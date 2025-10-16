Connect with us

Una gran fiesta del ciclismo se vivió en el Gran Fondo Boyacá Mundial

Hace 5 horas

Duitama celebró el 30 aniversario del mundial de ciclismo de 1995. (Foto © Boris Lerner)
Todo listo para el Gran Fondo Boyacá Mundial 2025, uno de los eventos más esperados por los ciclistas aficionados

Hace 5 días

11 octubre, 2025

El Gran Fondo Boyacá Mundial se ha consolidado como un gran evento deportivo de ciclismo recreativo en la región. (Foto © Gran Fondo Boyacá Mundial)
GW y Mariana Pajón, una historia que inspira a los futuros campeones

Hace 6 días

10 octubre, 2025

El Gran Fondito Mariana Pajón, la gran fiesta deportiva que celebra el legado de nuestra campeona. (Foto © Gran Fondito Mariana Pajón)
GW consolida su apoyo al Stunt Bike en Colombia con el marco GW RAVEN

Hace 1 semana

8 octubre, 2025

La modalidad del stunt bike crece en Colombia de la mano de GW Bicicletas. (Foto © GW Bicicletas)
