Vuelta a Colombia 2025: Diego Camargo conquista el Alto del Vino y Rodrigo Contreras defiende el liderato

El boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) se impuso en la novena etapa de la Vuelta a Colombia 75 años disputada entre el municipio de Alvarado y el Alto del Vino sobre 217 kilómetros. El experimentado corredor ganó la fracción luego de 6 horas, 13 minutos y 51 segundos. Segundo entró Yeison Reyes (Orgullo Paisa) y tercero Rodrigo Contreras (Nu Colombia), quien se defendió como un león.

Camargo alcanzó su segunda victoria en esta edición del giro patrio, con una brillante acción a falta de pocos kilómetros en el ascenso de primera categoría, sin embargo, no le pudo descontar mucho tiempo al líder.

En los primeros compases se armó la fuga. Ya en el Alto del Trigo, el boyacense Óscar Fernández (Team Medellín-EPM) coronó primero, escoltado por el bogotano Javier Jamaica (NU Colombia) y por el ecuatoriano Richard Huera (Movistar-Best PC).



Diego camargo, ganador de la novena etapa de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

En la travesía hacía Villeta la fuga mantuvo una mínima ventaja con el gran lote, donde el Nu Colombia ejerció el control. Transitando el sube y baja entre Villeta y la Vega la escapada fue controlada en su totalidad.

A falta de 20 kilómetros, Kevin Castillo (Team Sistecrédito) atacó, realizando una gran ascensión. El corredor del risaraldense rodó sólido hasta que el grupo de favoritos los neutralizó.

Con los resultados, Rodrigo Contreras se mantuvo firme al frente de la clasificación general, a solo una jornada del cierre. El oriundo de Villapinzón llegará líder a la última jornada con menos de un minuto de ventaja sobre Diego Camargo (Team Medellín-EPM).

La ronda colombiana vivirá su último capítulo este domingo, con la etapa 10, que tendrá un recorrido de 137 kilómetros, saliendo del municipio de Sopó para llegar a la capital del país.

#VColombia2025 🇨🇴 | 🏆 VICTORIA para Diego Camargo (@team_medellin) en la etapa 9️⃣ de la Vuelta a Colombia (Alvarado – PM FC El Vino⛰️, 217 Kms)



🚴🏻‍♂️🇨🇴💛Rodrigo Contreras (@EquipoNu) a +12 segundos y defendiendo el LIDERATO a un día del FINAL 🚴🏻‍♂️🇨🇴🏆#VamosEscarabajos pic.twitter.com/IlDhL0ampb — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) August 9, 2025

Vuelta a Colombia (2.2)

Resultados Etapa 9 | Alvarado – Alto del Vino (217 km)

1 Diego Camargo Team Medellin-EPM 6:13:51 2 Yeison Reyes Orgullo Paisa 0:12 3 Rodrigo Contreras Nu Colombia 0:12 4 Juan Diego Alba Nu Colombia 0:54 5 Sebastián Castaño Team Sistecrédito 1:23 6 José Misael Urián Team Sistecrédito 1:26 7 Yonathan Miguel Eugenio EBSA 1:31 8 Yesid Pira Hino-One-La Red-Susuki 1:35 9 Carlos Gutiérrez Movistar-Best PC 1:38 10 Julián Alarcón Team Fundecom 2:02



Rodrigo Contreras, virtual campeón de la Vuelta a Colombia 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual