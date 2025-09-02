Vuelta a España 2025: así se sitúan los colombianos en la general tras la primera jornada de la segunda semana

La Vuelta a España 2025, que cuenta con la participación de 7 escarabajos, vivió su décima etapa, la primera de la segunda semana, que contó de 175,3 kilómetros y se disputó entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua.

Transcurrida la jornada diez de la ronda ibérica, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) se mantuvo como el mejor colombiano en en la casilla 11° de la general, que de nuevo es liderada por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

A continuación la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, luego de diez días de competencia.

Vuelta a España 2025 – Clasificación General de los Colombianos