ángel Rubiano en el Tour de Bulgaria 2025. El corredor capitalino de 40 años, del equipo polaco Bialini Gomola Hygge, terminó 5° en la tercera etapa en línea de 118,5 kilómetros, que se disputó entre las ciudades de Kazanlak y Troyan.
La victoria quedó en manos del griego Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping), quien fue el más rápido en el embalaje por delante del búlgaro Martín Papanov (Team CYTO Trigon) y del italiano Lorenzo Magli (Gallina Ecotek Lucchini).
En la nueva general individual, el griego Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping) recuperó el liderato, que estaba en manos de su compañero de equipo, el serbio Mihajlo Stolic, mientras que el escarabajo Miguel Ángel Rubiano escaló varias posiciones y se situó en la casilla 24° a 38 segundos del nuevo líder.
La carrera búlgara continuará este miércoles con otra etapa ondulada de 194,5 kilómetros entre la ciudades de Troyan y Sliven, en un final picando ligeramente hacía arriba.
Tour of Bulgaria (2.2)
Resultados Etapa 3 | Kazanlak – Troyan (118,5 km)
|1
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|2:51:22
|2
|Martín Papanov
|Team CYTO Trigon
|m.t.
|3
|Lorenzo Magli
|Gallina Ecotek Lucchini
|m.t.
|4
|Filippo Tagliani
|Monzon-Incolor-Gub
|m.t.
|5
|Miguel Ángel Rubiano
|Bialini Gomola Hygge
|m.t.
|6
|Andrea De Totto
|Gragnano Sporting Club
|m.t.
|7
|Pawel Szostka
|Monogo Lubelskie Perla Polski
|m.t.
|8
|Piergiorgio Cozzani
|Gragnano Sporting Club
|m.t.
|9
|Lachlan McNabb
|Martigues SC-Payden&Rygel
|m.t.
|10
|Michael Belleri
|Gallina Ecotek Lucchini
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|8:33:39
|2
|Dominik Röber
|Benotti Berthold
|0:19
|3
|Julián Borresch
|REMBE | rad-net
|,,
|4
|Lorenzo Magli
|Gallina Ecotek Lucchini
|0:23
|5
|Martín Papanov
|Team CYTO TRIGON
|,,
|6
|Andrea De Totto
|Gragnano Sporting Club
|0:26
|7
|Patrick Reißig
|Benotti Berthold
|,,
|8
|Tommaso Rigatti
|Gragnano Sporting Club
|0:28
|9
|Gergő Grósz
|Epronex – Hungary Cycling Team
|0:29
|10
|Igor Grósz
|Monogo Lubelskie Perła Polski
|0:30
|24
|Miguel Ángel Rubiano
|Bialini Gomola Hygge
|0:38
Ruta
¡Imparable! Nicolás Tivani consigue su tercera victoria y lidera el Gran Premio JN; Adrián Bustamante 4° y Jesús David Peña 11°
¡Cero y van tres! El ciclista argentino Nicolás Tivani, del equipo Aviludo-Louletano, es el nuevo líder del Gran Premio Jornal de Noticias 2025, tras destronar al portugués Diogo Narciso, luego de conseguir su tercera victoria en cuatro etapas, terminando nuevamente como el más rápido del pelotón en Paredes, tras un recorrido de 126,6 kilómetros.
El corredor gaucho, ciclista dominante en la segunda carrera más importante del calendario luso, superó al español Ailetz Lasa (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) y al portugués Pedro Silva (Anicolor-Tien21), en un sprint en el que, una vez más, no encontró rivales a su altura. Narciso, vestido de amarillo, tuvo dificultades en la subida al Viso, la más difícil de la carrera, y no terminó en el grupo puntero.
En cuanto a los colombianos, el boyacense Adrián Bustamante (Gi Group Holding – Simoldes – UDO) ingresó en el 4° puesto, mientras que el zipaquireño Jesús David Peña (AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense) se reportó en la casilla 11°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
En lo referente a la general, Tivani se puso en cabeza con 30 segundos de ventaja sobre Tiago Leal (Radio Popular – Paredes – Boavista) y 33 segundos sobre Pedro Silva (Anicolor – Tien21). Estas diferencias ya convierten a Tivani en el gran favorito para ganar esta competencia.
La carrera portuguesa, en la que siguen en competencia 6 escarabajos, continuará este miércoles con la quinta etapa, de las nueve pactadas, una jornada llana entre Oporto y Arada con un recorrido de 135 kilómetros.
GP Jornal de Noticias 2025 (Portugal)
Resultados Etapa 4 | Paredes -> Paredes (126,6 km)
|1
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano
|3:11:06
|2
|Ailetz Lasa
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|m.t.
|3
|Pedro Silva
|Anicolor – Tien21
|m.t.
|4
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|m.t.
|5
|Fabio Costa
|Anicolor – Tien21
|m.t.
|6
|Daniel Dias
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|m.t.
|7
|Gonçalo Leaça
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|m.t.
|8
|Raúl Rota
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|m.t.
|9
|Tiago Leal
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|m.t.
|10
|Paulo Silva
|Porminho Team U23
|m.t.
|11
|Jesús David Peña
|AP Hotels & Resorts – Tavira – SC Farense
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano
|13:26:27
|2
|Tiago Leal
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|0:30
|3
|Pedro Silva
|Anicolor – Tien21
|0:33
|4
|Paulo Silva
|Porminho Team U23
|0:34
|5
|Raúl Rota
|Radio Popular – Paredes – Boavista
|0:34
|6
|Diogo Gonçalves
|Feirense – Beeceler
|0:34
|7
|Adrián Bustamante
|Gi Group Holding – Simoldes – UDO
|0:36
|8
|Gonçalo Leaça
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|0:37
|9
|João Medeiros
|Credibom – LA Alumínios – Marcos Car
|0:38
|10
|Fabio Costa
|Anicolor – Tien21
|0:39
Ruta
Vuelta a España 2025: Jay Vine suma su segundo triunfo con Harold Tejada en el top 15 y Jonas Vingegaard recupera el liderato
En un final exigente, Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) sumó su segundo triunfo en la Vuelta a España 2025, al llevarse la décima etapa, disputada entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua, que contó con 175,3 kilómetros de recorrido montañoso.
El pedalista australiano, que ganó atacando a sus compañeros de fuga, mantuvo su ritmo en la última subida y aguantó bien para llegar a la meta en solitario y celebrar otra victoria, la cuarta de su equipo; 35 segundos por detrás de él, el español Pablo Castrillo (Movistar Team) logró hacerse con el segundo lugar y Javier Romo entró en el tercer puesto, otro corredor de la escuadra telefónica.
El grupo de los favoritos se reportó a 1:05 por detrás de los escapados, en el que el británico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) se quedó con el embalaje, superando al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), mientras que el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), ingresó en la casilla 11° para apoderarse del maillot rojo, que estaba en manos del noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious).
En cuanto a los colombianos, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team), quien hizo parte de la numerosa escapada, finalizó en el puesto 13° en el grupo de los ‘Gallos de la General’. Por otro lado, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) salvó el día, clasificándose en la posición 18° a 1:42 de Vine.
La ronda española continuará este miércoles con la úndecima etapa, una jornada rompe-piernas de 157,4 kilómetros por los alrededores de Bilbao, que incluye siete puertos categorizados.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 10 | Parque de la Naturaleza Sendaviva – El Ferial Larra Belagua (175,3 km)
|1
|Jay Vine
|UAE Team Emirates-XRG
|3:56:24
|2
|Pablo Castrillo
|Movistar Team
|0:35
|3
|Javier Romo
|Movistar Team
|1:04
|4
|Archie Ryan
|EF Education-EasyPost
|1:05
|5
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|1:05
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|1:05
|7
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:05
|8
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|1:05
|9
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|1:05
|10
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|1:05
|11
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|1:05
|12
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|1:05
|13
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:05
|18
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|1:42
|46
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|7:11
|62
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|8:58
|81
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|12:31
|98
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|13:53
|129
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|18:23
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|37:33:52
|2
|Torstein Træen
|Bahrain Victorious
|0:26
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:38
|4
|Tom Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:58
|5
|Felix Gall
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|2:03
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|2:05
|7
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|2:12
|8
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:16
|9
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:16
|10
|Matthew Riccitello
|Israel-Premier Tech
|2:43
|11
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|2:55
|21
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|10:07
|25
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|15:00
|43
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|36:54
|73
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|54:25
|76
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|55:34