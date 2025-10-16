Una gran fiesta del ciclismo se vivió en el Gran Fondo Boyacá Mundial

El Gran Fondo Boyacá Mundial se realizó con éxito el domingo pasado, atrayendo a miles de turistas y ciclistas aficionados a Duitama, quienes se deleitaron con las rutas emblemáticas, incluyendo el ascenso al Alto del Cogollo. El evento de este año celebró el 30 aniversario del mundial de ciclismo de 1995 y buscó promover el turismo y la cultura de la región.

“Un balance satisfactorio en todos los sentidos, los comentarios positivos de los participantes, la caravana de patrocinadores, la euforia de la gente al terminar la carrera, todo increíble y al final pudimos entregar los tiempos bastante rápido”, dijo Sergio Contreras, gerente general del Gran Fondo Boyacá Mundial.

El departamento de Boyacá, ícono del deporte de las bielas, vivió una gran fiesta el domingo pasado gracias al ciclismo. La ciudad de Duitama conocida como la perla boyacense recibió a miles de participantes de varias regiones del país que disfrutaron por unas horas del paisaje del altiplano y de la calidad de los espectadores.



Boris Lerner, uno de los participantes del Gran Fondo Boyacá Mundial. (Foto © Boris Lerner)

“Una experiencia increíble, para mí fue la carrera recreativa más dura que he hecho, no sé si por la altura, pero de verdad que muy exigente, con ascensos durísimos. Por otro lado, disfruté mucho de los paisajes de Boyacá, muy bonitos, me encantan, muy chévere rodar por allá”, dijo Boris Lerner, ciclista recreativo, quien ha participado en varias ediciones del Giro de Rigo.

La novena edición, llamada «Mundialista por un día», contó con dos modalidades, que incluyeron la subida al Páramo de la Rusia y el ascenso al Alto del Cogollo, el puerto que subieron los profesionales en el Campeonato Mundial de Ruta de 1995.