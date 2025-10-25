Una contrarreloj en Mónaco dará el banderazo de salida a la Vuelta a España 2026

A diez meses del comienzo de la Vuelta a España 2026, el Principado de Mónaco y Unipublic presentaron el recorrido de la primera etapa de ronda ibérica, una contrarreloj de 9,6 kilómetros por las calles monegascas.

“Mónaco es sinónimo de excelencia deportiva y de capacidad organizativa. Aquí se celebran algunos de los eventos más prestigiosos del mundo, con el Gran Premio de Fórmula 1 como joya de la corona. Iniciar La Vuelta en este escenario es un honor y una garantía de éxito para todos”, destacó Javier Guillén, director de La Vuelta 26.

El trazado de la crono inaugural, disputada íntegramente en territorio monegasco, pondrá valor a los lugares emblemáticos del Principado: la Plaza del Casino con el Hotel París y su Café París, el puerto de Fontvieille, el Chapiteau du Cirque (que será atravesado por los ciclistas), el Estadio Louis II y la llegada sobre la línea de salida y meta del Gran Premio de Fórmula 1.

Luego le tocará el turno de la salida de la segunda etapa desde Mónaco. En esta jornada, el arco de salida estará situado en la Plaza del Palacio Princier. Tras uno recorrido neutralizado por las calles del Principado, la salida real se dará junto al Jardín Exotique para que los ciclistas abandonen Mónaco camino de Francia en la primera jornada en línea de La Vuelta 26.

La presentación de estas primeras etapas sirvió también como pretexto para celebrar el tradicional paso de testigo entre Piemonte, que acogió la Salida Oficial en La Vuelta 25, y Mónaco.

📍ℳ 𝓞 𝓝 𝓐 𝓒 𝓞🇲🇨🚲



💪🏼Stage 1 of #LaVuelta26 here we go! 🔥

➡️ Invidual time trial

➡️ 9.6 KM



💪🏼¡Etapa 1 de #LaVuelta26, allá vamos! 🔥

➡️ Contrarreloj individual

➡️ 9.6 KM pic.twitter.com/9AJPDjF1ta — La Vuelta (@lavuelta) October 25, 2025

*Con Información Prensa de la Vuelta España