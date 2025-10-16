Empresas y Marcas
Una gran fiesta del ciclismo se vivió en el Gran Fondo Boyacá Mundial
El Gran Fondo Boyacá Mundial se realizó con éxito el domingo pasado, atrayendo a miles de turistas y ciclistas aficionados a Duitama, quienes se deleitaron con las rutas emblemáticas, incluyendo el ascenso al Alto del Cogollo. El evento de este año celebró el 30 aniversario del mundial de ciclismo de 1995 y buscó promover el turismo y la cultura de la región.
“Un balance satisfactorio en todos los sentidos, los comentarios positivos de los participantes, la caravana de patrocinadores, la euforia de la gente al terminar la carrera, todo increíble y al final pudimos entregar los tiempos bastante rápido”, dijo Sergio Contreras, gerente general del Gran Fondo Boyacá Mundial.
El departamento de Boyacá, ícono del deporte de las bielas, vivió una gran fiesta el domingo pasado gracias al ciclismo. La ciudad de Duitama conocida como la perla boyacense recibió a miles de participantes de varias regiones del país que disfrutaron por unas horas del paisaje del altiplano y de la calidad de los espectadores.
“Una experiencia increíble, para mí fue la carrera recreativa más dura que he hecho, no sé si por la altura, pero de verdad que muy exigente, con ascensos durísimos. Por otro lado, disfruté mucho de los paisajes de Boyacá, muy bonitos, me encantan, muy chévere rodar por allá”, dijo Boris Lerner, ciclista recreativo, quien ha participado en varias ediciones del Giro de Rigo.
La novena edición, llamada «Mundialista por un día», contó con dos modalidades, que incluyeron la subida al Páramo de la Rusia y el ascenso al Alto del Cogollo, el puerto que subieron los profesionales en el Campeonato Mundial de Ruta de 1995.
Empresas y Marcas
Todo listo para el Gran Fondo Boyacá Mundial 2025, uno de los eventos más esperados por los ciclistas aficionados
Este domingo, Duitama se prepara para recibir uno de los eventos más esperados por los ciclistas recreativos y aficionados: el Gran Fondo Boyacá Mundial, una cita ciclística recreativa que se realiza anualmente desde hace 10 años.
“Es un evento que tiene varias particularidades que lo hacen diferente y especial, llevamos desde 2016 haciéndole homenaje al Mundial de Ciclismo de 1995, a las raíces boyacenses, donde tratamos de fomentar el turismo por el departamento de Boyacá”, dijo Sergio Contreras, gerente general del Gran Fondo Boyacá Mundial.
Duitama y sus alrededores recibirán a miles de amantes del deporte de las bielas, quienes recorrerán rutas emblemáticas de la región y el trazado del histórico Mundial de 1995, que puso a Boyacá en el mapa del deporte y que está cumpliendo 30 años de haberse celebrado en territorio boyacense.
“Un recorrido con mucha montaña, son 22 kilómetros de ascenso desde Duitama hacia el Páramo de la Rusia, un paisaje inhóspito con una carretera en excelentes condiciones, a excepción de un destapado muy amigable con las bicicletas de ruta”, agregó el organizador del evento.
Este año, la novena edición del evento denominada: “Mundialista por un día” recorrerá municipios como Paipa y Duitama, siendo ésta el escenario principal de la ruta, donde los ciclistas pondrán a prueba su resistencia en dos modalidades.
“Tenemos, además, y eso está incluido en nuestro nombre, el Alto del Cogollo, el puerto que subieron en el Campeonato Mundial de Ruta de 1995, que se ascenderá tres veces, en un circuito de 11 kilómetros, muy llamativo. Son 127 km de gran fondo con 2.600 metros de desnivel aproximadamente y 80 km de medio fondo con 1.200 metros de desnivel”, concluyó Contreras.
Empresas y Marcas
GW y Mariana Pajón, una historia que inspira a los futuros campeones
El próximo 11 y 12 de octubre, Barranquilla se prepara para vivir una nueva edición del Gran Fondito de Mariana Pajón, un evento que celebra el deporte, la familia y los sueños que comienzan sobre dos ruedas.
Este encuentro reúne a niñas y niños de 2 a 14 años en competencias de bici, patines y running, en un ambiente pensado para disfrutar, aprender y compartir en familia. Cada participante vivirá la emoción de cruzar la meta y recibir su medalla, recordando que todos los sueños comienzan con un primer impulso.
En esta gran fiesta deportiva, la marca de los colombianos acompaña una vez más a la campeona que ha marcado la historia del ciclismo colombiano y mundial. Durante toda su carrera, Mariana ha pedaleado y alcanzado con bicicletas GW sus tres medallas olímpicas, demostrando que la pasión, la disciplina y la constancia pueden llevarnos tan lejos como soñemos.
El Museo de Mariana Pajón, diseñado por GW, es una de las experiencias más destacadas del Gran Fondito: un espacio que cada año permite revivir los momentos más importantes de su trayectoria. En esta edición, el museo cobra un significado especial al conmemorar los 30 años de Mariana en el deporte, reuniendo recuerdos, medallas y bicicletas que narran una historia inspiradora para todas las generaciones que sueñan con llegar tan lejos como ella.
Esa historia también refleja lo que representa GW: una marca que ha estado presente en cada paso de la carrera de Mariana y que hoy continúa impulsando a las nuevas generaciones, brindando todo lo necesario para acompañar a ese niño o niña que sueña con convertirse en el próximo campeón.
El compromiso de GW con el deporte no se detiene. Desde hace décadas, la marca de los colombianos ha creído en el poder de las dos ruedas para transformar vidas, y hoy sigue impulsando a quienes representan el futuro del ciclismo colombiano.
Empresas y Marcas
GW consolida su apoyo al Stunt Bike en Colombia con el marco GW RAVEN
El stunt bike, disciplina que combina adrenalina, técnica y creatividad sobre dos ruedas, gana cada vez más espacio entre los jóvenes colombianos. En este contexto, GW, la marca de los colombianos, reafirma su compromiso con el deporte apoyando a los riders y a los principales escenarios de esta modalidad en el país.
Raven: resistencia y versatilidad sobre dos ruedas
El marco GW RAVEN, reconocido por su resistencia, comodidad y estética en modalidades como el downhill, se ha convertido también en un referente del stunt bike. Hoy es una de las estructuras más usadas por los riders, gracias a su versatilidad que permite enfrentar tanto los descensos más exigentes como los trucos y maniobras de mayor precisión en la calle.
Presencia en escenarios y festivales de ciclismo
Este año, el Raven ha estado presente en eventos que celebran la cultura de la bicicleta, como el Cucunubá Bike Fest (Zipaquirá, 6 y 7 de septiembre) y el Torneo de Stunt Bike Uva City (Medellín, 31 de agosto). Estas citas han reunido a comunidades apasionadas por la bici y a talentos emergentes de diferentes disciplinas.
En downhill, el Raven también mantiene su protagonismo, siendo parte de la élite nacional y patrocinando la categoría rígida en todas las válidas de la Colombia Downhill Series y en el DH1, consolidando su posición como un marco de resistencia y confianza.
Nuevo embajador GW: Andrés Jiménez “WB”
En línea con este impulso, GW presenta a Andrés Jiménez, conocido como Andrés WB, como nuevo embajador del stunt bike. Con cuatro años de experiencia dedicada a la disciplina, el rider expresó: “Me siento muy contento de comenzar a ser parte de GW, principalmente porque son pioneros en este deporte con el marco GW Raven, que es el más usado por los riders por su comodidad y estética”.
Para Andrés, este paso trasciende lo personal y refleja un impacto social:“Entrar a colaborar con GW va a ser un boom muy chévere para mi carrera y proyecto de vida y para muchos niños y niñas que me siguen. Porque uno convierte este deporte en un plan de vida para otros”.
Asimismo, destacó el valor de que una marca colombiana respalde este movimiento juvenil:“Es una noticia muy impactante para que siga creciendo el deporte, porque va a transformar mucho una sociedad de jóvenes que les gusta un deporte diferente pero que regala muchas alegrías”.
Compromiso con el deporte y los jóvenes
Con esta apuesta, GW fortalece la proyección del stunt bike, un deporte que busca mayor visibilidad y reconocimiento en Colombia. La marca reafirma así su esencia: estar al lado de los deportistas en cada modalidad, impulsando disciplinas que inspiran a nuevas generaciones a ver en la bicicleta un estilo y un proyecto de vida.