Ruta
Victoria de Samuel Quaranta en el segundo capítulo del Tour de Mentougou con Sebastián Pita 8°
La segunda etapa del Tour de Mentougou 2025 la ganó Samuel Quaranta (MBH Bank Ballan CSB). El joven pedalista italiano fue el más rápido al sprint y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 99 kilómetros en uno de los 16 distritos de la ciudad de Pekín.
Quaranta, de 23 años, que alcanzó su primer triunfo de la temporada, superó en el embalaje al filipino Jude Gabriel Francisco (Victoria Sports Pro Cycling) y al neozelandés Mitchel Fitzsimons(St George Continental Cycling Team), 2° y 3°, respectivamente.
El único suramericano en competencia, el sprinter ecuatoriano Sebastián Pita (Shenzhen Kung Cycling Team) se reportó en la 8° posición con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el equipo español Burgos Burpellet BH acapara las tres primeras posiciones con Carlos García Pierna de líder. El segundo puesto lo ocupa el francés Clément Alleno a 5 segundos de su compañero de equipo. El podio parcial lo completa el español Antonio Angulo.
La carrera china finalizará este martes con la tercera y última etapa, que tendrá un recorrido montañoso de 115,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Zhaitang, donde conoceremos al sucesor del ruso Aleksandr Bereznyak, campeón del año pasado.
Tour of Mentougou International Road Cycling Race (2.2)
Resultados Etapa 2 | Mentougou – Mentougou (99 km)
|1
|Samuel Quaranta
|MBH Bank Ballan CSB
|1:52:09
|2
|Jude Gabriel Francisco
|Victoria Sports Pro Cycling
|m.t.
|3
|Mitchel Fitzsimons
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|4
|Tiano Da Silva
|The Hurricane & Thunder Cycling Team
|m.t.
|5
|Kristians Belohvosciks
|Monzon-Incolor-Gub
|m.t.
|6
|Clément Alleno
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|7
|Nate Hadden
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|8
|Sebastián Pita *Ecuador
|Shenzhen Kung Cycling Team
|m.t.
|9
|Jamie Coles
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|10
|Darmawan Yosandy
|Jakarta Pro Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Carlos García Pierna
|Burgos Burpellet BH
|4:59:07
|2
|Clément Alleno
|Burgos Burpellet BH
|0:05
|3
|Antonio Angulo
|Burgos Burpellet BH
|2:39
|4
|Kristians Belohvosciks
|Monzon-Incolor-Gub
|3:36
|5
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan CSB
|3:36
|6
|José Luis Faura
|Burgos Burpellet BH
|3:36
|7
|Asier Etxeberria
|Wuzhishan SCOM MVMT Cycling Team
|3:42
|8
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance
|5:55
|9
|Zhe Yie Kee
|Malaysia
|5:58
|10
|Nate Hadden
|St George Continental Cycling Team
|6:00
|65
|Sebastián Pita *Ecuador
|Shenzhen Kung Cycling Team
|26:39
Ruta
Lesly Aguirre sale campeona de la Clásica Ciudad de Aguazul; Karol Velandia gana el circuito final
Luego de tres días de competencia, la boyacense Lesly Aguirre se consagró campeona de la Clásica Ciudad de Aguazul 2025 en la rama femenina, tras defender el liderato en la última etapa.
El podio final lo completaron Mayerly Córdoba (Team Boyacá es para Vivirla) en la segunda posición y la casareña Karol Velandia, del equipo SYG Bike Kings y la Liga de Ciclismo de Casanare, en el tercer lugar.
El circuito final, que se llevó a cabo por las calles de la capital mundial del arroz, fue ganada por Karol Velandia (SYG Bike Kings), por delante de Mayerly Córdoba (Team Boyacá es para Vivirla) y Karlen Medina (Ilevels Cycling Vaupés).
Lesly Aguirre, oriunda de Boyacá, sucedió en el palmarés de la carrera a la casareña María Valentina Latriglia, quien ganó la versión del año pasado.
Podio Clásica Ciudad de Aguazul 2025
🥇 Lesly Aguirre
🥈 Mayerly Córdoba
🥉 Karol Velandia
Clásica Ciudad de Aguazul 2025 – Femenina
Clasificación General Final
|1
|Lesly Aguirre
|Team Bacx
|4:34:14″
|2
|Mayerly Córdoba
|Team Boyacá es para Vivirla
|0:50
|3
|Karol Velandia
|SYG Bike Kings
|1:10
|4
|María Paula Rodríguez
|Team Yopal
|1:48
|5
|Sharon Sandoval
|Pedalea Cycling
|4:09
Ruta
Con nutrida participación de suramericanos arranca el Tour de Guangxi; tres colombianos por otro podio en la carrera china
La sexta edición del Tour de Guangxi, que inicia este martes en la ciudad de Fangchenggang, tendrá una nutrida participación de suramericanos, además de tres colombianos: Sergio Higuita (XDS Astana Team), Fernando Gaviria (Movistar Team) y Diego Pescador (Movistar Team).
En la carrera china del calendario UCI también estarán en competencia: el argentino Eduardo Sepúlveda (Lotto) y los ecuatorianos Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) y Harold Martín López (XDS Astana Team).
La competencia asiática, que cerrará el calendario World Tour en este 2025, tendrá seis etapas, arrancando este martes 14 de octubre para finalizar cinco días después, el 19 de octubre, cuando conoceremos al sucesor del belga Lener Van Eetvelt, campeón del año pasado.
En la historia de la carrera asiática, prueba que estuvo suspendida tres años a causa de la pandemia del covid-19, Colombia figura en el podio con Daniel Felipe Martínez, segundo en la edición 2019 detrás del español Enric Mas, ganador de ese año.
Asimismo, en 2023 Juan Sebastián Molano ganó una etapa, Fernando Gaviria salió victorioso dos veces en 2019 y en la primera edición, el mismo Gaviria tuvo la fortuna de ganar en cuatro oportunidades.
RECORRIDO TOUR DE GUANGXI
PRIMERA ETAPA
SEGUNDA ETAPA
TERCERA ETAPA
CUARTA ETAPA
QUINTA ETAPA
SEXTA ETAPA
Ruta
Kyrylo Tsarenko se consagra campeón del Tour de Kyushu 2025 y Henok Mulubrhan gana la etapa final
El Tour de Kyushu 2025 quedó en manos de Kyrylo Tsarenko (Solution Tech-Vini Fantini). El ucraniano, de 25 años, ganador de la jornada inaugural de la carrera japonesa, defendió sin problemas el liderato en la última etapa, disputada entre las ciudades de Nobeoka y Saiki.
El podio de la novel prueba asiática del calendario UCI lo completaron el estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) y el italiano Nicolò Garibbo (Team UKYO), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
El mejor suramericano de la competencia fue el brasileño Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling), quien concluyó en la casilla 22° a 2:01 del campeón.
Con relación al único colombiano que participó, Rubén Darío Acosta (Utsunomiya Blitzen) terminó en el puesto 71° a más de 28 minutos del ucraniano Tsarenko.
La última etapa la ganó el eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria en la carrera asiática, luego de recorrer 119 kilómetros al norte del territorio japonés.
Tour de Kyushu (2.1)
Resultados Etapa 3 | Nobeoka – Saiki (119,2 km)
|1
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|2:36:06
|2
|Dries De Pooter
|Intermarché-Wanty
|m.t.
|3
|Geoffrey Soupe
|Team TotalEnergies
|m.t.
|4
|Joseph Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|5
|Alessio Delle Vedove
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|m.t.
|7
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|m.t.
|8
|Luca Van Boven
|Intermarché-Wanty
|m.t.
|9
|Alessandro Fancellu
|Team UKYO
|m.t.
|10
|Nicolas Vinokurov
|XDS Astana Team
|m.t.
|18
|Nicolás Sessler *Brasil
|Victoria Sports Pro Cycling
|m.t.
|44
|Rubén Darío Acosta
|Utsunomiya Blitzen
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech-Vini Fantini
|8:01:15
|2
|Rein Taaramäe
|KINAN Racing Team
|0:04
|3
|Nicolo Garibbo
|Team UKYO
|0:49
|4
|Joseph Pidcock
|Q36.5 Pro Cycling Team
|1:19
|5
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|1:36
|6
|Luca Van Boven
|Intermarché-Wanty
|1:41
|7
|Dries De Pooter
|Intermarché-Wanty
|1:45
|8
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|1:53
|9
|Thomas Bonnet
|Team TotalEnergies
|1:55
|10
|Jordan Jegat
|Team TotalEnergies
|1:56
|22
|Nicolás Sessler *Brasil
|Victoria Sports Pro Cycling
|2:01
|71
|Rubén Darío Acosta
|Utsunomiya Blitzen
|28:25