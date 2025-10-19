Veneto Classic: victoria de Sakarias Løland con Eric Fagúndez como el mejor suramericano

En un final apasionante, el noruego Sakarias Løland (Uno-X Mobility) salió victorioso en la quinta edición de la Veneto Classic, realizada sobre un trayecto de 178,8 kilómetros que conectó las localidades italianas de Soave con Bassano del Grappa.

En la clásica europea, el corredor escandinavo se impuso de forma increíble por delante del belga Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG) y del italiano Diego Ulissi (XDS Astana Team), segundo y tercero, respectivamente.

El mejor suramericano fue el uruguayo Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH) en el 8° puesto a 43 segundos del ganador. Luego le siguieron su compatriota Thomas Siva (Caja Rural – Seguros RGA) en la casilla 35° y el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) en la posición 39°.



Eric Fagúndez, en el top 10 de la Veneto Classic 2025. (Foto © Uno-X Mobility)

Colombia estuvo representada por el joven risaraldense William Colorado (Q36.5 Pro Cycling Team), quien no consiguió finalizar la prueba transalpina.

La carrera italiana de un día, que contó con la participación de 6 equipos World Tour y de la escuadra mexicana Petrolike, le puso punto final al calendario europeo, siendo la última carrera de la temporada ciclística 2025 en Europa organizada por la UCI.

Resultados Veneto Classic (1.Pro)

Soave – Bassano del Grappa (178,8 km)