Víctor Ocampo triunfa en la segunda etapa de la Vuelta a Santa Catarina y Walter Vargas es el nuevo líder

Se disputó la segunda etapa de la Vuelta a Santa Catarina 2025 y los del Team Medellín-EPM de nuevo ganaron en territorio brasileño esta vez con Víctor Ocampo, luego de recorrer 141,4 kilómetros entre Lages y Urubici.

Tras la victoria de Diego Camargo el día anterior, el equipo antioqueño sumó su segunda victoria consecutiva. A Ocampo lo escoltaron los brasileños Gabriel Metzger (ACRS Cycling Team – Audax Bike – Royal Ciclo) y João Pedro Rossi (Swift Pro Cycling), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

Con los resultados del día de hoy la clasificación general sufrió pequeños cambios con el boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM), cediendo el maillot amarillo de líder a su compañero de equipo Walter Vargas. El podio parcial lo completa el Víctor Ocampo (Team Medellín-EPM).

La carrera brasileña vivirá este viernes la disputa de la tercera etapa, una jornada ondulada de 139,4 kilómetros con salida en Urubici y llegada nuevamente a Urupema, que incluye varios repechos y un puerto categorizado.

Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)

Resultados Etapa 2 | Lages – Urubici (141,4 km)

1 Víctor Ocampo Team Medellín – EPM 3:44:43 2 Gabriel Metzger ACRS Cycling Team – Audax Bike – Royal Ciclo ,, 3 João Pedro Rossi Swift Pro Cycling ,, 4 Bruno Martins Lemes São José Ciclismo 0:12 5 Gabriel Sousa Swift Pro Cycling 0:27 6 Euller Rabelo Pindamonhangaba Cycling Team ,, 7 Cristian Lazzari AVAI Florianópolis ,, 8 Camilo Castiblanco Pío Rico Cycling Team ,, 9 Kaua Domingos Seleção Paranaense ,, 10 Cristóbal Baeza Plus Performance – ZEO Sport ,,

Clasificación General Individual