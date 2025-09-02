Connect with us

Ruta

Vuelta a España 2025: así se sitúan los colombianos en la general tras la primera jornada de la segunda semana

Hace 6 horas

Hace 6 horas

el

El huilense Harold Tejada y el antioqueño Sergio Higuita, los colombianos del XDS Astana Team. (Foto Archivo RMC © Gilberto Chocce)
Ruta

Miguel Ángel Rubiano termina 5° en la tercera etapa del Tour de Bulgaria 2025

Hace 7 horas

Hace 7 horas

el

2 septiembre, 2025

Por

El bogotano Miguel Ángel Rubiano en el top 5° de la tercera etapa del Tour de Bulgaria 2025. (Foto © Bialini Gomola Hygge)
Ruta

¡Imparable! Nicolás Tivani consigue su tercera victoria y lidera el Gran Premio JN; Adrián Bustamante 4° y Jesús David Peña 11°

Hace 8 horas

Hace 8 horas

el

2 septiembre, 2025

Por

El argentino Nicolás Tivani ganó la cuarta etapa del GP Jornal de Noticias 2025. (Foto GPJN © Igor Martins)
Ruta

Vuelta a España 2025: Jay Vine suma su segundo triunfo con Harold Tejada en el top 15 y Jonas Vingegaard recupera el liderato

Hace 9 horas

Hace 9 horas

el

2 septiembre, 2025

Por

El australiano Jay Vine ganó la décima etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Sprint Cycling Agency)
