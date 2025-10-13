Victoria de Samuel Quaranta en el segundo capítulo del Tour de Mentougou con Sebastián Pita 8°

La segunda etapa del Tour de Mentougou 2025 la ganó Samuel Quaranta (MBH Bank Ballan CSB). El joven pedalista italiano fue el más rápido al sprint y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 99 kilómetros en uno de los 16 distritos de la ciudad de Pekín.

Quaranta, de 23 años, que alcanzó su primer triunfo de la temporada, superó en el embalaje al filipino Jude Gabriel Francisco (Victoria Sports Pro Cycling) y al neozelandés Mitchel Fitzsimons(St George Continental Cycling Team), 2° y 3°, respectivamente.

El único suramericano en competencia, el sprinter ecuatoriano Sebastián Pita (Shenzhen Kung Cycling Team) se reportó en la 8° posición con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a la clasificación general, el equipo español Burgos Burpellet BH acapara las tres primeras posiciones con Carlos García Pierna de líder. El segundo puesto lo ocupa el francés Clément Alleno a 5 segundos de su compañero de equipo. El podio parcial lo completa el español Antonio Angulo.

La carrera china finalizará este martes con la tercera y última etapa, que tendrá un recorrido montañoso de 115,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Zhaitang, donde conoceremos al sucesor del ruso Aleksandr Bereznyak, campeón del año pasado.

Tour of Mentougou International Road Cycling Race (2.2)

Resultados Etapa 2 | Mentougou – Mentougou (99 km)

1 Samuel Quaranta MBH Bank Ballan CSB 1:52:09 2 Jude Gabriel Francisco Victoria Sports Pro Cycling m.t. 3 Mitchel Fitzsimons St George Continental Cycling Team m.t. 4 Tiano Da Silva The Hurricane & Thunder Cycling Team m.t. 5 Kristians Belohvosciks Monzon-Incolor-Gub m.t. 6 Clément Alleno Burgos Burpellet BH m.t. 7 Nate Hadden St George Continental Cycling Team m.t. 8 Sebastián Pita *Ecuador Shenzhen Kung Cycling Team m.t. 9 Jamie Coles St George Continental Cycling Team m.t. 10 Darmawan Yosandy Jakarta Pro Cycling Team m.t.



Carlos García Pierna, líder del Tour de Mentougou. (Foto Burgos Burpellet BH © Tour of Mentougou)

Clasificación General Individual